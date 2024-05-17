4 распространенные ошибки в резюме, которые мешают получить работу

Главная задача резюме — добиться приглашения на собеседование. Досадно, когда из-за каких-то мелочей его удалят не читая. Как улучшить резюме с помощью ChatGPT, в каком формате лучше его отправлять и когда лучше умолчать о своих достижениях, читайте в материале.

Резюме. Можно их любить или ненавидеть, но в поиске работы без них не обойтись. У резюме одна цель — добиться приглашения на собеседование. И чтобы этого достичь, необходимо убедиться, что все сделано правильно. Даже если искать работу через знакомых, рано или поздно все равно придется показать резюме руководителю.

Существует много советов, как написать сильное резюме: сделать более понятным для ИИ (многие рекрутеры используют модели для отбора кандидатов), подсветить релевантные навыки и упомянуть ключевые слова из описания должности.

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Намного реже обсуждается, чего стоит избегать. Однако знать, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты и как их исправить, — не менее важно. Возможно, именно это выделит резюме на фоне всех остальных и поможет получить приглашение на собеседование.

Итак, вот четыре типичные ошибки, которые часто допускают при составлении резюме, и как их избежать.

Включать нерелевантный опыт

Любой рабочий опыт важен, потому что он влияет на формирование человека как личность. Но далеко не все нужно указывать в резюме. Фокусируйтесь на том, что имеет отношение к работе.

Например, если вы подаетесь на начальную должность в маркетинге, а до этого успели поработать кассиром, няней и стажером в отделе маркетинга, укажите только последнюю должность. Необходимый опыт обесценится, если поместить его в конец списка или окружить упоминаниями менее релевантных позиций.

Сделайте ставку на стажировку и напишите о своем вкладе в компанию. Включите любые метрики, которые показывают вашу ценность, например, «охват в соцсетях вырос на 20%». Сфокусируйтесь на навыках, упомянутых в описании вакансии, — например, «проводил исследование рыночных трендов».

Если резюме кажется скудным, расширьте его: опишите нерелевантные позиции в категории «дополнительный рабочий опыт» или добавьте раздел о волонтерской деятельности, где расскажите, какие навыки вы приобрели и как вы их можете использовать на новой работе.

Пишите о недавнем опыте. Победа в школьной олимпиаде 10 лет назад сегодня уже может быть неактуальной, поэтому смело вычеркивайте ее из резюме. Однако вы можете упомянуть о ней во время собеседования, если зайдет речь — это поможет установить контакт, если окажется, что HR-менеджер сам был олимпиадником.

Поступайте так со всем: включайте релевантный опыт в резюме и придерживайте все остальное про запас. Расскажете об этом на собеседовании, если понадобится.

Тратить слишком много времени на адаптирование резюме

Наверняка вы слышали, что нужно «адаптировать резюме для каждой позиции, на которую вы претендуете». С одной стороны, это верно: резюме должно как можно точнее соответствовать описанию должности. Однако не стоит слишком погружаться в детали и тратить на это время, особенно если это стандартная вакансия — координатор по маркетингу, продавец-консультант или секретарь-референт.

Если желаемые вакансии попадают в одну категорию, скорее всего, переписывать резюме каждый раз не придется. Однако важно выделяться на фоне многочисленных претендентов.

Как это сделать?

Вот более эффективная стратегия, которая поможет сэкономить время.

Например, вы рассылаете резюме на позицию маркетолога в различных компаниях.

Найдите и сохраните 10—20 описаний вакансии маркетолога в организациях, где бы вам хотелось работать. Отправьте получившийся текст в любую генеративную модель ИИ, например, ChatGPT. Введите запрос: «Назови 10—20 самых распространенных обязанностей, которые встречаются в этих вакансиях». После этого отредактируйте резюме: подчеркните опыт, навыки и достижения, которые соответствуют этим обязанностям. Нужно, чтобы оно отражало их как можно точнее. Допишите в резюме ключевые слова, чтобы сделать его заметнее.

Например, в резюме написано: «Помогал привлекать новых клиентов», а в описании вакансии: «Участвовать в мероприятиях, направленных на развитие новых каналов продаж». Достаточно переформулировать рассказ об опыте: «Участвовал в мероприятиях по привлечению новых клиентов и развитию новых каналов продаж».

Проделайте это упражнение, и у вас получится сильное резюме, которое придется редко редактировать. Это ускорит поиск и увеличит шансы получить приглашение.

Слишком увлекаться дизайном

Для того чтобы найти кандидата на вакансию, HR-менеджер отсматривает десятки или даже тысячи резюме. Он (или инструмент ИИ) тратит не больше нескольких секунд, чтобы пробежаться глазами по тексту и решить, можно ли приглашать кандидата на собеседование.

Слишком часто специалисты уделяют избыточное внимание дизайну резюме или включают декоративные элементы, мешающие вчитываться.

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В первую очередь кадровик ищет ключевые слова. Если дизайн мешает восприятию, резюме просто отложат. Кроме того, автоматические инструменты могут не распознать сложный шаблон, и вместо красиво оформленного текста рекрутер получит нагромождение символов.

Приберегите креативность для собеседования. Пусть ваше резюме будет простым и хорошо структурированным. Максимальный объем — не более 1 страницы для кандидатов с небольшим стажем и до 2 страниц — если опыт работы превышает 5—10 лет.

Дизайн резюме должен быть простым, даже скучным.

Используйте стандартный шаблон, который предлагают многие текстовые редакторы.

Укажите желаемую позицию, заполните раздел об образовании, опыте работы.

Упомяните полученные сертификаты и участие в волонтерской деятельности (если это релевантно вакансии).

Если у вас есть достижения на прошлом месте работы, которые вы можете подсветить, вынесите блок с опытом работы на первое место — это более важно, чем образование.

Проверьте форматирование. Используйте распространенные шрифты, такие как Arial, Cambria, или Times New Roman — редкий шрифт может не читаться или распознаваться с ошибками на другом компьютере, из-за чего резюме будет выглядеть непрофессионально.

Если на вторую страницу переходит только одно предложение, найдите способ вместить его на предыдущей.

Создавать непрофессиональное впечатление

Не указывайте адрес email, который содержит смешные или оскорбительные слова, цифры, похожие на дату рождения владельца, бессмысленные наборы символов. Это портит впечатление.

Да, email не связан с работой, однако он показывает, как сильно кандидат старался написать хорошее резюме. Электронный адрес создается бесплатно, можно завести отдельный ящик, который вы будете использовать в профессиональных целях, например, для поиска работы. Профессионально выглядящий адрес должен включать имя кандидата и быть зарегистрирован на работающем домене.

И еще один совет: не называйте свой файл «Резюме». Возможно, это единственный документ с таким названием на вашем компьютере, но перед рекрутером проходят тысячи подобных файлов — как он найдет именно ваш? Чтобы упростить ему задачу, назовите свой документ «Ваше_Имя_Резюме».

Наконец, рекомендуется отправлять резюме в формате PDF. Каждый раз, когда вы отправляете его в формате Word, вы рискуете. Что, если форматирование собьется, и HR-менеджер увидит кучу разрозненных символов? Гораздо легче предупредить риск.

Вы больше чем ваше резюме. И пока вы ищете работу, у вас будет шанс проявить индивидуальность. Но не на этом этапе. Описанные выше советы помогут резюме успешно справиться со своим главным предназначением — сделать так, чтобы вас пригласили на собеседование.

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