DeepSeek подала заявки на регистрацию бренда в России
Китайская DeepSeek подала заявки на регистрацию своего бренда в России в двух вариантах — словесном и изобразительном. Две соответствующие заявки на товарные знаки от Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. были поданы в Роспатент 10 февраля, обратил внимание ТАСС.
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Обе заявки поданы по одному классу товаров и четырем классам услуг по международной классификации. Например, один из указанных классов позволит DeepSeek предоставлять услуги обучения, развлечения и отдыха, а другой — услуги вещания и передачи данных.
ТАСС отметил, что 28 января Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. также подала заявку на регистрацию словесного товарного знака в Ведомство по патентам и товарным знакам США (PTO).
Накануне в Т2 сообщили, что DeepSeek стал популярнее ChatGPT среди россиян. В январе число активных пользователей DeepSeek среди абонентов этого оператора достигло около 311 тыс., что на 15% больше, чем у нейросети от OpenAI (около 288 тыс. пользователей).
В начале февраля первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил Reuters, что кредитная организация планирует сотрудничать с учеными из Китая в сфере искусственного интеллекта. При этом с кем именно планируется партнерство, Ведяхин не уточнил.
Фото на обложке: Costfoto/NurPhoto via Getty Images / Getty Images
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