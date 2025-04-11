Нетворкинг для предпринимателей: что это и зачем он нужен

Полезные знакомства помогают предпринимателям находить партнеров, клиентов и новые возможности для роста. Общение с нужными людьми дает идеи, ускоряет развитие и помогает избежать ошибок. В статье разберем, как начать нетворкинг и использовать его на полную мощность.

Что такое нетворкинг и стоит ли им заниматься

Это активное создание и развитие деловых связей. Предприниматели используют его, чтобы находить заказчиков, единомышленников, инвесторов, сотрудников и наставников. Чем шире круг полезных знакомств, тем быстрее развивается бизнес.

Представьте, что ваш бизнес — это костер. Сам по себе он может гореть, но если добавить свежие дрова, пламя разгорится сильнее. Нетворкинг работает так же: каждая новая связь приносит знания, ресурсы и возможности.

Нетворкинг дает предпринимателю:

Новых клиентов. Налаживание деловых контактов помогает найти новых покупателей, которые могут заинтересоваться продуктом или услугой. Нетворкинг способствует тому, чтобы бизнес стал более видимым, а потенциальные потребители узнали о нем через личные рекомендации и разговоры. Партнерство и сотрудничество. Контакты с другими предпринимателями и организациями открывают возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Партнерские отношения помогают запустить новые каналы продаж, улучшить качество продукции и расширить ассортимент. Доступ к полезной информации. Обмен опытом и знаниями с коллегами и экспертами помогает узнать о новых тенденциях, сервисах и технологиях, которые могут улучшить бизнес-процессы. Часто такие контакты позволяют получить полезные советы или рекомендации по решению конкретных проблем. Выход на инвесторов. Налаживание связей в бизнес-среде увеличивает шансы на встречу с акционерами, которые могут заинтересоваться проектом. Инвесторы часто ищут интересные стартапы и перспективные организации, готовые к масштабированию и развитию. Сотрудников. Нетворкинг помогает найти квалифицированных специалистов для команды. Через деловые связи и рекомендации можно получить информацию о лучших кандидатах на вакансии, сэкономить время на поиске и подборе персонала.

Кому стоит заниматься нетворкингом?

Многие предприниматели думают, что деловые связи нужны только крупному бизнесу. На самом деле, он полезен на любом этапе:

Начинающим предпринимателям. Помогает понять рынок, изучить ошибки других, найти первых клиентов.

Помогает понять рынок, изучить ошибки других, найти первых клиентов. Развивающимся компаниям. Дает новые партнерства, инвестиции, доступ к закрытым ресурсам.

Дает новые партнерства, инвестиции, доступ к закрытым ресурсам. Крупному бизнесу. Помогает находить инновации, удерживать лидерство и масштабироваться.

Почему нельзя откладывать нетворкинг?

Некоторые владельцы компаний считают, что наладить деловые связи можно позже, но опыт других предпринимателей показывает, что действовать нужно сразу. Чем раньше вы начинаете выстраивать отношения, тем быстрее увидите результат.

Представьте, Алексей открыл барбершоп и решил, что сначала займется операционной работой, а с нетворкингом подождет. Через полгода клиентов было мало, продвижение шло медленно. Тогда он пришел на встречу предпринимателей, познакомился с владельцем спортзала и договорился о совместной рекламе. Это привело к потоку новых покупателей.

Как перестать бояться нетворкинга

Многие предприниматели откладывают развитие бизнес-контактов из-за страха общения. Кажется, что не хватит опыта, будет не о чем говорить или новые знакомые не заинтересуются. Но успешные бизнесмены не рождаются с навыком нетворкинга — они развивают его в процессе.

Чтобы перестать бояться, нужно изменить подход:

Перестать воспринимать налаживание контактов как обязанность. Это не экзамен, а возможность обмениваться идеями. Действовать постепенно. Сначала слушать, потом задавать вопросы и только затем говорить о бизнесе. Научиться начинать разговоры легко, без страха оценки.

Чаще всего предприниматели боятся:

Быть навязчивыми. Кажется, что люди не хотят общаться.

Кажется, что люди не хотят общаться. Не знать, что сказать. Беспокоит, что разговор зайдет в тупик.

Беспокоит, что разговор зайдет в тупик. Не выглядеть профессионалом. Особенно если бизнес молодой.

Но на деле люди приходят на нетворкинг именно для общения. Никто не ждет идеальных речей, а наоборот — ценят искренние разговоры.

Представьте, создательница бренда одежды на первой конференции молчала, стеснялась подойти к кому-то первой. Через час она набралась смелости, подошла к девушке, похвалила ее презентацию. Разговор завязался сам собой, и предпринимательница нашла нового поставщика тканей.

Чтобы чувствовать себя увереннее, нужно:

Настроиться на открытость. Нетворкинг — это прежде всего общение, а не продажа. Не нужно сразу пытаться что-то продать или извлечь выгоду. Достаточно познакомиться, поддержать беседу и узнать больше о другом человеке. Такой подход помогает выстроить доверительные отношения. Подготовить короткую самопрезентацию. Важно уметь кратко и понятно рассказать о себе и своем бизнесе. Например: «Привет, я Олег, владелец сервиса доставки фермерских продуктов. Мы работаем с локальными производителями и предлагаем людям натуральные продукты». Это дает собеседнику понимание, чем вы занимаетесь, и создает почву для дальнейшего разговора. Потренироваться на небольших встречах. Если сложно сразу начать общаться на больших мероприятиях, стоит потренироваться в камерной обстановке. Малые бизнес-встречи, тематические завтраки или клубные собрания помогут освоиться, завести первые знакомства и почувствовать себя увереннее. Использовать развернутые вопросы. Открытые вопросы помогают развивать беседу и делают её интереснее. Вместо стандартного «Чем занимаетесь?» можно спросить такие примеры: «Какой у вас самый неожиданный клиентский запрос?» или «Как вы пришли в эту сферу?». Это создает более живое и запоминающееся общение.

Если тревога остается, можно использовать техники, которые помогают справиться с волнением:

Представьте, что говорите с другом.

Делайте глубокий вдох перед разговором.

Начинайте с комплимента собеседнику — это снимает напряжение.

Помните, что всем участникам тоже интересно познакомиться.

Деловые связи открывают для предпринимателей новые возможности для роста и партнерства.

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Общение приносит пользу, если подходить к нему осознанно. Важно не просто посещать мероприятия, а работать с новыми знакомствами.

Как правильно подготовиться:

Определите цель. Заранее решите, кого хотите найти — клиентов, партнеров, инвесторов или сотрудников. Соберите информацию о гостях. Если есть список участников, изучите их профили и подготовьте несколько вопросов для разговора. Продумайте самопрезентацию. Коротко объясните, чем занимаетесь и чем можете быть полезны. Например: «Я Мария, открыла бренд экологичных свечей. Ищу партнеров для совместных продаж». Подготовьте контакты. Возьмите визитки или сделайте QR-код со ссылкой на соцсети.

Как вести себя на мероприятии:

Начните разговор первым. Многие участники тоже стесняются, но ждут общения. Если подойдете первым, беседа пойдет легче. Используйте открытые вопросы. Вместо «Чем занимаетесь?» спросите: «Как вы пришли в эту сферу?» или «Какая идея помогла вам сильно вырасти?» Не пытайтесь сразу продать. Люди приходят не за рекламой, а за знакомствами. Сначала выстройте доверие. Добавляйте людей в соцсети сразу. Если ждать, можно забыть, кто есть кто.

Как развивать связи после мероприятия:

Напишите новым знакомым в течение двух дней. Напомните, где познакомились, и предложите что-то полезное, например, интересную статью или контакт нужного человека. Ищите, чем можете помочь. Предложите свою экспертизу, порекомендуйте подрядчиков или поделитесь идеями. Поддерживайте диалог. Иногда достаточно написать «Как у вас дела?» через пару месяцев, чтобы напомнить о себе.

Многие успешные бизнес-стратегии создаются на основе опыта других предпринимателей.

Какие есть форматы нетворкинга

Встречи бывают разным. Одни предпочитают личные знакомства, другим удобнее знакомиться онлайн.

Офлайн-форматы:

Конференции и бизнес-форумы. Крупные мероприятия, где собираются предприниматели, эксперты и инвесторы. Здесь можно не только найти заказчиков и единомышленников, но и узнать о новых трендах в своей сфере, познакомиться с ведущими игроками рынка и завести полезные знакомства. Бизнес-завтраки и вечеринки. Неформальные встречи, где предприниматели могут свободно общаться в расслабленной обстановке. В отличие от официальных мероприятий, здесь проще завязать беседу, обсудить возможное сотрудничество без давления и найти единомышленников. Мастермайнды. Закрытые группы из 5–10 человек, которые регулярно встречаются, чтобы делиться опытом, обсуждать бизнес-задачи и помогать друг другу находить решения. Формат позволяет получить объективный взгляд со стороны, новые идеи и поддержку от людей, которые уже сталкивались с похожими вызовами.

Онлайн-форматы:

Закрытые чаты и клубы в Telegram и VK. Специализированные сообщества, где предприниматели обсуждают бизнес, обмениваются рекомендациями и ищут партнеров. Позволяют быстро находить нужных людей без личных встреч. Важно активно участвовать в обсуждениях, а не просто читать сообщения. Вебинары и онлайн-конференции. Помогают получать актуальные знания, задавать вопросы экспертам и общаться с участниками в комментариях. Часто в таких чатах рождаются новые бизнес-идеи. Кросспостинг и совместные проекты. Объединение усилий с другими предпринимателями для продвижения друг друга в соцсетях, обмена аудиторией или запуска коллабораций. Это создает естественный повод для взаимодействия и расширяет деловые связи.

Обучение и саморазвитие играют ключевую роль в успехе предпринимателей.

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Инструкция: как подготовиться к нетворкингу и что делать после

Встречи дают результат, если подходить к ним осознанно. Важно не только правильно подготовиться, но и грамотно выстраивать общение во время мероприятия и после него. Разберем, какие шаги помогут получить максимум пользы от новых знакомств.

Перед событием:

Разработаете стратегию нетворкинга. Заранее определите, на каком формате общения сделаете акцент: быстрые знакомства, глубокие беседы или установление долгосрочных связей.

Заранее определите, на каком формате общения сделаете акцент: быстрые знакомства, глубокие беседы или установление долгосрочных связей. Подготовьте уникальный оффер. Помимо классической самопрезентации, продумайте, какую ценность сможете предложить новым знакомым. Это может быть полезный контакт, интересная идея или инсайт по их бизнесу. Слова, которые используете, должны быть четкими и понятными, чтобы привлечь внимание потенциальных единомышленников.

Помимо классической самопрезентации, продумайте, какую ценность сможете предложить новым знакомым. Это может быть полезный контакт, интересная идея или инсайт по их бизнесу. Слова, которые используете, должны быть четкими и понятными, чтобы привлечь внимание потенциальных единомышленников. Выберите подходящую одежду. Деловые мероприятия предполагают разные стили — от строгого костюма до casual. Узнайте дресс-код заранее, чтобы выглядеть уместно.

Деловые мероприятия предполагают разные стили — от строгого костюма до casual. Узнайте дресс-код заранее, чтобы выглядеть уместно. Создайте QR-код с контактами. Чтобы не тратить время на поиск визитки, подготовьте QR-код со ссылками на сайт, соцсети и мессенджеры. Его можно просто показать с телефона.

На мероприятии:

Используйте «эффект третьего». Если сложно подойти к человеку одному, вступите в разговор с кем-то, кто уже с ним общается. Так будет легче присоединиться и завязать беседу.

Если сложно подойти к человеку одному, вступите в разговор с кем-то, кто уже с ним общается. Так будет легче присоединиться и завязать беседу. Запоминаете не только имена, но и детали. Люди ценят, когда помнят не только их имя, но и о чем говорили. Записывайте короткие заметки о собеседнике в телефон, чтобы позже легко восстановить беседу.

Люди ценят, когда помнят не только их имя, но и о чем говорили. Записывайте короткие заметки о собеседнике в телефон, чтобы позже легко восстановить беседу. Фиксируйте «точки соприкосновения». Каждый контакт должен оставлять след. Вместо сухого «Обменяемся номерами?» лучше сказать: «Отправлю вам ссылку на тот инструмент, о котором говорили».

Каждый контакт должен оставлять след. Вместо сухого «Обменяемся номерами?» лучше сказать: «Отправлю вам ссылку на тот инструмент, о котором говорили». Ограничивайте время общения. Долгий разговор с одним человеком сокращает шансы познакомиться с другими. Если беседа затянулась, вежливо завершите: «Рад был пообщаться, давайте продолжим в мессенджере».

После мероприятия:

Отправьте сообщение с личным акцентом. Вместо стандартного «Рад знакомству» напишите что-то, что отсылает к вашему разговору: «Вы рассказывали про проект в сфере экологии — могу порекомендовать полезный ресурс».

Вместо стандартного «Рад знакомству» напишите что-то, что отсылает к вашему разговору: «Вы рассказывали про проект в сфере экологии — могу порекомендовать полезный ресурс». Предложите мини-взаимодействие. Небольшая просьба или предложение (к примеру, «Могу познакомить вас с нужным специалистом») поможет закрепить контакт и сделать его полезным для обеих сторон.

Небольшая просьба или предложение (к примеру, «Могу познакомить вас с нужным специалистом») поможет закрепить контакт и сделать его полезным для обеих сторон. Придерживайтесь принципа «теплого контакта». Поддерживайте общение, даже если нет прямой выгоды. Поздравляйте с достижениями, комментируйте посты, предлагайте полезные материалы.

Поддерживайте общение, даже если нет прямой выгоды. Поздравляйте с достижениями, комментируйте посты, предлагайте полезные материалы. Используйте принцип трех касаний. Чтобы контакт не остался случайным, взаимодействуйте трижды: 1) сразу после знакомства, 2) через 1–2 недели с полезной информацией, 3) через месяц с предложением встретиться или обсудить что-то важное.

Взаимная поддержка предпринимателей способствует устойчивому развитию бизнеса.

Заключение

Нетворкинг приносит пользу, если подходить к нему осознанно. Важно не только знакомиться, но и развивать отношения, предлагать ценность и поддерживать контакт. Чем активнее вы взаимодействуете, тем больше возможностей открывается.

Что важно запомнить:

Определите цель. Заранее решите, кого хотите найти и зачем. Это поможет сосредоточиться на нужных знакомствах. Продумайте самопрезентацию. Коротко расскажите, чем занимаетесь и чем можете быть полезны. Это поможет быстро заинтересовать собеседников. Будьте активными. Подходите первыми, задавайте открытые вопросы, внимательно слушайте. Так быстрее наладите контакт и оставите хорошее впечатление. Свяжитесь после мероприятия. Напомните о себе в течение двух дней и предложите что-то полезное, чтобы контакт не потерялся. Развивайте связи. Регулярно поддерживайте контакт, даже если нет конкретного повода. Поздравляйте с успехами, комментируйте посты, делитесь полезной информацией. Опыт предпринимателей — ценный ресурс для формирования новых стратегий.

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