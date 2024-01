«Пацаны не извиняются»: 6 главных ошибок IT-руководителя

Брене Браун, профессор Хьюстонского университета, на протяжении десятилетия изучала слабости руководителей. Она стремилась выяснить, как они влияют на эффективность их работы. Оказалось, большая часть директоров и топ-менеджеров закрыты от подчиненных и даже от коллег, равных по рангу. И это деморализует коллектив — попросту мешает работать.

Действительно, нематериальные факторы влияют на эффективность команды и прибыльность компании. Если руководитель оскорбляет и унижает подчиненных, то их мотивация и желание что-то делать падает. К примеру, 30% сотрудников работают медленнее или ошибаются (для сравнения, в обычных условиях — это 6%).

Кстати, особо эмоциональны работники творческой сферы (графические дизайнеры, инфограферы, копирайтеры, 2D- и 3D-художники и другие): в условиях агрессивного стиля управления их эффективность в три раза ниже. Они также отказываются от выполнения новых задач. В результате бизнесу не хватает инноваций, он стагнирует, а конкуренты идут вперед.

Ошибки руководителей — важный фактор, влияющий на результаты и качество выполняемой работы в организации. Так какие же самые распространенные ошибки, которые совершают ИТ-руководители? Рассмотрим подробнее наиболее типичные из них.

Руководитель по умолчанию должен принимать решения в любых условиях: будь то стабильный рост, стагнация, кризис либо неопределенность и риски. И многие пришли к своей позиции именно благодаря навыкам прогнозирования, способности контролировать переговоры и готовности нести ответственность за принятые решения.

Но есть и другие управленцы — назовем их руководителями с очень осторожной тактикой управления. В попытке нивелировать риски, расщепить ответственность и идти по пути наименьшего сопротивления, они не берутся за сложные и амбициозные проекты.

Разумеется, аккуратность и осторожность важны в принятии решений. Но часто нужно взять ответственность за возможные риски и, заручившись документацией и стратегией, согласиться на нетипичный и, возможно, крайне сложный проект.

Однажды мы запускали продукт в сфере государственного образования. Мы изучали списки проводимых закупок, и наше внимание привлек масштабный проект с внушительным бюджетом. Сроки при этом были крайне сжатыми, а штрафные санкции за «провал» высокими.

Нам нужно было создать образовательные продукты, а мы никогда раньше не делали подобного — это был новый для нас технологический стек, другой производственный цикл. Нам нужно было нанять двадцать сотрудников и привлечь компетентного в этой области руководителя.

Мнения членов команды разделились: некоторые склонялись, что проект слишком рискован и разрушит репутацию при провале. Другие понимали, какие перспективы откроются, если мы успешно реализуем проект.

Итог — мы со всем справились и успешно выполнили условия контракта. Заказчик был доволен и назвал нас «лучшими исполнителями, с которым ему доводилось сотрудничать».

Очевидно, что на руководителя в любом случае ложится ответственность. Но не нужно концентрироваться на негативных сценариях — хотя продумать их тоже стоит. Гораздо продуктивнее — выстроить стратегию и решать задачи поэтапно, возвращаясь к карте рисков. И, разумеется, корректировать планы, когда это необходимо.

Наш исторический опыт все еще отражается на стиле управления руководителей. Да, авторитарность реже встречается в молодой и гибкой ИТ-сфере, но все еще актуальна в ИТ-компаниях с высокой долей государственных контрактов. Руководители в подобных организациях привыкли действовать в условиях жестких ограничений в бюджетах и сроках.

Для авторитарного управленца характерны:

Мы столкнулись с последствиями авторитарного стиля управления, когда принимали на себя руководство дистрибьюторским сервисом. Его бывший руководитель хранил большую часть информации в голове, не посвящал тимлидов и аккаунт-менеджеров в планы и договоренности с заказчиками. Из-за этого тимлиды не хотели выстраивать командную работу и проявлять инициативу.

Что же изменилось с момента передачи проекта под наше руководство?

Возросла инициатива тимлидов — они больше погрузились в процессы, начали участвовать в формировании ТЗ, декомпозиции задач и их оценке. Благодаря этому нам удалось провести новые архитектурные работы, которые повысили производительность сервиса в разы. Мы также наладили agile-ритуалы и наши встречи стали активными, результативными и быстрыми.

Кроме того, мы начали активно вовлекать всех членов команды в процессы и разделили ответственность — каждый отвечал за свою часть работы. Это увеличило производительность команды, мы стали покрывать больше запросов на доработки — например, актуализацию стоков, согласование прайс-листов, переход на ЮЗДО (юридически значимый документальный оборот), повысился бюджет продукта.

В результате мы стали выполнять 100% поставленных планов.

График прибыли (замена руководителя началась в Q2)

Так, после всех сложностей перехода, спустя три месяца команда встала на новые рельсы и начала выдавать значительно лучший результат.

План работ

Отсутствие доверия к сотрудникам

Чаще всего это проявляется в нежелании делегировать ответственность. Разумеется, есть ряд задач, которые нельзя перепоручать. К примеру, те, что касаются стратегического развития компании: постановки целей и задач, прогнозирования рисков и проблем, определения приоритетов, выбора способов достижения целей.

Сотрудники, не занимающие управляющие или лидирующие роли, ограничены в видении своим департаментом или проектной командой.

А для работы над подобными задачами нужно знать о деятельности и целях всех команд, глобальных целях компании, финансовых показателях, обстановке на рынке. Да, команда может быть источником информации, но принятие решений должно оставаться на уровне менеджмента.

Стоит упомянуть еще один пример, когда делегирование задач может быть далеко не так эффективно, как казалось. Речь о переговорах и внешних встречах.

Внешняя коммуникация — это не «хард-скил» для разработчиков или дизайнеров, поэтому нужно оценить личностные качества человека прежде, чем принять решение о его участии во встрече. К примеру, наш квалифицированный и эмоциональный дизайнер на одной из подобных встреч столкнулся с субъективной неконструктивной критикой. Это привело к конфликту, напряжению со стороны заказчика и падению мотивации сотрудника.

Вывод: нужно тщательно взвешивать риски в подобных ситуациях. Если личный контакт между командой и заказчиком необходим, следует провести подготовительную работу с сотрудниками. И одно из основных правил поведения в подобных ситуациях — не вступать в диалог, пока менеджер не передал слово.

Для понимания этапов построения команды менеджерам полезно изучить модель Брюса Такмана — «Forming, Storming, Norming, Performing» («Формирование, Конфронтация, Нормирование, Выполнение»).

Когда команда развивает способности, отношения выстраиваются, а лидер меняет стиль руководства. Управление командой начинается с руководства, затем оно становится похоже на коучинг, после — частичное участие. В конце остается делегирование и выход руководителя из процесса.

Чтобы повысить прозрачность в уровнях ответственности сотрудников, полезно составлять на проектах матрицу RACI.

Методика RACI — средство проектирования и планирования изменений, участия различных ролей в процедурах и задачах процесса:

R — Responsible — исполняет.

A — Accountable — несет ответственностьC — Consult before doing —консультирует до исполнения.I — Inform after doing — оповещается после исполнения.