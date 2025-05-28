20% удаленщиков сообщили об отмене дистанционного режима и возвращении в офис
За последние три месяца каждый пятый работник на удаленке сообщил об отмене удаленного режима и возвращении в офис. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Stape, которые изучил Русбейс.
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За этот период 63% респондентов получили дополнительные задачи, а 51% столкнулись с ужесточением требований. Ресурсы для повышения удовлетворенности работников остаются ограниченными: лишь 10% отметили повышение зарплаты, а 5% — рост по служебной лестнице. Главный запрос сотрудников — это увеличение заработной платы (35%) и гарантии сохранения рабочего места (25%).
Более половины россиян переживают стресс на рабочем месте. 26% респондентов имеют серьезные основания для беспокойства, в то время как 39% отметили лишь небольшие опасения. Спокойно себя чувствуют всего 30% сотрудников.
По данным опроса, 45% респондентов выражают опасения по поводу увеличения нагрузки без повышения зарплаты, 22% недовольны оценкой своего труда, 20% боятся сокращений, столько же беспокоятся о том, что их могут заменить молодые кадры или искусственный интеллект (20%).
- Согласно апрельскому опросу Superjob, 43% компаний предоставляют своим сотрудникам возможность работать в удаленном режиме, при этом пользуются ей в среднем 10% работников.
Фото на обложке: Dikushin Dmitry / Shutterstock / FOTODOM
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