В работе «Мегафона» произошел сбой 26 марта

Утором 26 марта в работе «Мегафона» случился масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.рф» . Число жалоб на Downdetector за последний час составило 352 , за последние сутки превысило 1,22 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 8:00 мск. Абоненты оператора сообщали о проблемах с мобильным интернетом и связью.

Скриншот Downdetector.su

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 9:00 мск, тогда о сбое сообщили 116 пользователей. На максимуме на «Сбой.РФ» в 9:15 мск число жалоб на работу оператора составило 50.

Последний крупный сбой в работе «Мегафона» произошел 30 января. Тогда пользователи жаловались на проблемы с домашним и мобильным интернетом, а также со связью.

24 января у «Мегафона» также произошел сбой. Источник Forbes тогда объяснил, что это было вызвано ковровой DDoS-атакой на оператора, которую осуществила группа «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины)

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