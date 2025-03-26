Минцифры обсудит уголовную ответственность за невыполнение норм доступа провайдеров в дома
Богдан Музыченко
Минцифры рассматривает вариант ввести уголовную ответственность для управляющих компаний, которые нарушают закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максут Шадаев, комментируя DDoS-атаку на провайдера Lovit. Его слова передает ТАСС.
Минцифры обсудит уголовную ответственность за невыполнение норм доступа провайдеров в дома
https://rb.ru/news/internet-providers-lovit-mincifry/
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«Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали. В дальнейшем, может быть, будем вводить какие-то нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона», — заявил Шадаев.
- 24 марта Роскомнадзор сообщил, что на интернет-провайдера Lovit была совершена DDoS-атака из США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Франции, Хорватии, Великобритании и России. Регулятор пояснял, что атака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на приложение и сайт.
- По данным РКН, атака началась в 9:58 мск 21 марта. Telegram-каналы Mash и Shot писали, что Lovit — это единственный интернет-провайдер в жилых комплексах «Пик» в нескольких городах, поэтому из-за сбоя жители домов остались без интернета и не могут попасть в подъезды — вход осуществляется по специальному приложению, которое не работает.
- После начала DDoS-атаки жители жилых комплексов «Пик» подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Представитель регулятора говорил, что служба проведет проверку по факту обращения. Шадаев уточнил, что работа Lovit будет проверена «в рамках уточняющих процедур».
- В прошлом году Госдума приняла закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. В Минцифры заявляли, что жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор об оказании соответствующих услуг.
Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock / FOTODOM
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