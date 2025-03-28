Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 11 интернет-провайдерам с целью выяснить, существуют ли барьеры для подключения их услуг в жилых комплексах застройщика «Пик», говорится в пресс-релизе регулятора. Служба начала проверку из-за жалоб от жильцов после DDoS-атаки на провайдера Lovit.

ФАС запросила у провайдеров информацию о проблемах с доступом в дома «Пик»

https://rb.ru/news/dostup-internet-provajderov-pik/

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