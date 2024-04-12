«Люди хотят общаться с людьми, а не с навязчивыми баннерами»: главные ошибки онлайн-нетворкинга и как их избежать

Диалоги предпринимателей в сети чем-то похожи на собеседование: обе стороны задают вопросы, нащупывают потенциал для сотрудничества. Важно убедительно представить себя и свои проекты, чтобы человек согласился на встречу. Елена Володина, лидер сервиса и продакт-менеджер «Точка Нетворк», рассказала о том, что мешает предпринимателям добиться деловой встречи и как это можно исправить с помощью инструментов онлайн-нетворкинга.

Реклама вместо приветствия

Немногие предприниматели готовы к случайным знакомствам. Каждая встреча должна быть результативной: если собеседник не планирует ничего покупать, то, наверное, с ним встречаться не стоит. Поэтому, если на встрече не удалось заключить сделку или продать свои услуги, она прошла зря.

Чтобы заранее определить, готов собеседник к покупке или нет, часто предприниматели еще до встречи пытаются продвинуть себя в приветственном сообщении, акцентируя внимание на рекламе своих продуктов или услуг.

Предприниматели рекламируют себя по-разному: одни пишут «продающий» текст, другие присылают онлайн-визитку, PDF-приветствие или ссылку на презентацию. Такая стратегия на этапе переписки может вызвать негативную реакцию и оттолкнуть потенциального собеседника. Ваше сообщение отправится в бан навсегда.

Совет

Не стоит рассматривать нетворкинг как возможность быстро заработать. Люди хотят общаться с людьми, а не с навязчивыми баннерами. Вместо того чтобы появиться в почте с разноцветным транспарантом, попробуйте расположить собеседника непринужденным разговором. Коротко расскажите о себе, своем бэкграунде, чем вы можете быть полезны и какая помощь нужна конкретно вам.

Пример. «Добрый день! Меня зовут Сергей Петров, я логист. У меня своя небольшая транспортная компания N. Ищу знакомства с другими предпринимателями. Интересуюсь миром селлеров: с какими логистическими сложностями сталкиваетесь, как находите контрагентов, довольны ли ценообразованием. Продавать ничего не собираюсь. Мне интересно пообщаться с умными людьми и обменяться опытом. Буду рад, если смогу оказаться вам полезен».

Хорошо, если вы заранее изучите профиль человека, которому хотите написать, чтобы найти что-то общее. Так вы выявите интересы и потребности собеседника еще до онлайн-встречи и сможете начать диалог со small talk (непринужденный разговор на отвлеченные темы). Упоминание даже незначительного факта о собеседнике сделает ваше приветствие более дружелюбным.

Пример. «Александра, здравствуйте! Меня зовут Сергей Петров, я логист. У меня своя небольшая транспортная компания N. Знаю, что у вас есть магазины на „Вайлдберриз“ и „Озон“. Был бы рад пообщаться лично и узнать, с какими логистическими сложностями вы сталкиваетесь, как находите подрядчиков для перевозок, довольны ли ценообразованием. Продавать ничего не собираюсь. Я расширяю кругозор и хочу лучше понять потребности рынка. Также буду рад поделиться своим опытом в грузоперевозках».

Не уделять внимание самопрезентации

Даже опытным нетворкерам часто сложно подобрать слова, чтобы в нескольких предложениях рассказать о себе. Причин может быть много: синдром самозванца, сложности с формулированием мыслей, проблемы с пониманием миссии собственной компании и т.д.

Совет

Для того чтобы не сочинять историю о себе и ваших целях каждый раз заново, напишите шаблон, который будете использовать для общения регулярно.

Пример. «Я Сергей Петров, я логист из Орла. У меня своя небольшая транспортная компания N. Занимаюсь этим уже 15 лет. По выходным летом катаюсь на велосипеде, зимой — на лыжах. Моя бизнес-цель до конца года — открыть филиал в Брянске. Продавать ничего не собираюсь. Я расширяю кругозор и хочу лучше понять потребности рынка. Также буду рад поделиться своим опытом в грузоперевозках».

Универсального шаблона для всех не существует. Но вы можете взять за основу наш пример и отредактировать его в зависимости от профиля собеседника и вашего запроса.

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Запрос на бесплатную консультацию

Пример, когда собеседник хочет взять больше, чем отдать — попытка получить полноценную бесплатную консультацию вместо встречи. Нетворк предполагает взаимопомощь и обмен опытом. Однако это не означает, что собеседник за одну встречу проведет вам анализ рекламной кампании, подберет список телеграм-каналов для посевов или проведет психологическую сессию.

Совет

Вместо того чтобы ставить целью своей встречи получить экспертную помощь, покажите, что вы заинтересованы во взаимовыгодном общении. Поделитесь чем-то ценным, что может быть полезно вашему собеседнику, и укажите, что готовы к обмену мыслями и идеями.

Даже если вы не против бесплатной консультации, заявлять об этом в приветственном сообщении точно не стоит. Достаточно указать запрос с вашей стороны.

Пример. «Есть пара вопросов на тему эффективности стратегии контент-маркетинга для моего стартапа. Я знаю, что вы сильный эксперт и не раз создавали успешные рекламные кампании. Был бы рад получить профессиональный взгляд со стороны».

Возможно, в ходе разговора ваш вопрос так увлечет собеседника, что он будет готов отдать больше, чем вы ожидаете. Но это его право, а не обязанность.

Встреча с миллионером

Стремление познакомиться с кем-то, кто кажется финансово успешнее, может привести к неудобным ситуациям. Считается, что твой доход — среднее арифметическое дохода твоего окружения. Но нетворкинг — один из способов сформировать это окружение. Так что встречи с собеседниками «побогаче» часто не реализуемы. Почему? Ответим ниже.

Совет

Когда предлагаете встречу собеседнику «выше рангом», поставьте себя на его место. Ваш интерес встретиться с ним понятен, но почему он, такой богатый и успешный, должен захотеть потратить на вас время? Чем вы будете ему полезны или интересны? Если найдете убедительный аргумент, изложите его в сообщении и смело нажимайте кнопку «отправить».



Если убедительных слов не нашлось, попробуйте изменить тактику и увеличивать доходность своего окружения поступательно: не сразу в 10 раз, а для начала в два раза. Чем меньше социальный и финансовый разрыв между двумя участниками, тем больше между ними точек пересечения и тем для разговоров.

Не фокусируйтесь только на доходе и статусе. Помните, что установление прочных деловых связей — это долгосрочная инвестиция.

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Не предлагать время и формат встречи

Допустим, предприниматель проделал большую работу: подготовил текст о себе, изучил информацию о собеседнике и упомянул, чем сам готов помочь. Но в сообщении все равно чего-то не хватает. Иногда дело в отсутствии call to action (призыв к действию). Важно сделать конкретное предложение о встрече с пожеланием места и времени.

Совет

Завершите сообщение словами: «Буду рад пообщаться лично. Знаю, что вы тоже в Москве. Готов подъехать куда-нибудь в центр на завтрак или обед, но можем рассмотреть и другие варианты, в том числе онлайн». Или такими словами: «Буду рад пообщаться лично! Как насчет онлайн-встречи в Zoom? Когда вам будет удобно?».



Хорошо, если вы ведете онлайн-календарь (например, Calendly) и можете отправить ссылку, чтобы собеседник сам выбрал и забронировал удобный временной слот.

Другой вариант — узнать, есть ли такой календарь у вашего визави. Особенно в том случае, если он «миллионер» из нашего примера выше, с которым вы давно хотите встретиться и готовы двигать под него свое расписание.

Коротко о том, как добиться встречи с нужным человеком

Заготовьте шаблон приветствия. Напишите, чем вы можете быть полезны собеседнику. Обозначьте коротко ваш запрос или тему встречи. Укажите, что ничего не собираетесь продавать на встрече. Предложите несколько вариантов слотов для созвона: можно прислать собеседнику ссылку на ваш онлайн-календарь или попросить у него свой, чтобы быстрее выбрать время встречи. Отправьте сообщение и ждите. Вы можете не получить ответ с первого раза, в таком случае напомните о себе. Не бойтесь проявить разумную настойчивость. Возможно, собеседник просто потерял ваше сообщение в потоке писем.

Как сказал один из наших пользователей, нетворкинг — это банка с солеными огурчиками: закрываешь летом, чтобы зимой полакомиться. То есть выстраивание окружения и наработка социального капитала — игра вдолгую. Никогда не знаешь, какое знакомство станет судьбоносным.

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