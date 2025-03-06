РЖД начали тестировать посадку на поезд по биометрии
РЖД начали тестировать посадку на поезда дальнего следования с помощью биометрии. Об этом в кулуарах конференции «АКПО-конф» сообщил замглавы госкомпании Евгений Чаркин. По его словам, пока технологию проверяют в закрытом режиме, для тестирования с пассажирами нужна подготовка нормативной базы.
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«Требуется подготовка нормативной базы, отрабатываются вопросы безопасности, поскольку это очень чувствительная тема и с точки зрения сохранности персональных данных, и с точки зрения удобства для пользователя. Для нас важно, чтобы пассажиру было максимально комфортно садиться в поезд и тратить на это свое время», — пояснил Чаркин (цитата по ТАСС).
По словам топ-менеджера, посадка по биометрии станет дополнительной опцией для пассажира, но паспорт будет все равно необходимо иметь при себе.
- 17 февраля правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд при наличии соответствующей технической возможности. В кабмине сообщили, что россияне смогут воспользоваться услугой после всех необходимых испытаний. Подтвердить личность можно будет на перроне — для этого достаточно будет посмотреть в камеру мобильного устройства проводника.
- В середине февраля «Коммерсантъ» узнал, что московское метро закупит билетные автоматы с биометрией на 4 млрд рублей. Автоматы с биометрией будут использоваться «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет», говорится в карточке контракта на сайте госзакупок.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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