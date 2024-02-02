Добро и бизнес: как универсальный дизайн помогает завоевывать клиентов и делает комфортной жизнь людей с ОВЗ

Сегодня это фокус бизнеса, который помогает в конкурентной борьбе. О том, как универсальный дизайн в цифровой сфере становится инструментом прибыли, рассказала Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland.

Универсальный дизайн делает товары, услуги, интерфейсы и пространства удобными для всех. Люди начинаются это постепенно понимать: пользователи, дизайнеры, digital-маркетологи. Универсальный дизайн появился в ответ на запросы людей с ограничениями здоровья. Но он быстро перерос в социальную концепцию.

Что значит универсальный дизайн

Универсальный дизайн — концепт, придуманный американским архитектором с инвалидностью Рональдом Мейсом. Он означает, что товары и услуги, здания и онлайн-сервисы должны быть доступны и удобны для максимального числа пользователей, вне зависимости от возраста, состояния здоровья, ограничений дохода, социального опыта и т.д.

Изначально концепт находил отражение в физической инфраструктуре и дизайне товаров. С развитием технологий проблемы доступности перекочевали в мир виртуальный. Международное руководство по цифровой доступности Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определяет принципы цифровой доступности так:

воспринимаемость;

управляемость;

ясность;

надежность.

Несмотря на то что универсальный дизайн касается всех, доступность в физическом и цифровом мире часто начинаются с ответа на запросы людей с ограничениями здоровья. Как же сегодня в России обстоят дела с доступностью услуг и сервисов для людей с инвалидностью?

Исследования, которые мы проводим регулярно, показывают, что только треть людей с инвалидностью заметили существенные улучшения доступности сферы услуг за последние пять лет. А большая часть российских онлайн-платформ (63%) остаются недоступными для людей с нарушениями зрения и моторики. Из шести сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение наиболее адаптированы сайты и мобильные приложения банков и маркетплейсов.

Особенно неудобны для использования платформы из сегмента «Путешествия». Основная проблема здесь — неудобство выбора дат у многих сервисов, так как приходится искать дату в большом списке. Не всегда удобны формы для поиска нужных маршрутов и отелей. Например, новая информация может появляться отдельно от формы на странице, вводя пользователя в заблуждение. Часто встречаются неподписанные элементы страницы, когда непонятно, куда ведёт ссылка или кнопка. Или размещена некорректная разметка, из-за чего сложно понять, есть ли на странице подразделы.

Почему универсальность в дизайне — это не только добропорядочно, но и прибыльно

Удобство и функциональность в цифровой среде — это, на наш взгляд, один из главных инструментов digital-маркетинга. Когда компания адаптирует сайт под нужды людей с ограничениями здоровья, то делает его удобным и доступным для широкого круга лиц. Какие инструменты сервиса в этом помогают:

Контрастность. Она важна для людей с нарушениями зрения, но будет полезна тем, кто потерял ясность зрения с возрастом или просто пытается прочесть что-то с экрана мобильного телефона при солнечном свете. Ясный язык. Его обычно используют в коммуникации с людьми с дислексией, когнитивными нарушениями и РАС. Но он будет также востребован людьми, для которых русский язык не родной, или теми, кто читает в спешке. Субтитры. Они помогают глухим людям, но также полезны для тех, кому в силу разных причин сложно усваивать информацию, пользователям с СДВГ или тем, кто просматривают ролики в общественном транспорте.

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Аргументы в пользу универсального дизайна

Доступность онлайн-сервисов расширяет клиентскую базу. По данным Росстата, в России 10,9 млн людей с инвалидностью. Они активные потребители, в том числе и в интернет-торговле. Согласно результатам опроса, 63% людей с ограничениями здоровья самостоятельно покупают продукты и бытовую химию через сайты и мобильные приложения ритейлеров. А 59,5% пользуются маркетплейсами для покупки одежды и обуви.

В стране, по разным оценкам, насчитывается 40 млн маломобильных граждан. Это пожилые люди, родители с маленькими детьми, люди, получившие травму и т.д. Они наверняка оценят удобство универсального дизайна.

Универсальный дизайн улучшает пользовательский опыт. Недавние исследования «Яндекса» и «Вконтакте» говорят, что больше половины юзеров, не имеющих каких-либо ограничений здоровья, время от времени пользуются настройками доступности. Например, увеличивают размер шрифта, корректируют цвет темы, включают субтитры и т.д.

Доступные сайты улучшают SEO-оптимизацию. Для поисковых систем важно, как пользователь взаимодействует с сайтом. Например, новая система определения полезного контента в Google отдаёт предпочтение контенту, ориентированному на людей: полезному, достоверному и удобному. Настройки доступности этому способствуют. Например, альт-тексты, которые описывают визуальные элементы на странице незрячим пользователям, сканируются поисковыми системами и помогают им понять назначение и содержание контента.

Доступные сервисы повышают лояльность существующих и потенциальных клиентов. Опросы клиентов в 25 странах показывают, что 7 и 10 человек отдают предпочтения брендам, ценности которых совпадают с их собственными. При этом 80% зумеров считают D&I-политику важной для компаний. Они больше предпочитают бренды, предлагающие доступные товары и услуги.

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Рекомендации по улучшению доступности в цифровой среде

Если вы решили адаптировать свой ресурс, то рекомендуем обращаться к WCAG. Это гайдлайн по обеспечению доступности веб-контента, разработанный Консорциумом Всемирной паутины. Ещё один стандарт, к которому обращаются компании, — WAR-ARIA. Он регламентирует техническую часть адаптации ресурса для незрячих пользователей. В России также есть ГОСТ Р 52872-2019, который содержит требования к цифровой доступности. Ниже поделимся основными рекомендациями по доступности в цифровой среде.

Структура и навигация. Любой пользователь, будь то человек с ограничениями здоровья или без, ожидает увидеть на сайте понятную структуру и навигацию. Идеальным решением, в том числе для незрячих пользователей, будет меню, которое открывается в один клик и даёт пользователю полное представление о структуре сайта.

Тексты. Тексты должны быть написаны простым языком и понятны широкой аудитории. Лучше, если текст будет визуально разделен на блоки. Это упростит восприятие, что важно для людей с дислексией.

Цвет и контрастность. Цвета фона и текста должны быть контрастными. Хорошо, если есть возможность подключить тёмную тему и сохранить при этом читаемость контента. Такая опция критична для некоторых видов нарушения зрения.

Шрифт. Основное требование к шрифту — он должен быть читаем вне зависимости от масштаба. Заголовки должны хорошо выделяться на фоне основного текста и быть заметными.

Масштабирование. Необходимо адаптировать вёрстку сайта так, чтобы можно было увеличить контент до 200% и чтобы это не провоцировало прокрутку сайта по горизонтали.

Видео- и аудио-контент. Все ролики должны сопровождаться закадровым голосом и субтитрами, а аудиофайлы — расшифровкой.

Управление с клавиатуры. Обеспечьте возможность управления платформой с помощью клавиатуры (без мыши). Это важно для людей с нарушениями моторики, незрячих пользователей, людей, получивших травму и т.д.

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Для незрячих пользователей

Главное требование доступности для незрячих пользователей — адаптация сайта или мобильного приложения для работы со скринридерами. Это так называемая невизуальная доступность (на уровне кода). Вот лишь несколько моментов, которые стоит учесть при адаптации сайтов:

Заголовки. Важно соблюдать иерархию заголовков на странице. Например, если есть подразделы, то они должны быть обозначены заголовками третьего уровня (H3), так как сами разделы имеют второй уровень (H2). Иначе незрячий человек просто не поймет, что на странице есть подразделы с дополнительной информацией.

Подписи и ссылки. Все кнопки и ссылки, которые есть на сайте, должны содержать корректные подписи в HTML-вёрстке, которые будут указывать, в какой раздел перейдет человек, нажав на кнопку.

Иллюстрации. Для незрячих людей иллюстрации неинформативны без правильных описаний, так как их не читает скринридер. Поэтому крайне важно делать короткие описания для значимых изображений — alt-тексты.

Считается, что универсальный дизайн — это долго и дорого. На самом деле это не так. Аналитики из Forreser Research подсчитали, что на $1, вложенный в веб-доступность, компания получает $100. Ну а то, что универсальный дизайн — это «соломка» для каждого из нас, думаю, понимают и маркетологи, и разработчики, да и все здравомыслящие люди.

Фото на обложке: Freepik