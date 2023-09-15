«Яндекс.Браузер» научили генерировать субтитры для любых видео в сети на русском языке

«Яндекс.Браузер» научили создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью встроенной нейросети, говорится в сообщении «Яндекса».
Новую функцию можно протестировать на любом сайте: от видеохостингов и социальных сетей до страниц телеканалов и загруженных в облачные хранилища роликов.
Обычно включить субтитры в видеоплеере сайта можно только если владелец веб-ресурса или автор видео предусмотрел такую возможность. «Яндекс.Браузер», как сообщается, снимает это ограничение при просмотре русскоязычных роликов.
Компания внедрила функционал на случай, когда нужно соблюдать тишину, а наушников под рукой нет, или когда в помещении слишком шумно. Также автоматическая генерация субтитров поможет с комфортом просматривать видео людям с нарушениями слуха.
Специалисты «Яндекса», разрабатывая функционал, смогли значительно сократить объем оперативной памяти пользовательского компьютера, которая потребляется при генерации субтитров.
Исходная версия нейросети использовала 800 мегабайт и слишком сильно нагружала вычислительные ресурсы компьютера. После оптимизации потребление памяти смогли сократить до 150 мегабайт. Это позволяет запускать нейросеть сразу в «Браузере», и с задачей справятся даже обычные ПК с невысокой мощностью.
Генерация субтитров работает в «Яндекс.Браузере» для Windows и Linux. В macOS новую функцию обещают внедрить до конца сентября. Можно настроить размер шрифта, изменить прозрачность фона, чтобы субтитры не сливались с изображением.
Фото на обложке: Unsplash
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