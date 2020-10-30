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Истории

Как достичь максимальной продуктивности? Нужно сократить рабочие часы

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Массовый переход на удаленную работу показал: стандартный восьмичасовой рабочий день постепенно теряет актуальность. Как ни странно, повысить продуктивность сотрудников поможет сокращение рабочих часов.

Как достичь максимальной продуктивности? Нужно сократить рабочие часы

До пандемии коронавируса многие офисные сотрудники работали по стандартному графику: восемь часов в день, с понедельника по пятницу. Однако такой график не приносит высоких результатов, и вот почему:

Практически никто не работает все 8 часов. По данным опроса британской компании Vouchercloud, современные офисные сотрудники продуктивны лишь около трех часов в день. Остальные пять часов уходят на просмотр новостей и социальных сетей, разговоры с коллегами, перерывы и встречи.

Качество работы и настроение резко снижаются при переработке. Попытка наверстать потерянное время дополнительными часами работы сделает только хуже — производительность резко упадет. По данным исследования ученых Стэнфордского университета, продуктивность и креативность значительно снижаются после 50 рабочих часов в неделю. И чем больше переработка, тем ниже производительность. Если люди работают по 70 часов в неделю, скорее всего, они не делают ничего важного в течение 15-20 дополнительных часов.

Способность сфокусироваться ограничена временными блоками по 20-90 минут. Человеческий мозг не способен выполнять несколько задач подряд без перерывов. Различные исследования показывают, что концентрация внимания значительно снижается через 20 минут, а большинству людей требуется перерыв каждые 50-90 минут.

Сокращаем рабочий день: с чего начать?

Сокращение рабочих часов позволяет соблюдать дедлайны, успешно выполнять работу и оставаться на связи с командой. Более того, меньшее количество рабочих часов — будь то четырехдневная рабочая неделя или сокращенный рабочий день — повышает продуктивность, вдохновляет на творческие идеи, а также помогает сохранять хорошее настроение и здоровье.

Разработать новый рабочий график не так просто, как кажется. Тем не менее есть несколько эффективных способов.

Начать стоит с определения базового уровня продуктивности в день. Для этого можно воспользоваться приложением для отслеживания рабочего времени, чтобы проанализировать источники траты времени и выявить отвлекающие факторы. Но отследить время можно и самостоятельно: надо установить таймер и каждые 10-15 минут записывать, чем вы занимаетесь.

Недели сбора информации будет достаточно. Чтобы определить базовый уровень продуктивности, понадобятся данные.

  • среднее количество фактических рабочих часов в день;
  • наиболее продуктивное время суток;
  • количество времени, затрачиваемого на выполнение главных рабочих задач;
  • количество времени, которое уходит на общение: переписки в электронной почте и чатах, а также встречи;
  • время суток с самой низкой концентрацией внимания.

На основе этих данных можно выстраивать новый рабочий график. 

Чек-лист по разработке нового графика

Разработать новый график помогут эти шесть советов: 

1. Научиться сосредотачиваться на одной задаче

Однозадачность и сосредоточенность в течение определенного периода времени приносят невероятные результаты.

Исследователи утверждают, что час сосредоточенной работы на 500% эффективнее часа, проведенного в попытке выполнить несколько задач одновременно.

Этот момент стоит учесть в новом графике. Выделите определенное количество времени для выполнения какой-либо задачи. Чтобы избежать соблазна отвлечься, можно закрыть не связанные с работой вкладки браузера и отключить уведомления в телефоне. Ежедневные прогулки также положительно влияют на продуктивность и способность сосредоточиться.

2. Четко определить приоритетные задачи

Необходимость работать полный день в том числе возникает из-за отсутствия четких приоритетов. Определите действительно важные задачи, и тогда вы найдете время для их выполнения. С другой стороны, неуверенность в приоритетах заставляет потратить большую часть дня на мелкие задачи, например переписки по электронной почте и бесконечные встречи.

Лучший способ определить приоритетные задачи — обговорить это с менеджером или командой.

3. Распланировать день с учетом пика максимальной продуктивности

Время выполнения работы не менее важно, чем количество рабочих часов. В течение дня способность выполнять задачи различна. Запланировав работу на самые продуктивные часы, будет гораздо легче сосредоточиться и достичь больших результатов.

4. Ограничить время для общения

Постоянные переписки в чате и видеозвонки значительно удлиняют рабочий день. Чтобы соответствовать новому графику, стоит ограничить время для общения или выделить для него определенные часы.

5. Организовать активный отдых

Сокращенный рабочий — не повод для отсутствия перерывов. Мозгу нужно время для отдыха, чтобы восстановиться. Однако отдых нужен и вне работы, чтобы поддерживать максимальную продуктивность. В свободное время полезно заниматься хобби или спортом.

6. Синхронизировать график с коллегами

При изменении рабочего графика не менее важно синхронизировать его с остальной частью команды. Все члены коллектива должны четко понимать свои приоритеты, согласовывать рабочие часы и время для общения. В противном случае есть огромный риск вернуться к старым привычкам и бесконечным рабочим часам.

Источник.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

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