МТС Web Services назначила нового коммерческого директора: должность займет экс-топ-менеджер Oracle

МТС Web Services (MWS) назначила Олега Порецкого коммерческим директором ИТ-холдинга, сообщила пресс-служба компании. Новый топ-менеджер будет отвечать за продажи облачных сервисов, решений в сфере информационной безопасности и ИИ. В числе его ключевых задач — расширение клиентской базы, развитие стратегических партнёрств и сохранение темпов роста выручки выше рыночных.

Новый топ-менеджер будет развивать собственную коммерческую модель компании

Олег Порецкий на новой должности займётся координацией продаж всех продуктовых направлений холдинга и развитием единой коммерческой модели компании.

Исполнительный директор MWS и генеральный директор MWS Cloud Евгений Колбин отметил, что компания намерена масштабировать собственные разработки за пределы экосистемы МТС.

«Одной из основных задач нового коммерческого директора станет укрепление позиций компании не просто как одного из лидеров по темпам роста выручки, но и как вендора собственных передовых решений», — отметил исполнительный директор MWS, генеральный директор MWS Cloud Евгений Колбин.

У нового топ-менеджера MWS — более 25 лет опыта в международных ИТ-компаниях

Олег Порецкий работает в ИТ-индустрии более 25 лет. В разные годы он занимал руководящие должности в Dell, IBM, SAP и Oracle, где отвечал за развитие бизнеса и коммерческие направления.

С 2023 года он занимал должность вице-президента и входил в совет директоров компании «Визиолоджи», где руководил направлением продаж российской корпоративной BI-платформы.

Контекст

Ранее MTS Web Services запустила новое направление Physical AI, которое займётся разработкой программного обеспечения для роботов с когнитивными навыками на базе искусственного интеллекта. Компания планирует создать платформу, позволяющую роботам самостоятельно анализировать обстановку, понимать задачи и выстраивать последовательность действий, а также маркетплейс для установки новых навыков на устройства разных производителей.

МТС Web Services запускает направление Physical AI — подразделение займётся разработкой ПО для «умных» роботов Пользователи смогут «прокачивать» роботов, покупая навыки на маркетплейсе Читайте также

Сейчас MWS уже разрабатывает ПО для китайских роботов и обсуждает сотрудничество с российскими производителями. Для обучения моделей компания будет использовать собственную облачную инфраструктуру, а первые проекты и платформу с навыками для роботов планирует представить во второй половине 2026 года.