Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» начал нанимать сотрудников из Индии

По ее словам, группа недавно начала привлекать сотрудников из «дружественных» стран, где есть «избыток рабочей силы». Граждане Индии сейчас работают в распределительном центре X5.

«После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку. Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее», — указала Лобачева. Она добавила, что при работе с такой категорией наемных сотрудников «есть много нюансов», включая «базовые языковые и культурные различия».

Что происходит на рынке? По прогнозам, в 2028 году системе занятости в ритейле будет не хватать не менее 13% персонала, отметила Лобачева. «Конкретно для торговли и логистики это составит 250–500 тыс. [человек] в каждом из направлений. Это много», — уточнила она.

По мнению главы X5, в ситуации дефицита кадров нужно продвигать технологичность и роботизацию. «Голод — двигатель прогресса, поэтому, если мы понимаем, что у нас не будет такого количества рук через какое-то время, значит, мы придумываем способы, чем эти руки заменить», — сказала топ-менеджер.

В 2023 году из-за дефицита кадров сеть «Магнит» договорился с правительством Узбекистана о привлечении в рамках пилотного проекта 40 человек для работы на одном из своих складов. Компания сообщала, что может начать нанимать персонал из Киргизии, Казахстана и Индии. Иностранцы будут в основном задействованы в логистических операциях на позициях кладовщиков-комплектовщиков и грузчиков, отметил представитель компании.

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