РЖД начали тестировать посадку на поезд по биометрии

РЖД начали тестировать посадку на поезда дальнего следования с помощью биометрии. Об этом в кулуарах конференции «АКПО-конф» сообщил замглавы госкомпании Евгений Чаркин. По его словам, пока технологию проверяют в закрытом режиме, для тестирования с пассажирами нужна подготовка нормативной базы.

«Требуется подготовка нормативной базы, отрабатываются вопросы безопасности, поскольку это очень чувствительная тема и с точки зрения сохранности персональных данных, и с точки зрения удобства для пользователя. Для нас важно, чтобы пассажиру было максимально комфортно садиться в поезд и тратить на это свое время», — пояснил Чаркин (цитата по ТАСС).

По словам топ-менеджера, посадка по биометрии станет дополнительной опцией для пассажира, но паспорт будет все равно необходимо иметь при себе.

17 февраля правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд при наличии соответствующей технической возможности. В кабмине сообщили, что россияне смогут воспользоваться услугой после всех необходимых испытаний. Подтвердить личность можно будет на перроне — для этого достаточно будет посмотреть в камеру мобильного устройства проводника.

В середине февраля «Коммерсантъ» узнал, что московское метро закупит билетные автоматы с биометрией на 4 млрд рублей. Автоматы с биометрией будут использоваться «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет», говорится в карточке контракта на сайте госзакупок.

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