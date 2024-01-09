Как развить мягкие навыки, если вы работаете удаленно

Так как развить мягкие навыки, если вы общаетесь через Zoom? Как получить больше преимуществ от таких технологий, как чаты и видеоконференции? И что сделать, чтобы получать обратную связь в том же объеме и того же качества, что и ваши коллеги в офисе?

Тому, кто проводит весь рабочий день дома, сложнее улучшить такие навыки, как эмпатия, креативность и умение решать проблемы. Без регулярного общения с коллегами труднее улавливать социальные сигналы и нюансы общения, совместной и командной работы.

Что говорят эксперты

Мягкие навыки важны даже в цифровом мире. Согласно недавнему опросу LinkedIn, 72% руководителей в США уделяют им больше внимания, чем навыкам использования ИИ. И это разумно, считает Арно Коллери, глава компании Humanava, которая специализируется на коучинге руководителей, тренингах и тимбилдинге.

По его словам, организации, которые уделяют приоритетное внимание развитию мягких навыков, добиваются большей производительности, а их сотрудники демонстрируют лучшие результаты. А люди с уверенными софт-скилами часто успешнее строят карьеру.

«Во Франции мы называем их compétences transversales, что означает навыки, которые можно применить в любой профессиональной ситуации», — говорит Коллери.

Возможно, для удаленного работника развить эти мягкие навыки будет сложнее, но это не невозможно, считает Нэнси Ротбард, профессор менеджмента и заместитель декана Уортонской школы Пенсильванского университета.

«Когда вы не видите коллег, приходится внимательнее относиться к тому, как вы взаимодействуете с людьми, — говорит она. — Нужно больше думать о том, как вы себя представляете, и о потенциальном впечатлении, которое вы производите».

Если вы стремитесь улучшить софт-скилы, работая из дома, попробуйте следующие несколько идей.

Проведите аудит мягких навыков

Для начала нужно определить, какие навыки вы хотите развить, говорит Коллери. «В начале карьеры многие концентрируются на том, чтобы получать значки для резюме, изучая определенные технические навыки или работая в престижных компаниях, — говорит он. — Вместо этого следует подумать о развитии характера. Чего мне не хватает? И над чем мне нужно поработать?».

Он советует подумать, какие умения вам необходимо развить, и попросить друзей и коллег честно высказать мнение о ваших сильных и слабых сторонах.

Далее потребуется план развития этих навыков. Считайте это «дорожной картой, которая проложит путь туда, где вам хочется быть», — говорит Коллери.

Например, если приоритет — повысить креативность, он рекомендует искать занятия, которые бросают вам вызов и выводят за пределы зоны комфорта. Это может означать что угодно — от занятий по импровизации до семинара по рисованию и посещения местного фестиваля искусств.

Найдите, что вас объединяет

Поскольку у вас нет возможности поболтать с кем-то в коридоре или посетить мероприятие по тимбилдингу, придется более обдуманно и стратегически подходить к взаимодействию с коллегами. Ротбард рекомендует поддерживать то, что она называет «общей реальностью».

«Создавайте точки соприкосновения и устанавливайте общие ценности. Задавайте вопросы и ищите информацию, которая поможет вам понять их жизненный опыт и обстоятельства» — советует она.

Начните с малого, спросив об их предпочтениях в работе. «Спросите их, когда они наиболее продуктивны и как они настраиваются на рабочий процесс — поделитесь ритмом ваших рабочих дней, чтобы вы оба знали, когда вы проявляете себя наилучшим образом», — говорит Коллери.

Затем продвигайтесь дальше. «Спросите их об их увлечениях и о том, что ими движет, — добавляет он. — Попытайтесь понять, кем являются ваши коллеги как люди, когда они не говорят о работе».

Эти беседы помогают наладить взаимопонимание и дают возможность отточить эмоциональный интеллект. Цель не в том, чтобы подружиться со всеми, а скорее в том, чтобы «заложить основу для уважения и доверия».

Пусть коллеги чувствуют, что их видят и слышат

В виртуальном мире, где командные совещания проводятся через экран и часто спина к спине, часто существует тенденция переходить прямо к делу и придерживаться повестки дня. В конце концов, кто из нас хочет провести лишнее время в качестве одной из множества голов на экране?

Ротбард же считает, что это время, которое кажется потраченным впустую, — ценная возможность пообщаться в групповой обстановке и укрепить отношения. Она советует: «Проявите неподдельное любопытство и потренируйте свои навыки слушания. Обращайте внимание на то, что говорят люди — не позволяйте тому, чтобы их слова просто улетали в пространство — и возвращайтесь к ним», — говорит она.

Если у вас плохая память, Ротбард предлагает воспользоваться старым трюком продавцов — записывать мелкие детали, которыми делятся люди, например, куда они собираются в отпуск или имя и породу питомца. Используйте эту информацию в разговоре, чтобы показать, что вы неравнодушны к их жизни за пределами работы. Разумеется, не стоит быть навязчивым. Дайте людям почувствовать, что их видят и слышат.

Тренируйте наблюдательность

Чтение невербальных сигналов и языка тела помогает эффективнее общаться и строить более прочные отношения. Но когда вы физически не находитесь рядом с другими людьми и не можете видеть их тело, жесты или полный контекст их окружения, это не так очевидно, отмечает Ротбард. «Вы думаете: „Собеседник хмурится из-за того, что я сказал, потому, что его ребенок только что вошел в комнату, или он опаздывают на другое мероприятие?“».

Очень легко неверно истолковать ситуацию или комментарий. Вот почему Коллери советует развивать наблюдательность и интуицию. Уделяйте особое внимание выражению лица и интонации коллег и обращайте внимание на то, совпадают ли их слова и действия.

«Посмотрите, как они транслируют свою идею и как делают паузы между словами». Цель состоит в том, чтобы «искать моменты истины, общаясь через Zoom», — говорит он.

Попросите дать обратную связь

Взаимодействуя с коллегами напрямую, мы то и дело получаем от них ценные советы. Однако работая из дома, приходится активно запрашивать обратную связь у команды и менеджера. Вы можете организовать плановые проверки или попросить сразу поделиться впечатлениями.

Возможно, стоит обратиться с просьбой к руководителю перед собранием или презентацией, чтобы он точно знал, какая обратная связь вам нужна, говорит Ротбард. Также можно написать начальнику сообщение напрямую и попросить его комментарии в реальном времени. Возможно, вам стоило использовать другой подход или аргумент?

Не отвлекайте других и будьте сдержаннее. Вам нужно что-то вроде «эквивалента тому, что кто-то пнет вас под столом или вскинет брови», — поясняет она.

Продемонстрируйте трудовую этику

Ротбард отмечает, что удаленному работнику придется приложить дополнительные усилия, чтобы завоевать доверие и продемонстрировать мягкие навыки руководителям и коллегам. Для этого докажите, что вы можете эффективно управлять своим временем и рабочей нагрузкой, расставлять приоритеты в задачах и проявлять гибкость при изменении планов.

«Если вы хотите получить повышение, придется удивлять», — говорит она.

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Продемонстрируйте свою трудовую этику конкретными результатами и оперативными ответами. Будьте дисциплинированны в том, что касается управления ожиданиями и соблюдения сроков. Регулярно общайтесь и будьте надежным членом команды.

Нельзя просто исчезнуть на несколько часов. Если вам нужно выйти из сети, чтобы сконцентрироваться, не забудьте предупредить начальника и команду, чтобы они поняли, что это признак продуктивности, а не отстраненности. «Ваши результаты — это данность, но чтобы о вас помнили, нужно больше присутствовать и быть отзывчивее».

Найдите немного времени для личной беседы

Даже если вы работаете преимущественно удаленно, искать поводы встречаться с коллегами лично — это инвестиция в ваше профессиональное развитие, говорит Коллери. Работа на дому не дает достаточно практики, чтобы вносить вклад в динамику работы команды. «Вы бы не стали пытаться накачать мышцы, не посещая спортзал. Ваше тело должно быть там и работать, чтобы стать сильнее», — говорит он.

То же самое касается и отношений: «Иногда нужна личная встреча, чтобы общаться, учиться и расти».

По его словам, это особенно важно в начале карьеры. Возможно, у вас нет возможности ездить в офис каждый месяц или каждый квартал, но даже небольшое знакомство будет полезно, говорит он. «Вот когда вы действительно способны улавливать те маленькие невербальные сигналы и поведение, которые создают сильную командную культуру и помогают вам чувствовать себя вовлеченным на работе».

Придерживайтесь следующих принципов

Рекомендации:

Оцените, над какими мягкими навыками вам нужно поработать, и составьте план развития, включающий мероприятия, которые расширяют и задействуют различные стороны вашей личности.

Проявляйте любопытство, практикуйтесь в активном слушании и обращайте внимание на важные детали о ваших коллегах, чтобы показать, что вы внимательны.

Активно ищите обратную связь, чтобы избежать упущенных возможностей для улучшения, которые могут быть следствием виртуальной работы.

Как не стоит поступать:

Быть пассивным собеседником. Попытайтесь наладить контакт с коллегами и задавайте им вопросы.

Исчезать на несколько часов, оставляя команду гадать, где вы находитесь. Будьте надежны и отзывчивы, чтобы завоевать доверие и доказать свою трудовую этику.

Недооценивать, как важно личное общение с коллегами. Это необходимо для профессионального роста и развития мягких навыков.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney