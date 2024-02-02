Деловой нетворкинг в Америке: главные советы

Получить максимум от деловых связей в США вам помогут финансовый «гид» и стратегия посещения мероприятий. Как найти гида в жёстком мире американского бизнеса и где знакомиться с будущими партнёрами, рассказывает Ирина Проскурина, основательница цифрового агентства E-PR Online, которое базируется в Нью-Йорке.

Когда вы оказываетесь в незнакомой среде, даже если это соседний город, нетворкинг — навык, без которого вам не обойтись. Если вы амбициозны и хотите наладить деловые связи на другом континенте, вам придётся стать мастером в этом деле. Америка известна своими возможностями и высокой конкуренцией.

Найдите своего «гида» по финансовому миру

Гид, а точнее ментор, нужен, если вы начинающий предприниматель и находитесь на развилке бизнес-решений. Или не знаете, какой следующий шаг сделать, чтобы выйти на новый уровень, поэтому чувствуете себя потерянным. Я столкнулась с этим, когда начала свой фандрайзинг. Я не из финансового мира, так что мне нужен был «гид», который разбирается в этой сфере, который готов вести меня за собой.

Найти идеального ментора — это как найти спутника жизни.

Вам нужен тот, кто далеко продвинут в своей карьере или обладает большим опытом в той области, где вы хотите развиваться. Этот человек должен быть уважаемым в своем сообществе и иметь влияние.

При этом между вами должно быть доверие. Предполагается, что вы оба готовы вкладываться в поддержание этой связи, не ожидая немедленного результата. Мой ментор — Виктор Савюк, основатель Dendy. У нас совпадают не только профессиональные, но и жизненные ценности. Мне очень повезло, что он в меня поверил. Виктор уже построил два успешных стартапа, и для меня он как отец в мире бизнеса.

В Америке менторство очень развито. Здесь существует собственный рынок, где часть наставников предлагают свои услуги за фиксированную плату. В то время как другие предпочитают опцию в виде процента от доли компании.

Идеальный и справедливый подход, по моему мнению, состоит в том, что ментор берёт символическую долю в компании. Например, 0,5% или 0,2%, а взамен предоставляет свои услуги. Обычно встречи проходят по Zoom и длятся несколько часов.

Подопечный задаёт вопросы и получает глубокие знания о стратегиях инвестирования. Ментор помогает разработать питч-дек (инвестиционную презентацию): определить целевую аудиторию для питча, составить тайминг и т. д. Процесс продолжается до тех пор, пока проект не привлечет необходимые инвестиции.

После этого ментор может выйти, получив свое вознаграждение, или остаться, чтобы поддерживать вас в развитии проекта до следующего раунда и далее. Есть компании, которые взимают $5 тыс. за обучение правильному составлению дека. Я считаю, что это не совсем справедливо. Особенно для стартапов, у которых еще нет выручки и оборота, которые находятся в самом начале разработки концепции. Ниже я расскажу, где и как искать своего идеального ментора.

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На митапах (встречи профильных специалистов)

Если вы ищете развития в конкретной сфере, то участие в митапах (отраслевых встречах) может вам помочь. В этот перечень входят конференции, презентации и выставки, а также неформальные встречи, которые легко находить в социальных сетях, интернете или через платформу Meetup. Силиконовая долина и Нью-Йорк стоят на первом месте по частоте проведения таких мероприятий. И здесь можно найти наставника со знаниями в нужной вам нише.

В социальных сетях

Ещё один способ найти ментора — поискать в социальных сетях. Например, в Twitter или LinkedIn, объединяющие профессионалов в разных сферах. По ключевым словам или тегам легко найти экспертов, подходящих под ваши запросы. Отслеживайте количество подписчиков и активность ментора. Это даст представление о его репутации и том, насколько человек готов к коммуникации. Но не спешите с просьбой о помощи. Сначала познакомьтесь с возможным наставником и, если сможете, предложите ему что-то ценное, чтобы начать общение.

Среди бизнес-акселераторов

Бизнес-акселераторы — ещё один популярный способ в Америке найти наставника. На их конференциях, особенно в рамках менторских сессий, вы можете представить свой запрос и поделиться информацией о проекте. Здесь собираются опытные специалисты, что увеличивает ваши шансы на успешный поиск наставника и практику в нетворкинге. Одни из самых известных — Y Combinator (YC) и 500 Global. Лично я также симпатизирую нашим русскоязычным ребятам Руслану и Алине Гафаровым, основателям San Francisco Innovation Hub.

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Презентуйте себя американцам в деловой среде

В Америке люди лояльны к стилю одежды. В мире стартапов нормально появиться на встрече в майке и джинсах. Однако если мероприятие предполагает дресс-код, то здесь важно быть внимательным. Если вы не продержитесь заявленного стиля, то это сочтут неуважением и могут вас даже не пропустить на событие. Когда дело доходит до бизнес-встреч, выбирайте безопасные и традиционные костюмы. Американцы всё-таки привыкли одеваться более скромно. Тем более что в первую очередь они будут обращать внимание на ваши социальные навыки. Если вы будете одеты нарочито дорого, то это может восприниматься так, будто вам больше нечего о себе заявить.

Если мы говорим про small talk (или искусство лёгкой беседы) в бизнес-среде, то у американцев очень развиты софт-скилы. Они общительны и любознательны. Но не стоит обманываться их знаменитой улыбкой и дружелюбием. Они ценят свои границы и не позволят их нарушать. Особенно это касается инвесторов и предпринимателей. За день они получают сотни писем, им назначают десятки встреч, поэтому их раздражают пустые разговоры.

Одна из характерных черт американского делового стиля общения — прямота. Вы должны презентовать себя кратко и по существу: скажите, чем вы готовы помочь, какую задачу решаете и как это может быть им полезно. Учитесь подстраиваться под собеседника и понимать, какие проблемы его волнуют.

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Постройте стратегию по посещению мероприятий, чтобы не тратить время на бесполезные ивенты

Большинство конференций публикуют список компаний-участниц за несколько недель до мероприятия. Это отлично, потому что можно изучить список гостей. Подумайте, кому вы можете предложить свои услуги. Если никто вам не подходит с технологической точки зрения, возможно, вы зря тратите время на подготовку ко встрече. Это же касается и поиска партнёров. Вы должны быть «самым глупым в комнате» и стремиться найти тех, кто способен обогатить ваш бизнес своим опытом и инновациями.

Бронируйте ваши встречи перед мероприятием.

Одна из самых больших проблем, с которой мы столкнулись, заключалась в том, чтобы записаться к нужному человеку в календарь.

Вы также можете связаться с посетителями в LinkedIn, чтобы начать строить отношения до события.

Перед мероприятием важно тщательно изучить потенциальных партнеров и клиентов. Учитывайте, что американцы мыслят цифрами. Поэтому знание исследований, финансовых показателей компаний и инструментов, способных приумножить капитал, станет вашим бонусом. Так, во время нетворкинга вы сможете показать, что погружены в их работу.

Каждый хочет рассказать о себе, поэтому во время переговоров постарайтесь сосредоточиться на ответах собеседников и на том, кто они на самом деле. Будьте вовлечены. Если выстроить беседу вокруг их карьеры, это поможет установить глубокий контакт с гостями и выйти за рамки «спамного разговора».

Напоминайте о себе, но делайте это грамотно

Как закрепить ваши установленные контакты? Стандартная процедура — отправка follow up email или письма с напоминанием о ценности, которую вы можете дать, с информацией о своем стартапе, указывая уровень выручки, LTV, CAC и юнит-экономику. Сделайте ваше письмо персонализированным. Упомяните что-то конкретное, о чём вы вели разговор на мероприятии. Если вы были на деловом ужине, приложите фотографии. Четко формулируйте свои намерения. Если вы хотите лично встретиться, предложите совместный ланч или кофе и сразу отправьте свои временные слоты.

Если на первое письмо нет ответа, через неделю отправляется второе, в котором можно узнать, получили ли они первое письмо. Возможно, из вашего изначального сообщения не было ясно, какую пользу принесёт ответ вашему получателю. Конкретизируйте ваше письмо, чтобы это стало ясно теперь.

Вы также можете добавить новости о своей компании. Например, «У нас произошли изменения: увеличилась выручка, и мы внедрили искусственный интеллект на платформу». Важно всегда прикладывать follow up email с какой-то новостью, а не просто докучать людям. Это демонстрирует, что ваш бизнес развивается и работает.

Также важно сохранять позитивный тон. Сделайте всё, чтобы показать: вы понимаете, что есть веская причина, по которой собеседник вам не ответил. Такие фразы, как: «Я уверен, что у вас много дел», помогут донести мысль: «Я понимаю, что мир не зациклен на мне, а у собеседника могут быть другие приоритеты». Меньше всего вам нужно, чтобы вы ассоциировались с негативными эмоциями из-за ваших писем.