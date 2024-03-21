Как сделать деловое мероприятие доступным для людей с ОВЗ и другими потребностями

Для многих представления о доступной среде все еще ограничиваются пандусами на входе в какое-нибудь здание. Однако доступными могут быть не только магазины, подъезды или банки, но и ивенты. Что нужно, чтобы ваша деловая конференция стала доступной для гостей с нарушениями слуха и зрения, людей на инвалидных колясках или нейроотличных гостей? Объясняет руководитель направления «Инклюзия сервисов» VK Василина Дрогичинская.

Что такое доступное мероприятие и зачем оно нужно?

Доступность на мероприятии — это не просто галочка, которую нужно поставить, чтобы прослыть социально ответственной компанией. Это реальная забота о бизнес-партнерах, инвесторах, экспертах и клиентах с разными особенностями здоровья. У участника вашего ивента может быть постоянная или временная инвалидность: например, если человек незрячий с рождения или он недавно получил травму и теперь передвигается на коляске. В любом случае он остается вашим партнером и клиентом, а потому нельзя игнорировать его потребности.

Людей с инвалидностью в России не так мало, как может показаться — примерно каждый восьмой житель страны имеет инвалидность. А если учесть людей в возрасте 50+, которых коснулись возрастные изменения, то это более 35% населения. Согласно прошлогоднему исследованию НАФИ, из-за недостаточной адаптированности для людей с инвалидностью российский бизнес ежемесячно недополучает 4,8 млрд рублей. И несмотря на то, что аудитория с особенностями восприятия — это огромный сегмент покупателей, их возможности и нужды сильно недооцениваются.

Сегодня доступность — это еще и возможности в цифровом пространстве. Любое мероприятие сопровождается анонсами и публикациями в соцсетях, формами регистрации на сайте, а на самих ивентах часто задействуют гаджеты или демонстрируют экран. О того, насколько цифровой контент будет адаптирован, зависит и количество гостей на мероприятии, и их лояльность к организаторам. Не сомневайтесь, что гости оценят ваши усилия — 85% россиян считают, что важно обеспечить всех людей доступной средой: как физической, так и цифровой. А 33% потребителей выберут бренд, который решает важные социальные проблемы.

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План действий: что важно учитывать при планировании мероприятия

Итак, вы решили сделать свое мероприятие доступным. Первым делом обратите внимание на локацию, где будет проходить событие. Чтобы понять, насколько оно удобно для разных людей, предлагаем свериться по этому чек-листу:

Оборудование площадки

Вход в здание или на локацию вашего мероприятия должен быть доступным. Уточните, есть ли на входе кнопка вызова помощи и будет ли удобно гостю самостоятельно открыть дверь, если он, например, будет на инвалидной коляске.

Позаботьтесь о том, чтобы на площадке были пандусы и/или лифт. Пандусы должны быть удобными для использования — пологими (угол наклона не более 5% или 2,86 градусов), широкими (90-100 см) и нескользкими, в том числе и для людей, которые передвигаются на коляске самостоятельно. Для дополнительной безопасности стоит оборудовать все пандусы и лестницы поручнями не выше 70-90 см. Помните, что пандус должен быть доступен не только для гостей на площадке, но и для спикеров при выходе на сцену.

Пороги и другие высокие поверхности, у которых нет пандусов, стоит по максимуму устранить. Провода, протянутые по полу, лучше покрыть для того, чтобы их можно было переехать на коляске и не повредить. Визуально обозначьте такие участки, чтобы гости знали, что там есть неровность.

Ширина проемов в помещении должна составлять не меньше 75 см, чтобы через них могли пройти люди на колясках.

Для людей низкого роста и гостей на колясках важно обеспечить комфортный обзор: например, убрать первый ряд кресел в зале. Если площадка масштабная, стоит предусмотреть специальные места на возвышении для гостей на колясках, например, на балконе.

Для слабослышащих пользователей также может быть важна возможность находиться ближе к сцене или докладчику для того, чтобы лучше его слышать, ориентироваться на его губы и жестикуляцию. Если на площадке будут работать переводчики русского жестового языка, то их лучше расположить недалеко от зрителей. Это поможет гостям с нарушениями слуха задавать вопросы докладчику через переводчика так, чтобы это было и быстро, и удобно.

Если на мероприятии есть интерактивные зоны, необходимо учесть и их доступность: объекты должны быть не выше уровня глаз разных по росту людей, в том числе на колясках.

По возможности стоит свести к минимуму использование слишком громких звуков и ярких вспышек света — или заранее предупредить об этом в анонсе.

Для удобства слабослышащих людей может понадобиться установка индукционной петли, чтобы передавать звук на слуховые аппараты.

Шрифт текста на навигационных указателях должен быть крупным и контрастным, а цвет самих указателей достаточно ярким, чтобы обращать на себя внимание. Там, где указатели размещены близко к гостям, можно использовать шрифт Брайля.

Проверьте, доступны ли людям с инвалидностью пожарные выходы и пути срочной эвакуации, места для приема пищи и локации с фуршетом, парковки, туалет, есть ли комната для отдыха и место, чтобы покормить и напоить собак-проводников.

Ясность и понятность контента

На мероприятиях мы активно обмениваемся информацией — спикеры выступают с лекциями, волонтеры раздают программки и буклеты, на экранах транслируют презентации. Следует заранее позаботиться о том, чтобы вся информация была понятна гостям.

Перевод на русский жестовый язык (РЖЯ). Перевод мероприятия на РЖЯ стоит обеспечить как очно, так и в онлайн-трансляции. Лучше заранее поговорить с переводчиками русского жестового языка — поделиться с ними текстами выступлений, помочь разобраться со специфической лексикой, которая может использоваться на мероприятии. В трансляции экран изображения переводчика РЖЯ должен иметь прямоугольную форму, без рамок, размером не менее 25-30% основного экрана.

Доступность подарков и раздаточных материалов. Если вы планируете дарить участникам подарки, позаботьтесь о том, чтобы они были актуальны для людей с разными особенностями здоровья: например, слабовидящие люди оценят тактильные элементы на мерче.

Ясный язык. Текст во всех источниках должен быть проверен на предмет ясности используемого языка. Ясный язык — это это такой способ интерпретации текста, который делает информацию понятной для людей с ментальной инвалидностью, пожилых людей, детей и людей, которым сложно воспринимать информацию на неродном языке. Специфическую терминологию и аббревиатуры стоит использовать минимально — или убедиться, что бэкграунд аудитории позволяет без труда их воспринимать. Предварительно в программе укажите типы сложности докладов для аудитории.

Цифровая доступность

Все материалы, которые вы хотите опубликовать или разослать участникам в цифровом виде — будь то лендинг, страница регистрации, анонсы, посты в социальных сетях, рассылки, — также стоит адаптировать для людей с разными потребностями.

Например, перед тем, как сделать рассылку презентации, проверьте, что вся важная информация в ней представлена в виде текста, а не в формате картинки. Дело в том, что скринридер — программа экранного доступа для незрячих людей — может озвучивать только текст. В любых других цифровых материалах также сопровождайте все изображения и фотографии короткими текстовыми описаниями.

Если вы делитесь с участниками видеоматериалами, не забудьте добавить субтитры или сопроводить видео переводом на русский жестовый язык. Лучше всего сделать и то, и другое.

Бонус: забота не только о людях с инвалидностью

Мероприятие может порадовать удобством не только людей с ОВЗ, но и тех, кто тоже имеет особые потребности в связи с образом жизни. Вот еще несколько пунктов, которые помогут проявить заботу о каждом участнике:

Предложите безлактозное или растительное молоко;

Позаботьтесь о питании: предложите разнообразное меню, доступное для веганов, аллергиков и тех, кто не ест определенные продукты по религиозным соображениям;

Предложите заменители сахара на случай, если на мероприятии будут гости с сахарным диабетом.

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Брифинг команды организаторов

Перед мероприятием для сотрудников и волонтеров необходимо провести инструктаж. Важно рассказать команде, какие бывают виды ОВЗ, как корректно общаться с людьми с разными особенностями здоровья и как помогать им, не «причиняя добро», то есть не навязываясь. Рекомендуем включить в брифинг следующие пункты:

Говоря о людях с ОВЗ, используйте корректные термины — придерживайтесь мирового стандарта people-first language. Это концепция языка, где на первом месте — человек, а не его диагноз или особенность. Например, не «инвалид», а «человек с инвалидностью», не «слепой», а «незрячий человек».

Когда вы предлагаете помощь, дождитесь от собеседника однозначного ответа и лишь в том случае, если он согласен ее принять, уточните, как именно стоит ему помочь. Если собеседник отказывается от помощи, не пытайтесь ее навязать — люди с ограничениями способны самостоятельно определять, нужна ли им помощь, и имеют полное право оберегать свое личное пространство.

Артем Плаксин, незрячий:

«Для коммуникации с незрячим человеком достаточно прикоснуться к плечу, если вокруг много людей и шумно, и предложить помощь. Прикоснуться — это дотронуться. Не подхватить, не вцепиться, не начать двигать. Если вы знаете имя человека или оно указано на бейдже, а вокруг не очень шумно, дотрагиваться необязательно.

Не пытайтесь кричать издалека и пытаться дистанционно навигировать, например, говорить «вправо» или «левее». Если нужно куда-то пойти, предложите незрячему локоть или плечо. Не берите его самого под руку и тем более не хватайте его за трость. Идите на полкорпуса впереди, особенно это актуально для лестниц и дверных проемов. Никогда не пропускайте незрячего вперед, даже если нужно подержать дверь. Предупредите, с какой стороны дверь, незрячий сам ее придержит, если у него есть руки. Если впереди есть ступенька или лестница, обозначьте направление — вверх или вниз. Одного слова “лестница” недостаточно, чтобы понять, к чему готовиться».

Общаясь со слабовидящим или незрячим человеком, проговаривайте любые важные изменения среды и ситуации общения. При встрече обозначьте вслух свое появление, представьтесь, а также представьте тех, кто пришел с вами. Когда вам нужно отойти или, наоборот, в момент возвращения к разговору также озвучивайте свои действия. Если эмоционально реагируете на какое-то событие, проговаривайте, что именно обратило на себя ваше внимание.

Обращайтесь напрямую к собеседнику, а не к его сопровождающим или переводчику.

То же касается и людей, испытывающих трудности в вербальной коммуникации: будьте терпеливы — подождите, пока собеседник сам закончит фразу, не поправляйте и не договаривайте за него. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника.

Инвалидная коляска, как и любые другие личные предметы или собака-поводырь, являются частью личного пространства человека. Поэтому необходимо получить разрешение владельца, прежде чем прикасаться к этим вещам.

Для того, чтобы привлечь внимание собеседника с нарушениями слуха, вы можете использовать жесты — помахать рукой или слегка похлопать его по плечу. В некоторых ситуациях уместны и другие тактильные сигналы — например, слегка постучать по столешнице, если вы сидите за одним столом.

Анна Носкова, слабослышащая:

«Организаторы могут общаться с людьми с нарушением слуха письменно, например, с помощью приложения “Блокнот”. Хорошо, если на мероприятии есть люди, которые умеют разговоривать на жестовым языке. Также важно, чтобы на площадке было достаточно светло — только так мы сможем общаться на жестовом языке или читать по губам. Говорите просто, спокойно и четко, и плохослышащие люди вас поймут».

Не смущайтесь и не спешите поправлять себя, если сказали: «Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто не может видеть или слышать, или же использовали глагол «идти», говоря про человека в инвалидной коляске. Передавая что-либо в руки незрячему собеседнику, не говорите «пощупай это» или «ощути это» — используйте привычные слова, например, «вот, посмотри». Эти и многие другие глаголы входят в лексикон в более широком смысле, чем их узкое буквальное значение — и потому свободно используются людьми с инвалидностью.

Самое главное правило — не стесняйтесь спрашивать у самих людей с инвалидностью о том, как им привычнее и комфортнее. Помните, что даже перечисленные выше рекомендации могут быть не универсальными и разные собеседники могут по-разному к ним относиться.

Анонсирование

Сообщите о доступности мероприятия заранее. О том, что вы планируете провести доступное мероприятие, необходимо рассказать в первых анонсах и приглашениях. Опишите, как именно будет обеспечена доступность: например, можно написать «Для людей с инвалидностью мы предоставляем парковочные места и возможность подняться в зал конференции на лифте». Эту информацию важно подсветить на основных страницах события, в соцсетях и рассылках.

Денис Редькин, передвигается на коляске:

«Перед тем как куда-то отправиться, я заранее изучаю, на что я как пользователь могу рассчитывать. Обычно я открываю карту в режиме панорамы и смотрю, какой вход у здания, удобен ли он для меня. Идеальных условий для меня может и не быть — главное, чтобы организатор сообщил об этом заранее. Например, мне понравилось, как это сделали организаторы выставки, посвященной творчеству Энди Уорхола в Новой Третьяковке. На сайте они сообщили о том, что у них есть лифт, но он довольно узкий, и в него можно не поместиться на своей коляске. Там же они прописали, что могут предложить пересесть в их коляску, которая в лифт точно поместится. Так организаторы указали, что есть условия, на которые они не могут повлиять, но им все равно важно позаботиться о своих гостях».

Предварительно спросите у гостей, какие им понадобятся условия. В форме регистрации спросите у участников, есть ли у них какие-либо особенности и какая им может понадобиться помощь. Можно предложить гостю заполнить такую форму:

Что нам нужно узнать о вас, чтобы мероприятие было для вас комфортным:

Общаюсь только текстом. Не говорю, но слышу. Нужна помощь с ориентацией на площадке. Другое ______.

Накануне мероприятия пришлите инструкцию. Расскажите участникам о том, как добраться до площадки мероприятия от парковки / станции метро / других остановок общественного транспорта таким маршрутом, который был бы максимально удобен гостям с инвалидностью.

Чек-лист: основные правила, о которых нужно помнить

Подготовка команды. Перед мероприятием проведите подробный брифинг для сотрудников и волонтеров. Объясните, как эффективно коммуницировать с людьми с ОВЗ и быть для них полезными.

Перед мероприятием проведите подробный брифинг для сотрудников и волонтеров. Объясните, как эффективно коммуницировать с людьми с ОВЗ и быть для них полезными. Внешние и внутренние коммуникации. Не забывайте прописывать в анонсах, что мероприятие будет доступным — это может быть критично важным для тех, кто собирается прийти. Напоминайте о дополнительных возможностях накануне и во время события.

Не забывайте прописывать в анонсах, что мероприятие будет доступным — это может быть критично важным для тех, кто собирается прийти. Напоминайте о дополнительных возможностях накануне и во время события. Ясность, понятность контента. Адаптируйте информацию для тех, кто плохо слышит, видит и имеет ментальные особенности. Предусмотрите перевод на РЖЯ, сделайте навигационные таблички яркими и понятными, позаботьтесь о том, чтобы основная информация была ясна максимальному количеству гостей.

Адаптируйте информацию для тех, кто плохо слышит, видит и имеет ментальные особенности. Предусмотрите перевод на РЖЯ, сделайте навигационные таблички яркими и понятными, позаботьтесь о том, чтобы основная информация была ясна максимальному количеству гостей. Физическая доступность. Проверьте, есть ли на площадке мероприятия пандусы и лифты, если они необходимы. подготовьте необходимую аппаратуру для передачи звука и изображения, адаптируйте интерактивные объекты под возможности гостей (например, рост), позаботьтесь о том, чтобы участникам было удобно передвигаться по площадке.

Проверьте, есть ли на площадке мероприятия пандусы и лифты, если они необходимы. подготовьте необходимую аппаратуру для передачи звука и изображения, адаптируйте интерактивные объекты под возможности гостей (например, рост), позаботьтесь о том, чтобы участникам было удобно передвигаться по площадке. Цифровая доступность. Сопроводите любой контент на сайте, в соцсетях и рассылках текстом, чтобы он был доступен незрячим людям; добавьте субтитры или перевод на РЖЯ для людей с нарушениями слуха.

Сопроводите любой контент на сайте, в соцсетях и рассылках текстом, чтобы он был доступен незрячим людям; добавьте субтитры или перевод на РЖЯ для людей с нарушениями слуха. Уникальные особенности, которые можно предусмотреть — вне контекста инвалидности. Гости будут благодарны, если вы предложите им альтернативное меню, заменители сахара.

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