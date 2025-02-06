Сбербанк запланировал совместные исследования с Китаем в области ИИ

Сбербанк планирует сотрудничать с китайскими учеными в области искусственного интеллекта. Решение было принято после того, как китайская нейросеть DeepSeek всколыхнула мировой ИИ-рынок, сообщил Reuters первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«В Сбербанке много ученых. Через них мы планируем проводить совместные исследовательские проекты с учеными из Китая», — заявил Ведяхин. При этом он не уточнил, с кем именно собирается сотрудничать кредитная организация.

RB.RU направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

По теме: Как DeepSeek повлияет на российский бизнес: плюсы и минусы китайской нейросети

В декабре старший вице-президент и глава блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев объявил, что кредитная организация вместе с Институтом искусственного интеллекта AIRI в первом квартале 2025 года создадут центр разработки лекарств с применением ИИ.

Сам центр при этом не будет производить препараты, а сфокусируется на поиске новых молекул и доклинических исследованиях, которые покажут, что полученные решения эффективны и могут перейти в фазу клинических испытаний, отмечал глава научной группы «ИИ в науках о жизни» AIRI Артур Кадурин.

Фото на обложке: Igor Omilaev / Unsplash / Unsplash