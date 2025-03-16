Руководство DeepSeek ограничивает зарубежные поездки персонала
Материнская компания ИИ-стартапа DeepSeek — High-Flyer — усилила контроль за поездками персонала в другие страны. Вплоть до удержания паспортов сотрудников. Это решение руководство приняло на фоне активизации инициатив китайских властей, которые борются с «утечкой мозгов» из страны: ранее правительство рекомендовало бизнесменам и исследователям ИИ воздержаться от поездок в США.
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Персонал DeepSeek, как сообщает The Information, теперь обязан получать разрешения на поездки. Сообщается также, что власти ужесточили контроль над инвестициями в DeepSeek и проводят пристальную государственную проверку каждого потенциального партнера стартапа.
На фоне неоднозначных отношении США и Китая правительство последней взяло курс на усиленную защиту конфиденциальной информации об исследованиях и наработках страны в области искусственного интеллекта.
- «Коммерсант» напоминает, что ранее OpenAI предложила запретить использование ИИ-моделей DeepSeek в США. Эксперты считают, что в компании опасаются конкуренции, ведь всего за 20 дней после запуска разработка DeepSeek стала второй в мире после ChatGPT, нарастив аудиторию до 20+ млн активных пользователей.
- При этом в самом же Китае у DeepSeek уже появились конкуренты: Alibaba выпустила свою ИИ-модель с открытым исходным кодом. На фоне этого акции корпорации поднялись на 8,4%.
- В начале года популярность модели выросла и в России: причем по подсчетам российских операторов она стала даже популярнее ChatGPT.
- В феврале DeepSeek подала заявки на регистрацию бренда в нашей стране: компания решила зарегистрировать товарные знаки в словесном и изобразительном вариантах.
Фото на обложке: Unsplash
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