Должность Head of profession — вариант для тех, кто заинтересован в карьерном росте, но управлять людьми не хочет

Эксперимент провели среди IT-разработчиков, но быстро поняли, что опыт подойдет и для других направлений. Про результаты внедрения новой роли рассказывает Александр Черушников, вице-президент и начальник Департамента инженерной экспертизы и инструментов разработки Газпромбанка.

В Газпромбанке для таких специалистов ввели роль Head of profession. Сотрудника официально признают носителем уникальной экспертизы, но от него не требуют никаких управленческих решений.

По данным опроса Работа.ру больше половины сотрудников не хотят становиться руководителями. Это проблема для компаний, которым нужно придумывать, что предложить ценным кадрам в качестве альтернативы карьеры менеджера.

Почему поиск руководителя — это проблема

Недавний опрос консалтинговой фирмы RosExpert показал, что 72,5% компаний для удержания сотрудников повышают грейды и оклады. На наш взгляд, если специалисту некуда расти профессионально и у него нет интересных задач, формальное повышение грейда не поможет.



Разумный способ — удержать опытного сотрудника, повысив до уровня руководителя. Проблема в том, что не все могут и хотят руководить. Сервис Работа.ру показал, что 52% опрошенных не хотят становиться управленцами.

Проблема имеет обратную сторону. Если представить, что человек рад повышению, всегда есть риск получить плохого управленца и потерять отличного подчиненного.

Мы решили попробовать применить опыт бигтехов, которые внедряют роли, связанные с заслугами сотрудника, а не с местом в управленческой вертикали.

Например, в Google есть Fellow Engineer, который может быть наверху карьерной лестницы, но подчиняться простому тимлиду.

Fellow может решать сложные задачи, а в остальное время работать в своей команде. У себя мы назвали такую роль Head of Profession.

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Кто такой Head of profession и какие у него задачи

Head of Profession — это человек, который развивает направление. Он участвует в отборе, обучении и продвижении талантливых кадров.

Помогает коллегам в поиске ответов на вопросы, создает и внедряет инструменты для развития, разрабатывает профессиональные стандарты.

Head of Profession получает официальный статус, который предполагает управление знаниями и ценностями компании, а не командой.

Обычный руководитель может уволить мало продуктивного сотрудника. У хеда таких полномочий нет. Его задача — выбрать лучший способ, чтобы убедить работника сделать то, что нужно.

Хеды активно включены в жизнь сообщества: управляют процессом обмена опытом и знаниями, читают лекции, участвуют в обсуждениях. Оплата работы Head of Profession может быть выше, чем у его линейного руководителя.

Что еще делает хед

Когда инженер становится хедом, он не перестает быть инженером. Более того, его задачи как инженера первостепенны. Развитие профессии и экспертизы в этом случае замедляется, но это решаемый вопрос. Например, мы ищем дополнительных хедов.



Важный момент: хедов нужно растить и находить внутри компании. На рынке немало примеров, когда организации нанимали звезд IT-сообществ и популярных спикеров, которые много говорили, а по факту ничего не делали.

Если обязанность хеда — адаптировать стандарты, то важно, чтобы он сам ими пользовался. Человек с улицы начнет придумывать стандарты из головы, приземлить которые будет сложно.

Если решите внедрять у себя Head of Profession, пропишите дополнительные обязанности, чтобы сотрудники воспринимали свою новую роль серьезно.

Должностная инструкция Газпромбанка, в которой написано, что должен делать хед:

Управлять знаниями и заниматься стандартизацией. Хед аккумулирует, сохраняет и приумножает опыт и знания, которые скопились в компании за годы работы. Он занимается созданием и внедрением корпоративных стандартов, гайдов, документации, регламентов и правил для разработчиков. Он может влиять на процессы и предлагать решения по оптимизации.

Формировать рекомендации по подбору IT-специалистов. Хед вовлечен в кадровое планирование. Он помогает коллегам из HR разрабатывать требования к кандидатам, проектировать тестовые задания, участвует в собеседованиях на ключевые должности.

Участвовать в обучении внутренних сотрудников. Head of Profession ведет проекты по развитию навыков карьерного роста и обучению инженеров.

Продвигать и развивать бренд компании. Хеды посещают профильные конференции в качестве спикеров, делятся экспертизой с внешними и внутренними сообществами. Это оказывает влияние на развитие всей сферы IT и продвигает бренд банка.

Официальный статус Head of Profession делает роль прозрачной и понятной для всех сотрудников компании.

Во-первых, это позволяет наглядно продемонстрировать варианты развития карьеры в зависимости от навыков и желания руководить в будущем.

Во-вторых, четко сформулированные обязанности новой роли помогают объяснить, почему Head of Profession может получать столько же или даже больше, чем руководитель.

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Кто может стать хедом

Когда мы придумывали эту роль, держали в голове образы Роберта Мартина и Стива Возняка из Apple. Они могут быть плохими управленцами, но при этом — хранителями экспертизы в компании, создающими инновации.



По каким критериям мы отбираем хедов:





Человек должен быть экспертом. При этом его экспертиза фиксируется грейдом и критериями основной должности. Хед должен быть авторитетом среди инженеров. Как специалист формулирует проблемы и решает их.

Прописать требования к Head of Profession полезно, чтобы в компании точно понимали: кто им соответствует, а кто нет. Кого можно повысить до хеда, а кого нет. На основании требований можно корректировать корпоративное обучение.

Если для руководителей будет уместно провести тренинг по управлению командой, то для хеда более полезным может оказаться, например, мастер-класс «Как успешно выступать на конференциях».

Почему хедов может быть много

В отличие от руководителей, хедов в компании может быть много. Никакой угрозы для оргструктуры они не создадут. Вместе хеды образуют что-то вроде профессионального комьюнити или гильдии для обмена опытом и экспертизой.



Первым делом мы внедрили роль среди IT-специалистов, поэтому сначала создали специализированные центры экспертизы по IT.

Например, Центр экспертизы архитектуры решений, Центр экспертизы разработки баз данных, Центр экспертизы качества программного обеспечения.

Центры связаны друг с другом, чтобы вся разработка строилась по единым стандартам и в рамках единых, коллегиально принятых подходов.

Хеды собираются на регулярные встречи, на которых расставляют приоритеты и прорабатывают вектор развития стратегий.

Здесь же они могут перераспределить между собой задачи. Если один хед хочет выступить на конференции, а другой не очень — они всегда могут договориться.



Любое новое решение хед обычно обкатывает в своей команде, потом в подразделении, а на весь банк — через Центр компетенций.

Когда хеды появятся среди дизайнеров, они должны будут тесно сотрудничать с хедами в маркетинге. В компании должны быть единые стандарты разработки рекламных кампаний. Без новых центров компетенций не обойтись.

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Где нужны хеды

Мы внедрили роль Head of Profession в разработке, для QA-инженеров, системных аналитиков и DevOps.

Мы уверены, что профессия будет востребованной в различных областях. Достаточно понять, что сотрудник может приносить дополнительную пользу бизнесу и упрощать работу других отделов.

Роль эксперта и признание со стороны компании могут мотивировать даже больше, чем прибавка к зарплате. Мы, например, про роль хедов активно рассказываем на каждом таунхолле. Сотрудники воспринимают информацию позитивно: инженеры начали понимать, куда и как можно расти в организации.

Хедов нужно искать и мотивировать. Просто сказать: «Теперь ты будешь хед», не получится. Остается вопрос, как его развивать дальше.

Помимо регулярной индексации, придется разработать лестницу грейдов. Как один из вариантов развития — создать ограниченный клуб ключевых экспертов в компании, которые будут в числе прочего участвовать в R&D-проектах.

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