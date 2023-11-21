Должность Head of profession — вариант для тех, кто заинтересован в карьерном росте, но управлять людьми не хочет

По данным опроса Работа.ру больше половины сотрудников не хотят становиться руководителями. Это проблема для компаний, которым нужно придумывать, что предложить ценным кадрам в качестве альтернативы карьеры менеджера.
В Газпромбанке для таких специалистов ввели роль Head of profession. Сотрудника официально признают носителем уникальной экспертизы, но от него не требуют никаких управленческих решений.
Эксперимент провели среди IT-разработчиков, но быстро поняли, что опыт подойдет и для других направлений. Про результаты внедрения новой роли рассказывает Александр Черушников, вице-президент и начальник Департамента инженерной экспертизы и инструментов разработки Газпромбанка.
Почему поиск руководителя — это проблема
Недавний опрос консалтинговой фирмы RosExpert показал, что 72,5% компаний для удержания сотрудников повышают грейды и оклады. На наш взгляд, если специалисту некуда расти профессионально и у него нет интересных задач, формальное повышение грейда не поможет.
Разумный способ — удержать опытного сотрудника, повысив до уровня руководителя. Проблема в том, что не все могут и хотят руководить. Сервис Работа.ру показал, что 52% опрошенных не хотят становиться управленцами.
Проблема имеет обратную сторону. Если представить, что человек рад повышению, всегда есть риск получить плохого управленца и потерять отличного подчиненного.
Мы решили попробовать применить опыт бигтехов, которые внедряют роли, связанные с заслугами сотрудника, а не с местом в управленческой вертикали.
Например, в Google есть Fellow Engineer, который может быть наверху карьерной лестницы, но подчиняться простому тимлиду.
Fellow может решать сложные задачи, а в остальное время работать в своей команде. У себя мы назвали такую роль Head of Profession.
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Кто такой Head of profession и какие у него задачи
Head of Profession — это человек, который развивает направление. Он участвует в отборе, обучении и продвижении талантливых кадров.
Помогает коллегам в поиске ответов на вопросы, создает и внедряет инструменты для развития, разрабатывает профессиональные стандарты.
Head of Profession получает официальный статус, который предполагает управление знаниями и ценностями компании, а не командой.
Обычный руководитель может уволить мало продуктивного сотрудника. У хеда таких полномочий нет. Его задача — выбрать лучший способ, чтобы убедить работника сделать то, что нужно.
Хеды активно включены в жизнь сообщества: управляют процессом обмена опытом и знаниями, читают лекции, участвуют в обсуждениях. Оплата работы Head of Profession может быть выше, чем у его линейного руководителя.
Что еще делает хед
Когда инженер становится хедом, он не перестает быть инженером. Более того, его задачи как инженера первостепенны. Развитие профессии и экспертизы в этом случае замедляется, но это решаемый вопрос. Например, мы ищем дополнительных хедов.
Важный момент: хедов нужно растить и находить внутри компании. На рынке немало примеров, когда организации нанимали звезд IT-сообществ и популярных спикеров, которые много говорили, а по факту ничего не делали.
Если обязанность хеда — адаптировать стандарты, то важно, чтобы он сам ими пользовался. Человек с улицы начнет придумывать стандарты из головы, приземлить которые будет сложно.
Если решите внедрять у себя Head of Profession, пропишите дополнительные обязанности, чтобы сотрудники воспринимали свою новую роль серьезно.
Должностная инструкция Газпромбанка, в которой написано, что должен делать хед:
- Управлять знаниями и заниматься стандартизацией. Хед аккумулирует, сохраняет и приумножает опыт и знания, которые скопились в компании за годы работы. Он занимается созданием и внедрением корпоративных стандартов, гайдов, документации, регламентов и правил для разработчиков. Он может влиять на процессы и предлагать решения по оптимизации.
- Формировать рекомендации по подбору IT-специалистов. Хед вовлечен в кадровое планирование. Он помогает коллегам из HR разрабатывать требования к кандидатам, проектировать тестовые задания, участвует в собеседованиях на ключевые должности.
- Участвовать в обучении внутренних сотрудников. Head of Profession ведет проекты по развитию навыков карьерного роста и обучению инженеров.
- Продвигать и развивать бренд компании. Хеды посещают профильные конференции в качестве спикеров, делятся экспертизой с внешними и внутренними сообществами. Это оказывает влияние на развитие всей сферы IT и продвигает бренд банка.
Официальный статус Head of Profession делает роль прозрачной и понятной для всех сотрудников компании.
Во-первых, это позволяет наглядно продемонстрировать варианты развития карьеры в зависимости от навыков и желания руководить в будущем.
Во-вторых, четко сформулированные обязанности новой роли помогают объяснить, почему Head of Profession может получать столько же или даже больше, чем руководитель.
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Кто может стать хедом
Когда мы придумывали эту роль, держали в голове образы Роберта Мартина и Стива Возняка из Apple. Они могут быть плохими управленцами, но при этом — хранителями экспертизы в компании, создающими инновации.
По каким критериям мы отбираем хедов:
- Человек должен быть экспертом. При этом его экспертиза фиксируется грейдом и критериями основной должности.
- Хед должен быть авторитетом среди инженеров.
- Как специалист формулирует проблемы и решает их.
Прописать требования к Head of Profession полезно, чтобы в компании точно понимали: кто им соответствует, а кто нет. Кого можно повысить до хеда, а кого нет. На основании требований можно корректировать корпоративное обучение.
Если для руководителей будет уместно провести тренинг по управлению командой, то для хеда более полезным может оказаться, например, мастер-класс «Как успешно выступать на конференциях».
Почему хедов может быть много
В отличие от руководителей, хедов в компании может быть много. Никакой угрозы для оргструктуры они не создадут. Вместе хеды образуют что-то вроде профессионального комьюнити или гильдии для обмена опытом и экспертизой.
Первым делом мы внедрили роль среди IT-специалистов, поэтому сначала создали специализированные центры экспертизы по IT.
Например, Центр экспертизы архитектуры решений, Центр экспертизы разработки баз данных, Центр экспертизы качества программного обеспечения.
Центры связаны друг с другом, чтобы вся разработка строилась по единым стандартам и в рамках единых, коллегиально принятых подходов.
Хеды собираются на регулярные встречи, на которых расставляют приоритеты и прорабатывают вектор развития стратегий.
Здесь же они могут перераспределить между собой задачи. Если один хед хочет выступить на конференции, а другой не очень — они всегда могут договориться.
Любое новое решение хед обычно обкатывает в своей команде, потом в подразделении, а на весь банк — через Центр компетенций.
Когда хеды появятся среди дизайнеров, они должны будут тесно сотрудничать с хедами в маркетинге. В компании должны быть единые стандарты разработки рекламных кампаний. Без новых центров компетенций не обойтись.
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Где нужны хеды
Мы внедрили роль Head of Profession в разработке, для QA-инженеров, системных аналитиков и DevOps.
Мы уверены, что профессия будет востребованной в различных областях. Достаточно понять, что сотрудник может приносить дополнительную пользу бизнесу и упрощать работу других отделов.
Роль эксперта и признание со стороны компании могут мотивировать даже больше, чем прибавка к зарплате. Мы, например, про роль хедов активно рассказываем на каждом таунхолле. Сотрудники воспринимают информацию позитивно: инженеры начали понимать, куда и как можно расти в организации.
Хедов нужно искать и мотивировать. Просто сказать: «Теперь ты будешь хед», не получится. Остается вопрос, как его развивать дальше.
Помимо регулярной индексации, придется разработать лестницу грейдов. Как один из вариантов развития — создать ограниченный клуб ключевых экспертов в компании, которые будут в числе прочего участвовать в R&D-проектах.
Фото на обложке: freepik/Freepik
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