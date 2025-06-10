Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за преступления с использованием ИИ

Минцифры разработало законопроект, вводящий уголовную ответственность за преступления, совершенные с применением искусственного интеллекта (ИИ). С документом, который входит во второй пакет мер по противодействию мошенничеству и сейчас находится на межведомственном согласовании, ознакомились «Ведомости».

Он предусматривает штрафы до 2 млн рублей и сроки лишения свободы до 15 лет. Законопроект уточняет, что под ИИ понимается технология, способная имитировать когнитивные функции человека, включая обработку данных и поиск решений.

Наказание будет зависеть от тяжести преступления. Например, кража с применением ИИ может караться штрафом до 100 тыс. рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба наказанием может стать лишение свободы до 15 лет. За намеренное блокирование или уничтожение данных с использованием ИИ грозит 500-тысячный штраф или лишение свободы до двух лет. А если преступление совершено группой лиц, с использованием служебного положения или нанесло крупный ущерб, то штраф может вырасти до 2 млн, тюремный срок до восьми лет, а также устанавливается запрет занимать определенные должности.

Эксперты сомневаются в четкости формулировок законопроекта. Поскольку точного юридического определения ИИ нет, под действие закона могут попасть любые алгоритмы – от чат-ботов до сложных нейросетей, уточняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Это повышает риск необоснованного привлечения к ответственности.

В 2025 году ИИ станет мощным инструментом в руках мошенников, к чему российские банки и государственные ведомства пока не готовы, предупреждал в начале марта зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его прогнозу, к середине года российские ведомства и финансовые организации столкнутся с широким распространением дипфейков, которые уже сегодня используются для создания фишинговых сайтов, подделки голоса, изображений и видео.

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