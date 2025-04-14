43% российских компаний разрешают сотрудникам работать из дома

В условиях кадрового дефицита российские работодатели все чаще начинают использовать удаленную работу как способ поощрения лучших сотрудников, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob среди 1 тыс. предприятий. Он показал, что 43% компаний предоставляют своим сотрудникам возможность работать в удаленном режиме, при этом пользуются ей в среднем 10% работников, пишет «Коммерсантъ».

Популярность удаленки. Наиболее распространен удаленный формат среди IT-специалистов — 38% кадровых менеджеров отметили, что именно они чаще всего работают из дома. Следуют сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 21%). Инженеры и технические специалисты составляют 17%. Специалисты по документообороту работают в удаленном формате реже всего (3%), а также маркетологи и дизайнеры (по 4%).

Гибридный формат — новый стандарт. Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что удержание сотрудников без предложений о гибридной или удаленной работе становится сложным. Опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру» и Русской школой управления показал, что большая часть респондентов (44%) предпочитает гибридный формат, совмещая дни в офисе и дома, в то время как 19% выбирают исключительно удаленную работу.

Удобное начало дня. Гибкий график также приобретает популярность: согласно данным «Зарплата.ру», количество вакансий с этой особенностью в России за год увеличилось в 2,9 раза, главным образом среди «синих воротничков», таких как курьеры, водители, охранники и автослесари.

В конце марта Superjob запустил в тестовом режиме аукционы, в рамках которых работодатели могут торговаться за соискателей. Они могут конкурировать друг с другом за кандидата, предлагая ему более высокий уровень заработка или лучшие условия, среди которых в том числе удаленный режим работы.