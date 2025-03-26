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В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Утором 26 марта в работе «Мегафона» случился масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф». Число жалоб на Downdetector за последний час составило 352, за последние сутки превысило 1,22 тыс.

В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта
  1. Новости

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 8:00 мск. Абоненты оператора сообщали о проблемах с мобильным интернетом и связью.

график

Скриншот Downdetector.su

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 9:00 мск, тогда о сбое сообщили 116 пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 9:15 мск число жалоб на работу оператора составило 50.

  • Последний крупный сбой в работе «Мегафона» произошел 30 января. Тогда пользователи жаловались на проблемы с домашним и мобильным интернетом, а также со связью.
  • 24 января у «Мегафона» также произошел сбой. Источник Forbes тогда объяснил, что это было вызвано ковровой DDoS-атакой на оператора, которую осуществила группа «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины)

Фото на обложке: Abs0lute / Shutterstock

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