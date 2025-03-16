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Руководство DeepSeek ограничивает зарубежные поездки персонала

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Материнская компания ИИ-стартапа DeepSeek — High-Flyer — усилила контроль за поездками персонала в другие страны. Вплоть до удержания паспортов сотрудников. Это решение руководство приняло на фоне активизации инициатив китайских властей, которые борются с «утечкой мозгов» из страны: ранее правительство рекомендовало бизнесменам и исследователям ИИ воздержаться от поездок в США.

Руководство DeepSeek ограничивает зарубежные поездки персонала
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Персонал DeepSeek, как сообщает The Information, теперь обязан получать разрешения на поездки. Сообщается также, что власти ужесточили контроль над инвестициями в DeepSeek и проводят пристальную государственную проверку каждого потенциального партнера стартапа.

На фоне неоднозначных отношении США и Китая правительство последней взяло курс на усиленную защиту конфиденциальной информации об исследованиях и наработках страны в области искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Unsplash

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