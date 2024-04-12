«Люди хотят общаться с людьми, а не с навязчивыми баннерами»: главные ошибки онлайн-нетворкинга и как их избежать

Диалоги предпринимателей в сети чем-то похожи на собеседование: обе стороны задают вопросы, нащупывают потенциал для сотрудничества. Важно убедительно представить себя и свои проекты, чтобы человек согласился на встречу. Елена Володина, лидер сервиса и продакт-менеджер «Точка Нетворк», рассказала о том, что мешает предпринимателям добиться деловой встречи и как это можно исправить с помощью инструментов онлайн-нетворкинга.
Реклама вместо приветствия
Немногие предприниматели готовы к случайным знакомствам. Каждая встреча должна быть результативной: если собеседник не планирует ничего покупать, то, наверное, с ним встречаться не стоит. Поэтому, если на встрече не удалось заключить сделку или продать свои услуги, она прошла зря.
Чтобы заранее определить, готов собеседник к покупке или нет, часто предприниматели еще до встречи пытаются продвинуть себя в приветственном сообщении, акцентируя внимание на рекламе своих продуктов или услуг.
Предприниматели рекламируют себя по-разному: одни пишут «продающий» текст, другие присылают онлайн-визитку, PDF-приветствие или ссылку на презентацию. Такая стратегия на этапе переписки может вызвать негативную реакцию и оттолкнуть потенциального собеседника. Ваше сообщение отправится в бан навсегда.
Совет
Не стоит рассматривать нетворкинг как возможность быстро заработать. Люди хотят общаться с людьми, а не с навязчивыми баннерами. Вместо того чтобы появиться в почте с разноцветным транспарантом, попробуйте расположить собеседника непринужденным разговором. Коротко расскажите о себе, своем бэкграунде, чем вы можете быть полезны и какая помощь нужна конкретно вам.
Пример. «Добрый день! Меня зовут Сергей Петров, я логист. У меня своя небольшая транспортная компания N. Ищу знакомства с другими предпринимателями. Интересуюсь миром селлеров: с какими логистическими сложностями сталкиваетесь, как находите контрагентов, довольны ли ценообразованием. Продавать ничего не собираюсь. Мне интересно пообщаться с умными людьми и обменяться опытом. Буду рад, если смогу оказаться вам полезен».
Хорошо, если вы заранее изучите профиль человека, которому хотите написать, чтобы найти что-то общее. Так вы выявите интересы и потребности собеседника еще до онлайн-встречи и сможете начать диалог со small talk (непринужденный разговор на отвлеченные темы). Упоминание даже незначительного факта о собеседнике сделает ваше приветствие более дружелюбным.
Пример. «Александра, здравствуйте! Меня зовут Сергей Петров, я логист. У меня своя небольшая транспортная компания N. Знаю, что у вас есть магазины на „Вайлдберриз“ и „Озон“. Был бы рад пообщаться лично и узнать, с какими логистическими сложностями вы сталкиваетесь, как находите подрядчиков для перевозок, довольны ли ценообразованием. Продавать ничего не собираюсь. Я расширяю кругозор и хочу лучше понять потребности рынка. Также буду рад поделиться своим опытом в грузоперевозках».
Не уделять внимание самопрезентации
Даже опытным нетворкерам часто сложно подобрать слова, чтобы в нескольких предложениях рассказать о себе. Причин может быть много: синдром самозванца, сложности с формулированием мыслей, проблемы с пониманием миссии собственной компании и т.д.
Совет
Для того чтобы не сочинять историю о себе и ваших целях каждый раз заново, напишите шаблон, который будете использовать для общения регулярно.
Пример. «Я Сергей Петров, я логист из Орла. У меня своя небольшая транспортная компания N. Занимаюсь этим уже 15 лет. По выходным летом катаюсь на велосипеде, зимой — на лыжах. Моя бизнес-цель до конца года — открыть филиал в Брянске. Продавать ничего не собираюсь. Я расширяю кругозор и хочу лучше понять потребности рынка. Также буду рад поделиться своим опытом в грузоперевозках».
Универсального шаблона для всех не существует. Но вы можете взять за основу наш пример и отредактировать его в зависимости от профиля собеседника и вашего запроса.
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Запрос на бесплатную консультацию
Пример, когда собеседник хочет взять больше, чем отдать — попытка получить полноценную бесплатную консультацию вместо встречи. Нетворк предполагает взаимопомощь и обмен опытом. Однако это не означает, что собеседник за одну встречу проведет вам анализ рекламной кампании, подберет список телеграм-каналов для посевов или проведет психологическую сессию.
Совет
Вместо того чтобы ставить целью своей встречи получить экспертную помощь, покажите, что вы заинтересованы во взаимовыгодном общении. Поделитесь чем-то ценным, что может быть полезно вашему собеседнику, и укажите, что готовы к обмену мыслями и идеями.
Даже если вы не против бесплатной консультации, заявлять об этом в приветственном сообщении точно не стоит. Достаточно указать запрос с вашей стороны.
Пример. «Есть пара вопросов на тему эффективности стратегии контент-маркетинга для моего стартапа. Я знаю, что вы сильный эксперт и не раз создавали успешные рекламные кампании. Был бы рад получить профессиональный взгляд со стороны».
Возможно, в ходе разговора ваш вопрос так увлечет собеседника, что он будет готов отдать больше, чем вы ожидаете. Но это его право, а не обязанность.
Встреча с миллионером
Стремление познакомиться с кем-то, кто кажется финансово успешнее, может привести к неудобным ситуациям. Считается, что твой доход — среднее арифметическое дохода твоего окружения. Но нетворкинг — один из способов сформировать это окружение. Так что встречи с собеседниками «побогаче» часто не реализуемы. Почему? Ответим ниже.
Совет
Когда предлагаете встречу собеседнику «выше рангом», поставьте себя на его место. Ваш интерес встретиться с ним понятен, но почему он, такой богатый и успешный, должен захотеть потратить на вас время? Чем вы будете ему полезны или интересны? Если найдете убедительный аргумент, изложите его в сообщении и смело нажимайте кнопку «отправить».
Если убедительных слов не нашлось, попробуйте изменить тактику и увеличивать доходность своего окружения поступательно: не сразу в 10 раз, а для начала в два раза. Чем меньше социальный и финансовый разрыв между двумя участниками, тем больше между ними точек пересечения и тем для разговоров.
Не фокусируйтесь только на доходе и статусе. Помните, что установление прочных деловых связей — это долгосрочная инвестиция.
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Не предлагать время и формат встречи
Допустим, предприниматель проделал большую работу: подготовил текст о себе, изучил информацию о собеседнике и упомянул, чем сам готов помочь. Но в сообщении все равно чего-то не хватает. Иногда дело в отсутствии call to action (призыв к действию). Важно сделать конкретное предложение о встрече с пожеланием места и времени.
Совет
Завершите сообщение словами: «Буду рад пообщаться лично. Знаю, что вы тоже в Москве. Готов подъехать куда-нибудь в центр на завтрак или обед, но можем рассмотреть и другие варианты, в том числе онлайн». Или такими словами: «Буду рад пообщаться лично! Как насчет онлайн-встречи в Zoom? Когда вам будет удобно?».
Хорошо, если вы ведете онлайн-календарь (например, Calendly) и можете отправить ссылку, чтобы собеседник сам выбрал и забронировал удобный временной слот.
Другой вариант — узнать, есть ли такой календарь у вашего визави. Особенно в том случае, если он «миллионер» из нашего примера выше, с которым вы давно хотите встретиться и готовы двигать под него свое расписание.
Коротко о том, как добиться встречи с нужным человеком
- Заготовьте шаблон приветствия.
- Напишите, чем вы можете быть полезны собеседнику.
- Обозначьте коротко ваш запрос или тему встречи.
- Укажите, что ничего не собираетесь продавать на встрече.
- Предложите несколько вариантов слотов для созвона: можно прислать собеседнику ссылку на ваш онлайн-календарь или попросить у него свой, чтобы быстрее выбрать время встречи.
- Отправьте сообщение и ждите.
- Вы можете не получить ответ с первого раза, в таком случае напомните о себе. Не бойтесь проявить разумную настойчивость. Возможно, собеседник просто потерял ваше сообщение в потоке писем.
Как сказал один из наших пользователей, нетворкинг — это банка с солеными огурчиками: закрываешь летом, чтобы зимой полакомиться. То есть выстраивание окружения и наработка социального капитала — игра вдолгую. Никогда не знаешь, какое знакомство станет судьбоносным.
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