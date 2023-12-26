Как построить личный бренд в LinkedIn, чтобы он привлекал инвесторов, клиентов и работодателей

LinkedIn — крупнейшая в мире профессиональная соцсеть. В ней уже зарегистрировалось около 1 млрд человек из более чем 200 стран, а также больше 60 млн компаний. Такие масштабы дают пользователям платформы возможность найти на ней работу, B2B-клиентов и даже инвестиции при условии, что они выстроили свой личный бренд. Фандрейзер на Ближнем Востоке Женя Хасис рассказала, как это сделать.

Что говорит статистика

Развитый личный бренд помогает человеку на его карьерном пути. Наемному специалисту с широким нетворком, скорее всего, никогда не придется искать работу самостоятельно. Если он уволится и напишет об этом в соцсетях, то быстро получит предложения из других компаний.

Данные исследования Reventify за 2022 г. подтвердили: 42% работников смогли устроиться на должность благодаря своей сети контактов и профессиональному бренду в онлайне. С другой стороны, предприниматель с выстроенным персональным брендом сможет найти в ленте кандидата для любой должности — от ассистента до вице-президента.

Статистика 2023 г. показывает, что социальные сети входят в топ-3 востребованных каналов для поиска специалистов. И именно LinkedIn «приводит» самые ценные кадры. Чем больше у основателя контактов на платформе, тем легче ему закрыть вакансию.

У фаундера с развитым нетворком больше шансов привлечь B2B-клиентов и инвесторов. Последние часто находят перспективные компании через знакомых. Плюс команда для них — самый важный инвестиционный критерий. Личный бренд и широкий круг общения основателя будут преимуществом.

Как правильно оформить страницу LinkedIn

Блок About

Раздел находится в верхней части страницы под фотографией пользователя. В нем можно в свободной форме рассказать о себе. Обычно люди допускают несколько ошибок:

пишут очень мало или вообще ничего и не упоминают свои бизнес-успехи;

наоборот, слишком подробно описывают карьерный путь и личные интересы;

рассказывают о себе от третьего лица, что создает ощущение, что страница оформлена человеком, который ее не посещает.

Как заполнить. Напишите в паре абзацев, чем вы занимаетесь и чего достигли в своей сфере. Перечислите известные компании и людей, с которыми работали, укажите говорящие цифры. Сформулируйте запрос к целевой аудитории. Блог About — единственное место на странице, где стоит это сделать.

Не стоит писать прямым текстом о поиске работы, клиентов или инвестиций. Из-за этого у потенциальных лидов может возникнуть ощущение, что вы не востребованы. Однако можно указать, что вы открыты к построению нетворка или ищете партнеров из конкретных индустрий и стран с определенным инвестиционным фокусом.

Блок с рекомендациями

Рекомендации — второй по значимости блок на странице, но многие его игнорируют. При этом на него обращают внимание и инвесторы, и потенциальные клиенты, и рекрутеры. В этом разделе другие специалисты могут поделиться своим мнением о вас как о профессионале.

Как заполнить. Обратитесь за рекомендациями к коллегам, работодателям, клиентам, инвесторам предыдущих или текущих проектов. Кого лучше опрашивать для заполнения блока, зависит от ваших целей. Я рекомендую прямо говорить, что вы выстраиваете личный бренд и хотели бы получить отзыв от экспертов. Заранее подготовьте для человека черновик, чтобы он потратил минимум времени. Так любая рекомендация будет готова в течение нескольких дней.

Визуал страницы

В самой верхней части страницы в LinkedIn есть места для фото и горизонтального баннера. Последний влияет на конверсии из заявки в контакт. Человек тратит на сканирование вашего профиля всего пару секунд. И визуал — одна из вещей, которые бросятся ему в глаза.

Как выбрать. Люди в LinkedIn часто используют официальные фото со скрещенными руками и серьезным выражением лица. Мой опыт показывает, что лучше делать фотографию с улыбкой и открытой позой. Так пользователи почувствуют позитивную энергетику и захотят добавить вас в контакты. Та же история с баннером. Картинки в темных тонах, как правило, отталкивают и снижают конверсии. В разные моменты своей карьеры я использовала как холодный синий баннер, так и теплый светло-коричневый. Со вторым результаты были лучше.

Выбирайте баннер исходя из своей экспертизы. Например, предприниматели в сфере ИИ часто ставят в качестве фоновой картинки изображения нейросетей. Еще один вариант — показать себя через хобби. Также можно добавить к картинке слоган: свой, компании или известной личности, например, Илона Маска. Это даст представление о масштабе, профессиональных интересах и ценностях владельца страницы.

Блок Experience

В разделе с опытом работы расскажите нетворку о своей трудовой биографии: перечислите места работы, обязанности и достижения в конкретных ролях. Есть две главные ошибки, которые допускают при заполнении блока:

Фаундеры добавляют в него описание компаний, а не собственные успехи. Соискатели копируют в блок список должностных обязанностей.

Как заполнить. Если вы предприниматель, оставьте рассказ о бизнесе для корпоративной страницы. Вместо этого укажите в блоке, что вы сделали для его развития: сколько клиентов и партнеров привлекли, какие бизнес-процессы настроили, до каких доходов дорастили стартап. Хватит даже пары строчек, но конкретных. Инвесторы будут смотреть именно на ваши заслуги.

Соискателям тоже стоит сосредоточиться на достижениях. Ивент-менеджер может рассказать об организации масштабной конференции, сейлз — о привлечении крупных клиентов, разработчик — о создании инструмента, который помог сэкономить рабочее время сотрудников.

Другое дело, если ваша цель — исключительно поиск клиентов для компании. В этом случае описание преимуществ продукта в блоке обосновано.

Активность в профиле

Неважно, как заполнен профиль. Без активности о вас просто забудут. Регулярно публиковать и комментировать контент в LinkedIn — единственный способ прогревать аудиторию, будь то потенциальные клиенты, инвесторы или рекрутеры. Контент — основа личного бренда.

Как публиковать контент. Делайте короткие, но регулярные посты минимум раз в неделю. Если вы предприниматель, который привлекает инвестиции или ищет клиентов, расскажите про новости компании или продуктовые обновления, прокомментируйте события из индустрии. Если наемный специалист в поиске работы, поделитесь инсайтами и лучшими практиками из своей сферы.

Необязательно поднимать только серьезные темы. Вы можете писать полезные лайфстайл-тексты, например, отзывы о путешествиях. Они часто вызывают бурные обсуждения и приводят полезные знакомства. Еще можно использовать простые техники вовлечения, такие как опросы аудитории.

Главное — следите за коэффициентом вовлеченности. Как только он начинает падать, нужно писать новый пост.

Что делать, чтобы страница работала на вас

Работающая страница в LinkedIn выдается в топ-10 результатов при поиске по роли и получает органический трафик. Это позволяет укрепить личный бренд. Чтобы этого добиться, нужно соблюдать несколько правил:

Публикуйте посты с хештегами. Ваш контент будет показываться на странице хэштега и людям, которые интересуются схожими темами. Выбирайте наиболее подходящие к посту ключевые слова и фразы, учитывайте свои бизнес-задачи. Используйте одновременно общие хэштеги: например, #management или #strategy. И более нишевые, такие как #frauddetection или #reinforcementlearning. Так вы сможете привлечь целевую аудиторию и одновременно обеспечить посту массовость. Рекомендую добавлять 3–5 хештегов, но не больше, иначе у читателя возникнет ощущение, что эксперт «спамит».

Отмечайте в постах людей и компании. Это тоже привлекает трафик. В посте с мнением о сделке можно отметить ее участников с информацией о последних успехах компании или сотрудников.

Используйте функцию Creators mode. Режим сделает ваши посты более заметными и позволит получить больше информации о читателях. А еще вы сможете добавить пять хештегов в шапку профиля. Так LinkedIn образует «комьюнити внутри комьюнити» и делает вашу страницу заметнее. Низкочастотные хештеги (от 5 до 30 тыс. упоминаний) из Creators mode можно добавлять в посты.

Указывайте актуальную геолокацию. Если вы живете в Испании, а клиентов, инвесторов или работодателей ищете в Великобритании, не забудьте поменять географическое положение на Великобританию.

Как расширить сеть контактов

Используйте внешний софт для автоматизации аутрича, чтобы привлечь больше людей в LinkedIn. Я пользуюсь Expandi, Phantombuster и Linkedin helper. На мой взгляд, Phantombuster — самый простой и понятный.

Как это работает. Предположим, вы основатель компании и знаете, что скоро пройдет крупная конференция по вашей теме. Там будут выступать заинтересованные инвесторы и потенциальные клиенты. С помощью софта вы можете найти в LinkedIn спикеров конференции и разослать им персонализированные сообщения с предложением познакомиться.

Примерная суть письма: «Я увидел, что через несколько дней вы будете выступать на конференции. Я работаю в той же сфере и с большим удовольствием послушаю ваше выступление, а также буду рад встретиться лично и обсудить тему». Такой подход часто приводит к высоким конверсиям в теплые контакты.

Если вы соискатель, с помощью софта можно добавиться к рекрутерам из интересующих вас компаний. Я рекомендую, прежде всего, устанавливать контакты с руководителями отдела рекрутмента, так как они публикуют больше вакансий. Но лучше связываться со всеми возможными специалистами из организации. Предложите им пообщаться на определенную тему или попросите совет по карьерному развитию. Спустя какое-то время аккуратно узнайте, могут ли они порекомендовать вас в компанию.

Подход к нетворкингу в LinkedIn мало отличается от офлайна: знакомство, взаимодействие через контент и выстраивание отношений с людьми, которые на него реагируют. Конечно, по мере роста числа подписчиков общаться с каждым становится невозможно. На этот случай один из евангелистов LinkedIn придумал рабочий способ. Он регулярно делает подборки новостей 3–5 своих друзей, тегает их в ленте и предлагает своим подписчикам помочь: порекомендовать сотрудника на должность, посетить вебинар и так далее. Это хорошая схема для поддержания связей.

Как сделать свой бренд узнаваемым

Последний совет касается узнаваемости вашего бренда. Придумайте контентную фишку, которая будет отличать вас от других. Она может меняться в зависимости от ваших целей и рынка. В свое время я приходила на конференции только в белых костюмах. В итоге меня запоминали по образу. В онлайне это работает так же.

Пример: сейчас я собираю списки женщин-инвесторов, которые вкладывают в технологический бизнес в разных регионах, и отмечаю их в ленте. Один такой пост про Саудовскую Аравию принес мне 2000 новых контактов. Также я публикую статьи со своей фотографией и табличкой в руках, на которой маркером пишу тему материала.

Делайте контент узнаваемым: рассказывайте о конкурентах, стартапах дня, готовьте подборки новостей. Это откроет вам любые двери и позволит остаться в памяти даже самого востребованного эксперта, будь то партнер Sequoia Capital, HR-директор Google или вице-президент Apple.

Фото на обложке: Unsplash