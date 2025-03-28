ФАС запросила у провайдеров информацию о проблемах с доступом в дома «Пик»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 11 интернет-провайдерам с целью выяснить, существуют ли барьеры для подключения их услуг в жилых комплексах застройщика «Пик», говорится в пресс-релизе регулятора. Служба начала проверку из-за жалоб от жильцов после DDoS-атаки на провайдера Lovit.
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Зачем это нужно? Согласно действующему законодательству, провайдеры должны иметь свободный доступ в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования запрещено, сообщили в ФАС. Служба намерена изучить представленную провайдерами информацию и выявить факторы, которые могли ограничить права жильцов в выборе оператора связи.
Также ФАС обратится в региональные жилищные инспекции за данными об управляющих компаниях, обслуживающих ЖК «Пик». Если регулятор обнаружит нарушения антимонопольного законодательства, то примет соответствующие меры реагирования.
В каких городах проводится проверка? В службе уточнили, что проверка охватывает 84 жилых комплекса «Пик» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ярославле и Обнинске.
- В конце марта на интернет-провайдера Lovit была совершена DDoS-атака, сообщали в Роскомнадзоре. Telegram-каналы Mash и Shot писали, что Lovit является единственным провайдером ЖК «Пик» в нескольких городах, поэтому из-за сбоя жители остались без интернета и не могут попасть в подъезды — вход осуществляется по специальному приложению, которое не работает.
- В Минцифры ранее заявили, что для управляющих компаний, которые нарушают закон о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, могут ввести уголовную ответственность. По словам главы ведомства Максута Шадаева, оно уже рассматривает такую возможность.
Фото на обложке: Markus Spiske / Unsplash
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