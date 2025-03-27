В России средний возраст работника увеличился почти на два года за 10 лет
В 2024 году средний возраст работников в России увеличился до 42,5 года против 42,25 года ранее, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. За последние 10 лет этот показатель вырос почти на два года — для сравнения, в 2015 году он составлял 40,6 года.
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Кроме того, возросла доля старшего поколения на рынке труда: доля россиян старше 55 лет достигла почти пятой части всех занятых. При этом средний возраст трудящихся женщин оказался выше, чем мужчин: 42,9 года против 42,2 года соответственно, говорится в исследовании.
С чем это связано? Директор группы консультирования по управлению персоналом консалтинговой фирмы «Б1» Дарина Соколова объяснила, что компании, особенно производственные, возвращают сотрудников пенсионного возраста для передачи знаний молодым специалистам и закрытия потребности в персонале. Кроме того, бизнес все чаще внедряет программы для сохранения трудового долголетия, отметила эксперт.
Продолжительность рабочего времени. В Росстате также поделились данными о средней продолжительности рабочей недели. В 2023 году показатель достиг рекордных 38 часов 13 минут — максимума за последнее десятилетие. В 2024 году было зафиксировано снижение длительности рабочей недели примерно на одну минуту, до 38 часов 12 минут.
Директор по маркетингу IT-компании Skillaz Григорий Бахин считает это сокращение несущественным. По его мнению, это связано с ростом числа самозанятых и фрилансеров, у которых рабочий день может быть менее регламентированным.
- В конце марта исследование hh.ru показало, что в начале 2025 года число размещенных вакансий в России снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, ранее количество вакантных мест в первом квартале только росло.
Фото на обложке: Yura Taratunin / Shutterstock / FOTODOM / Depositphot
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