Опрос: каждый третий предприниматель не знаком с понятием нетворкинга

Около 35% опрошенных предпринимателей не знают, что такое нетворкинг. Это следует из данных исследования специалистов платежного сервиса «ЮKassa» и компании RetailCRM, пишет ТАСС. В опросе приняли участие представители 150 крупных, средних и небольших компаний.

Многие предприниматели все же занимаются нетворкингом интуитивно. 50% респондентов, которые не знаю, что это такое, находят нужные контакты через друзей и коллег. 45% ищут контакты через соцсети, 30% — в тематических онлайн-сообществах, 15% — на офлайн-мероприятиях, 10% — через бизнес-платформы. При этом 35% респондентов не ищут контакты целенаправленно.

Треть респондентов (33%) назвали нетворкинг полезным, но не всегда эффективным инструментом. Ещё 19% опрошенных считают его важным для развития бизнеса, 8% полагают, что нетворкинг — пустая трата времени, а 5% даже не задумывались о его пользе.

Основными целями нетворкинга 68% респондентов назвали поиск клиентов. 57% он нужен для обмена опытом и ресурсами, 46% — для получения экспертных знаний. Также среди целей — привлечение партнеров для рекламы (43%), повышение авторитета в отрасли (38%), поиск сотрудников (30%), привлечение инвесторов (16%) и поддержка в сложных ситуациях (14%).

Фото на обложке: Hivan Arvizu @soyhivan / Unsplash