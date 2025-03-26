В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта
Анастасия Липчанская
Утором 26 марта в работе «Мегафона» случился масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф». Число жалоб на Downdetector за последний час составило 352, за последние сутки превысило 1,22 тыс.
В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта
https://rb.ru/news/megafon-not-working/
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Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 8:00 мск. Абоненты оператора сообщали о проблемах с мобильным интернетом и связью.
Скриншот Downdetector.su
Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 9:00 мск, тогда о сбое сообщили 116 пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 9:15 мск число жалоб на работу оператора составило 50.
- Последний крупный сбой в работе «Мегафона» произошел 30 января. Тогда пользователи жаловались на проблемы с домашним и мобильным интернетом, а также со связью.
- 24 января у «Мегафона» также произошел сбой. Источник Forbes тогда объяснил, что это было вызвано ковровой DDoS-атакой на оператора, которую осуществила группа «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины)
Фото на обложке: Abs0lute / Shutterstock
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