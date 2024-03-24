Как поддержать сотрудников с тревожно-депрессивными расстройствами

Основательница и гендиректор компании Inbalansy Юлия Карасева рассказала, почему важно заботиться о ментальном здоровье, как снизить риски по работе с персоналом и поддержать сотрудников.

Помимо уже знакомых сложностей с ментальным здоровьем, таких как хронический стресс и эмоциональное выгорание, сотрудники испытывают более тяжелые состояния — депрессивные и тревожные настроения, которые при затяжном характере могут привести к расстройствам.

Спектр тревожных расстройств и депрессия проявляются и диагностируются как отдельные расстройства, но могут возникать одновременно. Простыми словами, тревога — это сильный страх или беспокойство, а депрессия проявляется как длительный период плохого настроения, низкой мотивации и упадка энергии. Тогда что испытывает сотрудник, когда у него проявляются признаки и того и другого?

Тревожно-депрессивное расстройство. Как его заметить у сотрудника

Физические признаки тревожно-депрессивного расстройства не являются характерными только для этого заболевания, они свойственны при большинстве ментальных сложностей: мышечные боли и напряжение, чрезмерная усталость, изменения отношений с едой и потеря/набор веса.

При этом характерными психологическими признаками может быть индивидуальное сочетание у сотрудника признаков депрессии и тревожного расстройства, причем в таком соотношении, что нет доминирующих признаков одного из расстройств. Такие признаки можно наблюдать на работе:

Постоянное чувство беспокойства, беспокойные мысли и поведение;

Транслирование идей безысходности или безнадежности;

Негативное мышление, потеря уверенности в своих силах, ощущение провала и проблемы с достижением результатов;

Ощущение отсутствия мотивации, апатия;

Чувство раздражительности;

Проблемы с концентрацией внимания, увеличение числа ошибок на работе;

Неспособность получать удовольствие от того, что раньше, сниженная вовлеченность, энергия. Даже те задачи, которые приносили удовольствие, уже не в радость.

Такое состояние не может не сказаться на эффективности сотрудника, который до этого мог показывать результаты, брать на себя дополнительные задачи и доводить их до конца. Конечно, такое состояние не развивается за день. Период в две недели может быть точкой отсчета, когда необходимо поговорить с сотрудником.

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Как это сказывается на эффективности сотрудника

Тревожно-депрессивное расстройство сказывается на всех сферах жизни сотрудника: физическое здоровье, личная жизнь, хобби, способность строить качественные отношения и выполнять свои задачи на работе.

Ухудшение ментального здоровья сотрудника может сильно сказаться на его работе, в том случае, если сотрудник не предпринимает никаких действий, чтобы помочь себе и изменить ситуацию.

Чаще всего сотрудники с тревожно-депрессивным расстройством могут испытывать:

сложности с дедлайнами и жесткими сроками;

с большим объемом взаимодействия с людьми;

когда работа предполагает быструю реакцию на ситуации;

или содержит много устной коммуникации.

Снижение эффективности может характеризоваться:

увеличением количества ошибок, так как снижена концентрация внимания;

забывчивостью и невозможностью оперировать большим объемом данных;

невозможностью долго концентрироваться на одной задаче.

Это не значит, что сотрудник становится полностью нетрудоспособен, часть задач на какое-то время будет даваться сложнее, поэтому так важно как можно скорее получить профессиональную помощь. Однако тяжелые формы тревожно-депрессивного расстройства могут потребовать лечения в клинике, это может привести к отсутствию сотрудника на работе по болезни.

В течение работы в компании некоторые сотрудники могут однажды испытать тревожно-депрессивное расстройство, а у кого-то может произойти повторный эпизод, поэтому важно наблюдать и мониторить ситуацию, уметь распознать признаки изменения состояния.

На время подбора стратегии лечения и самого лечения состояние сотрудника тоже может влиять на выполнение задач. Однако многие сотрудники, испытывающие не тяжелую форму тревожно-депрессивного расстройства, могут адаптироваться к ситуации, найти способы, как справляться, и с поддержкой на работе продолжать работать эффективно.

Что значит поддержка на работе?

Для того чтобы сотрудник мог как можно быстрее понять, что с ним происходит, компаниям важно проводить обучающие сессии по ментальному здоровью, направленные на повышение осведомленности и осознанности, снижать стигматизацию и делать помощь более доступной.

Не всегда это очевидно в отношении ментального здоровья, с физическим здоровьем немного проще. Работодателю понятнее, что сотрудник со сломанной ногой или ангиной нуждается в медицинской и другой поддержке, а с болезнями ментального характера сотрудник должен справляться сам, как будто они менее серьезные, и человек не болеет, а просто переживает. Это не так.

Болезни ментального характера также разрушительны для работы и жизни, как другие серьезные болезни, такие, как диабет, рак, ухудшение зрения, астма и тд. Когда компания занимается вопросами ментального здоровья, она сокращает время, когда сотрудник болеет, и дает ему возможность быстрее вернутся в эффективное состояние, выздороветь и выполнять свою работу.

На обучающих сессиях сотрудникам рассказывают, как проявляются признаки ментальных сложностей и, например, что из себя представляет тревожно-депрессивное расстройство, как и где можно записаться на консультацию и пройти диагностику.

Программа поддержки сотрудников

Программа поддержки сотрудников может быть одним из вариантов комплексного подхода к благополучию персонала и снижению рисков по ментальному здоровью. Это комплексная программа, которая помогает сотруднику справится с проблемами личного и/или рабочего характера с помощью консультирования и вернуться к своему эффективному состоянию.

Такая программа позволяет работать с профилактикой ментальных расстройств, а также имеет информационную поддержку, где сотруднику могут дать контакты психиатров, к кому можно обратиться за помощью.

Работа с психиатром будет проведена за пределами программы, так как требует долгосрочного лечения, но сотрудник может решать сопутствующие вопросы, которые возникают по ходу выздоровления. Также возможно в рамках страховки у сотрудника есть возможность обратиться к психиатру или неврологу.

Программы первой психологической помощи

Сложности, которые испытывают сотрудники проявляются в поведении, выполнении задач и коммуникации с коллегами. Увеличение числа конфликтов, раздражение, отчаяние, острое восприятие неудач и пессимизм делают обстановку в коллективе напряженной и снижают производительность.

Поэтому компании уже внедряют программы первой психологической помощи, хотя на российском рынке этот тренинг несправедливо недооценен, возможно, про него знают не так много компаний.

Компания Inbalansy и Remind с помощью калькулятора оценки программ поддержки ментального здоровья получила данные, что только около 12% компаний, прошедших исследование, проводят тренинг по первой психологической помощи для сотрудников.

В рамках программы первой психологической помощи сотрудники, в том числе руководители, узнают, как оказать помощь сотруднику с ментальными сложностями, изучают какие есть ресурсы внутри компании и за ее пределами, важными навыками является освоение поддерживающего разговора, направленного на формирования конкретных шагов, что может сделать сотрудник, чтобы начать решать свою ситуацию.

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Другие актуальные темы обучения для руководителей

Ментальное здоровье сотрудников. Первая психологическая помощь. Разрешение конфликтов в коллективе. Личные границы: как говорить с сотрудниками на сложные темы. Создание безопасной психологической среды.

Помимо отдельного фокуса на руководителях для поддержки устойчивости команд, компаниям важно обратить внимание на разные категории сотрудников, которые оказались в зоне риска.

Согласно исследованием Института Психологии РАН в 2022 году значительное повышение тревожных и депрессивных настроений наблюдается у сотрудников в возрасте 18–25 лет, которых тоже можно отнести к группе риска.

Все инициативы и программы компаний в отношении ментального здоровья должны сопровождаться и соотноситься с процедурами и политиками компании в отношении к здоровью сотрудников и, например, описывать возможность предоставления сотрудникам гибкого графика работы.

Руководитель должен знать, какие у него есть инструменты и какие изменения возможны, поэтому важно проводить для руководителей обучение и создавать политики и процедуры, мануалы, помогающие регулировать действия руководителя, чтобы у него было, на что опереться, это придает руководителям уверенность, а не желание оттягивать время и подождать, пока все само разрешится.

Что нужно учесть в руководстве сотрудниками, которые испытывают депрессивные признаки и признаки тревожного расстройства.

Высока вероятность, что в течение вашей карьеры руководитель будет управлять сотрудником с ментальными сложностями, зная об этом или нет. Что поможет управлять сотрудником, который испытывает депрессивные признаки и признаки тревожного расстройства:

Пройдите тренинг для менеджмента по умению распознавать первые сложности с ментальным здоровьем у подчиненных (базовое обучение по ментальному здоровью), и как поговорить с сотрудником в поддерживающем ключе (тренинг по первой психологической помощи).

Руководителю не нужно становиться психологом, но нужно иметь базовые представления, чтобы вовремя и уверенно реагировать на изменения эффективности работы подчиненных. Скорее всего в вашей компании есть программы или льготы, нацеленные на поддержание здоровья и благополучия сотрудников: регулярно говорите об этом с командой, рекомендуйте использовать эти возможности, например, обратиться сотруднику в программу поддержки сотрудников. Станьте примером для своей команды и снижайте стигматизациию, которая мешает сотрудникам вовремя получать помощь. Если вы выглядите постоянно уставшим, не можете регулировать свое состояние, в том числе эмоциональное, работаете без перерыва и в выходные, сотрудники воспринимают такое поведение как норму, а вам нужно транслировать уважительное отношение к своему здоровью и заботе о себе. Узнайте про политики и процедуры в отношении сотрудников с ментальными сложностями. Вряд ли сотрудник расскажет напрямую вам о своем диагнозе или скажет о причине своего больничного.

Но вам важно знать, как компания регулирует сложные ситуации, есть ли возможность предложить сотруднику гибкий график, согласовать гибридную работу, чередуя офис и дом, изменить время прихода на производство или время окончания работы, изменить смену или перевести на неполный график. Это может потребоваться на короткое время, пока сотрудник разбирается со своим лечением и адаптируется, а возможно и не понадобится. Определить для себя, когда пора действовать, когда пора вмешаться в ситуацию и предложить помощь и поддержку. Для того, чтобы понять, когда стоит вмешаться, можно использовать оценку изменений по 10 бальной шкале по трем пунктам совокупности:

Длительность. Если сотрудник проявляет нетипичное для него поведение более двух недель, стоит с ним поговорить.

Если сотрудник проявляет нетипичное для него поведение более двух недель, стоит с ним поговорить. Интенсивность. Насколько значимо, интенсивно, ярко проявляются изменения, нетипичное поведение сотрудника.

Насколько значимо, интенсивно, ярко проявляются изменения, нетипичное поведение сотрудника. Влияние на работу. Если результаты сотрудника ухудшаются, это могут быть качественные или количественные показатели.

С сотрудником, испытывающим сложности с ментальным здоровьем, необходимо согласовать, нужны ли изменения по работе на какое-то время или нет.

Важно напомнить, что не всем сотрудникам необходимы действия, направленные на изменения рабочего графика, формата работы и т.д. Важно проговорить это с самим сотрудником, а не освобождать его от работы, так как в некоторых случаях это может усугубить ситуацию.

Стратегии в случае сложностей с памятью, концентрацией внимания и четкой формулировкой своих мыслей

Коммуницировать письменно, давать инструкции по работе. Отмечать цветом важную информацию, выделять приоритеты. Использовать диаграммы, графики, картинки, описывающие процессы и обязанности на работе. Напомнить об инструментах организации работы: календарь, блокнот, приложения, которые помогут следовать дедлайнам и организовать сотрудника. Быть доступным для обсуждения работы или создать систему поддержки (бадди), с привлечением коллеги. Выделять больше, чем обычно, времени на задачи при постановке задачи. Напоминать о перерывах и необходимости восстановиться, освежить ум. Минимизировать отвлекающие факторы, позволить использовать наушники для музыки или подавления шума, при необходимости дать сотруднику возможность работать время от времени из дома или пересадить его – но не изолировать его полностью. Объяснять сложные задачи простым языком, повторять и перефразировать. Снизить количество сложных задач до маленьких, которые требуют меньше интенсивного обдумывания и поиска решений. Проговорить необходимость гибкого графика: начала работы, окончания, сколько дней в неделю.

Стратегии в случае сложностей с планированием и дедлайнами

Совместно создать план действий и работы на неделю. Создать совместно чек-лист для проверки выполнения работы и задачи, особенно для повторяющихся задач (легко сделать). Выделять больше времени для выполнения задачи. Письменно зафиксировать сроки и установить время промежуточного контроля. Напоминать о сроках в формальном и неформальном вариантах.

Стратегии в случае сложностей с общением и социальным взаимодействием

Не делать все социальные активности обязательными для этого сотрудника. Если сотруднику необходимо общаться с коллегами и партнерами по работе, заменить эти задачи на менее социальные и не требующие публичного присутствия. Позволить работать из дома время от времени. Если сотрудник работает в многолюдной части офиса, пересадить его. Дать зеркало, чтобы сотрудник мог увидеть, если к нему кто-то идет.

Стратегии в случае сложностей с управлением эмоциями

Не вступать в споры и ругань. Напомнить о базовых правилах поведения на работе. Напомнить о перерывах, чтобы сотрудник мог восстановиться и использовать практики саморегуляции. При необходимости разрешить ему покинуть место напряжения и конфронтации, предложить перейти в другое место или прогуляться до кухни/офиса, вокруг офиса. Использовать Я-высказывания: «Я беспокоюсь за твое состояние и как это сказывается на работе» вместо «Ты сам не свой в последнее время, что происходит?». Отмечать позитивные проявления и изменения в поведении.

Руководитель, который упускает признаки изменения состояния сотрудников команды, может испытывать сложности с обучением подчиненных, удержанием, мотивацией, вовлеченностью и может потерять ценного сотрудника. А в ситуации с нехваткой специалистов это может привести к серьезным сложностям для бизнеса компании.

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