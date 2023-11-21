Менеджер проектов: кто это, как войти в профессию и с чего начать

Что делать дальше и где искать работу

Обязанности менеджера проекта и его роль в компании

«Проджект-менеджер» звучит серьёзно и сложно. Зарплаты специалистов достигают 300 тыс. руб. и выше — но вам придётся управлять командой и взять на себя ответственность за результат. Так ли всё страшно, как кажется на первый взгляд? Чем занимается менеджер проектов, сколько зарабатывает и насколько эта профессия востребована, разбирает Дмитрий Ильенков, у которого более 15 лет опыта управления проектами в электроэнергетике, e-commerce и образовании.

Менеджер проекта — это…

Тот, кто лидирует проект, помогает команде и отвечает за результат. Проекты могут быть самые разные — от организации мероприятия до оптимизации работы завода.

Если образно, проджект — это дирижёр, который может не уметь играть на тромбоне или рояле, но может собирать репетиции и управлять оркестром. Он понимает, как работает каждый член команды и как наладить работу.

Менеджер проекта (ПМ) помогает и бизнесу. Например, он может просчитать риски и рекомендовать остановить неудачный проект ещё в начальной стадии, тем самым — сэкономить деньги. Или наоборот: принести прибыль, запустив успешный продукт.

Немного цифр: актуальность профессии

Три года назад, в 2020-м, на hh.ru в Санкт-Петербурге требовалось 1000 менеджеров проектов, а в Москве — 3000. Сегодня потребность в проджектах выросла более чем в два раза: сейчас 2000 и 7500 вакансий в Петербурге и Москве соответственно.

Также, согласно статистике hh.ru, по сравнению с сентябрём 2022 года количество вакансий на должности высшего и среднего менеджмента в целом увеличилось на 59% в сентябре 2023-го.

Если говорить о глобальных тенденциях, то Институт управления проектами (PMI) выяснил, что к 2030 году мировой экономике потребуется 25 млн новых менеджеров проектов.

Сколько зарабатывает менеджер проектов

Как и в других сферах, зарплата проджекта зависит от отрасли, опыта специалиста и города. Для наглядности приведу данные из «Исследования зарплат руководителей проектов» Дмитрия Ирешева и Артёма Летюшева. Вот какие зарплаты на рынках:

Сфера разработки ПО. Начинающий проджект зарабатывает в среднем 88 793 рубля, а сеньор — 222 459 рублей.

Химическая промышленность. Медиана зарплаты — 220 тыс. руб.

Автомобилестроение, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Медиана зарплаты — 200 тыс. руб.

Соотношение отраслей по числу специалистов. Источник

Ещё важная статистика: сертифицированным менеджерам проектов на рынке платят больше вне зависимости от отрасли. Разница в зарплатах — примерно 50 тыс. руб.

Медиана зарплаты по наличию сертификатов. Источник

Для проджектов есть различные сертификации: Agile Scrum Foundation, P3.express, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMP, APM и другие. Но из-за санкций ко многим ограничен доступ: нельзя оплатить тестирование картами российских банков или сайт вовсе недоступен в России.

Одна из самых доступных сертификаций сейчас — по P3.express. Экзамен можно пройти из России, а сама методология объясняет весь процесс управления: от запуска до закрытия проекта.

Компетенции и навыки менеджера проектов

В зоне ответственности проджект-менеджера — результаты, команда, благоприятная среда для достижения целей. Чтобы «жонглировать» этими сферами, руководитель должен владеть разными способами работы, power skills и деловой хваткой.

Это наглядно отражено в треугольнике талантов PMI.

Способы работы: умение оценивать сроки и задачи, управлять рисками, планировать и приоритизировать задачи, адаптировать инструменты и методы.

Power skills: совместное лидерство, межличностное общение, инновационное мышление, целеустремлённость и эмпатия.

Деловая хватка: видеть и понимать микро- и макровлияние в своей отрасли, понимать роль проекта в компании — то есть видеть общую картину и область за её пределами.

Треугольник талантов менеджера проектов. Источник

Умение вести коммуникацию — один из обязательных силовых скиллов ПМа. Более 80% в работе будет занимать общение и взаимодействие с командой, заказчиками, спонсорами проекта и другими стейкхолдерами.

Поэтому полезно задавать много вопросов, делиться сомнениями и прояснять их, чтобы коммуникация была прозрачной и понятной.

Обязанности менеджера проекта и его роль в компании

Роль проджект-менеджера не ограничивается только управлением. Во многом, наоборот, отличается от типичного представления об обязанностях руководителя.

Проджект — не начальник, который раздаёт указания и «пинает» сотрудников. В первую очередь он — сторонник и защитник команды, лидер-слуга, который работает наравне. Если ПМ видит, что сотрудники не справляются с задачей, он находит проблему и её решение.

При этом ПМу не всегда нужно вникать в тонкости технических процессов: часто это работа тимлида или техлида, который непосредственно создаёт проект. Однако в ИТ-компаниях проджект может заниматься тестированием, в других — дополнительно согласовывать документацию с руководством. Это зависит от отрасли и специфики проекта.

Вот какие обязанности у менеджера проектов вне зависимости от отрасли:

Отвечает за результат и качество проекта.

Планирует все этапы работ, распределяет задачи и контролирует, как они выполняются.

Оценивает риски: что угрожает проекту, как этого можно избежать или решить.

Настраивает и мотивирует команду на достижение целей проекта, иногда выступает фасилитатором в конфликтах.

Распределяет деньги, чтобы уложиться в выделенный бюджет.

Следит за сроками проекта и умеет находить решения, если что-то идёт не по плану, например, перераспределяет нагрузку, находит людей на аутсорсе.

Проджект-менеджер умеет справляться с неопределённостью, имеет в запасе планы Б, В, Г, Д и быстро ориентируется. Управлять системно, а не «из головы», помогут инструменты и методологии. Не пугайтесь сложных названий, подходите к фреймворкам постепенно — и со временем вы узнаете:

Что такое Agile и Waterfall.

Как работают Scrum, P3.express и Kanban.

Как строить диаграмму Исикавы для работы с рисками и проблемами.

Как декомпозировать задачи, применять метод освоенного объёма, метод критического пути, техники приоритизации задач и многое другое.

Чем проджект-менеджер отличается от продакта

В небольших стартапах часто бывает, что роль менеджера продукта и проекта выполняет один и тот же сотрудник. В некоторых компаниях должность продакт-менеджера — это повышение для проджекта. На самом деле это две разные роли.

Менеджер продукта:

Анализирует рынок и поведение целевой аудитории.

Предлагает и проверяет продуктовые гипотезы.

Разрабатывает стратегию развития и продвижения продукта, например, приложения интернет-магазина.

Отвечает за продукт в целом: за качество, результаты и конкурентоспособность.

Следит за маркетинговыми показателями по продукту, за ростом продаж и удержанием клиентов.

Менеджер проекта отвечает за процесс работы, коммуникацию, документацию, сроки, управляет ресурсами и рисками. Проще говоря, он делает так, чтобы продукт своевременно разработали и запустили.

Когда нужен продакт, а когда проджект-менеджер? Эти роли не взаимозаменяемые, поэтому идеально, когда есть два специалиста. Но бывают исключения.

Например, в ИТ-сфере, где разработка делится на заказную и продуктовую.

В первой — можно обойтись без менеджера продукта. Он может быть со стороны заказчика. Вы получили заказ на разработку сайта или приложения, сделали проект и передали его. Дальше приступаете к новым проектам и работе с другими заказчиками.

Плюсы профессии проджект-менеджера

Менеджером проектов можно работать в любой сфере. ИТ, строительство, организация мероприятий, медицина, медиа — практически везде есть временные или постоянные проекты.

Проджекты могут переходить из одной сферы в другую. Например, руководить строительством, а потом — делать сайты для интернет-магазинов. Придётся погрузиться в специфику другой отрасли, но это вполне реально. Потому что вы будете использовать похожие методологии, инструменты и фреймворки.

Профессия популярная и востребованная. По количеству вакансий она опережает, например, интернет-маркетологов (всего 500 вакансий в Москве, 280 — в Санкт-Петербурге).

Проджект видит результат своей работы. Проект — это временное предприятие, а значит, в обозначенные сроки вы увидите плод своего труда и получите удовольствие от результата.

В работе проджекта мало рутины. Вам всё время нужно будет искать ответы на вопросы клиентов и команды, находить решения в неопределённости и при ограниченных ресурсах. Это здорово прокачивает и творческие, и аналитические способности.

Адреналин и новый опыт. В работе над разными проектами вы знакомитесь с новыми людьми, командой, берёте новые задачи. Ритм жизни с вечными дедлайнами, интересами заказчиков, меняющимися требованиями — это квест.

Из проджекта можно перейти в другие роли. Самое очевидное — стать руководителем продукта. Или в рамках своей позиции брать более сложные и дорогие проекты. Вырасти в руководителя проектного офиса.

Минусы профессии

Стресс. Как и на любой руководящей должности у ПМа много ответственности и обязательств. Жёсткие дедлайны подливают масло в огонь, а с командой не всегда сразу устанавливается контакт. Но с опытом вы научитесь управлять не только элементами проекта, но и эмоциями.

Роль проджекта иногда понимают широко. В зависимости от компании, вам могут поручить работу продакт-менеджера, аналитика или тестировщика. Или дать десяток проектов сразу. Поэтому нужно определять обязанности, обозначать свою позицию и делегировать.

Проекты могут быть бесконечными. Могут меняться условия, уходить ключевые стейкхолдеры и заказчики. Проекты по разным причинам могут откладывать до лучших времен или их нужно будет постоянно дорабатывать.

С чего начать

Есть как минимум три варианта мягкого «захода» в профессию:

1. Возьмите обязанности менеджера проектов в рамках текущей роли. Вы можете проявить инициативу, взять большую задачу в компании и оформить её как проект. Разбейте цель на подзадачи, создайте отдельную канбан-доску с участниками, расставьте приоритеты, составьте бэклог и распределите нагрузку. Отслеживайте прогресс и сроки.

Это полезный опыт, который поможет понять, насколько вам близка роль.

2. Создайте свой пет-проект в свободное от работы время. Попробуйте организовать тематическое мероприятие, сделать лендинг для любой вашей идеи — от виртуальной галереи до сайта-визитки. Для реалистичности установите ограниченные сроки и ресурсы, пропишите риски, потренируйтесь в деловом общении с подрядчиками и постройте план.

3. Волонтёрство — ещё один способ отточить управленческие навыки. Вам будут рады в любой благотворительной организации. Также вы можете поискать актуальные конференции по управлению и предложить помощь в организации. Дополнительно к опыту вы получите полезные знакомства и знания.

Что делать дальше и где искать работу

Если убедились, что проектный менеджмент — это ваше, изучите рынок вакансий.

Где искать:

В Telegram-каналах, например, Projects Jobs, Agile Jobs и PMCLUB.

В соцсетях и на LinkedIn можно заручиться поддержкой и рекомендациями профессионального сообщества.

На hh.ru, Superjob, «Буду» и других платформах можно оценивать зарплаты и требования — и подмечать свои слабые стороны, чтобы знать, каких навыки стоит прокачать.

Напрямую через сайты работодателей.

Чтобы построить план карьерного развития, можно обратиться к ментору на GetMentor или других платформах. Он расскажет, с чего начать при вашем опыте и навыках, а что подтянуть для достижения цели. Например, изучить профессиональную литературу, пройти курсы и сертификации.

Где учиться

Точно не стоит выбирать курсы вроде «Заплати 200 тысяч и 100% получи профессию с зарплатой 300 тысяч». Звучит неправдоподобно, особенно для начинающего проджекта.

Пойти в университет, чтобы получить высшее образование — зачастую трата времени. Ведь у вас уже есть свой бэкграунд и нужна скорее практика, чем годы теории.

Начните с онлайн-обучения в дополнение к практике и реальному опыту. Сейчас на рынке большой выбор курсов, а стартовать можно с бесплатных.

Примеры:

«Проджект менеджмент 101». Свободный график обучения, короткие видео по 5-10 минут с базовыми знаниями по управлению проектами.

«Управление проектами». Основательный курс от НИУ ВШЭ длительностью 3 месяца.

«14 бесплатных курсов по управлению проектами». Платформа-агрегатор с различными курсами от ведущих компаний и университетов.

Прежде чем выбрать конкретного образовательного провайдера, изучите их продукты, форматы обучения и отзывы. Также советую подбирать курсы, на которых вы можете получить профессиональные сертификаты, — они дадут вам преимущество при поиске работы.

Что посмотреть

PMCLUB. Вебинары с менеджерами продуктов и проектов, бесплатные обучающие ролики.

40 TED Talks for Project Managers. Менеджеры проектов рассказывают о своём опыте, делятся лайфхаками и результатами на сцене TED-конференции.

«Академия Яндекса». Занятия по управлению проектами и продуктом.

Художественные фильмы не будут лишними. Они мотивируют, вдохновляют и показывают, как неординарные подходы к управлению приводят к успеху. В нашей подборке 10 таких фильмов и сериалов.

Что почитать

«Основы проектного менеджмента. Классическое руководство», Джозеф Хигни. «Scrum на практике», Джей Джей Сазерленд. «Настольная книга project-менеджера», Владимир Завертайлов. «Agile-трансформация», Йорген Хессельберг. «Мама, я тимлид!», Марина Перескокова. «Руководство по DevOps», Джин Ким, Патрик Дебуа и другие. «Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов», Энтони Мерсино. «Человеческий фактор: Успешные проекты и команды», Том ДеМарко, Тимоти Листер. «Deadline. Роман об управлении проектами», Том ДеМарко. «Критическая цепь», Элияху Голдратт.

Также полезно изучить описания фреймворков, например Scrum, P3.express и других методологий, по которым работают менеджеры проектов.

Напутствие

Менеджер проектов — это не повышение или продвижение по карьерной лестнице. Это качественно новая роль. Кто-то работает стоматологом и лечит зубы, а кто-то организовывает процесс, чтобы лечение было возможным. Так и в управлении проектами — проджект делает так, чтобы все работали планомерно, соблюдали сроки, укладывались в бюджет и пришли к ожидаемому результату.

Если вы выберете развиваться в этой роли, то прокачаете себя в переговорах и научитесь решать конфликты, быстро находить новые решения для самых неординарных задач и видеть бизнес структурно и системно. Всё это на драйве и в удовольствии от результатов работы своей команды.

Если вам близка эта роль — добро пожаловать в профессию!