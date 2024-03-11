Sifted: 49% основателей хотят покинуть свой стартап в этом году

И это оставило свой след. Согласно недавнему опросу Sifted, 45% основателей оценивают свое психическое здоровье как «плохое» и «очень плохое». 61% задумываются о том, чтобы покинуть свою компанию, а 49% хотят сделать это в текущем году.

Для технологических компаний последний год выдался довольно тяжелым. Оценки упали, инвесторы неохотно расставались с капиталом, индустрию захлестнула волна увольнений, а прибыли стало уделяться больше внимания, чем когда-либо.

В опросе Sifted участвовали 156 основателей. Две трети из них — мужчины, оставшаяся треть — женщины. Чуть менее трети запустили стартап в одиночку.

«Я больше не выдерживаю этот ритм, — сказал один из фаундеров. — Кажется, будто единственная цель в моей жизни — решать проблемы, при этом мое психическое и физическое здоровье ухудшается».

«Моя личная жизнь страдает, а дохода в стартапе не хватает, чтобы содержать семью», — заявил другой. Третий добавил: «Условия привлечения средств почти сломили меня и разрушили бизнес».

Нехватка капитала

Самой частой проблемой фаундеры назвали привлечение средств, за этим следовали баланс между работой и личной жизнью и попытки достичь прибыльности.

«На рынке не очень хорошая ситуация, — сказал один из основателей. — Не уверен, что оно того стоит».

Почти все респонденты управляют компаниями на ранней стадии: 19% стартапов развиваются без внешнего финансирования, 17% находятся на предпосевной стадии, 36% — на посевной и 24% — на стадии серии A. Большинство (86%) привлекали средства за последние два года.

Вы планируете покинуть свой стартап в течение следующего года? Инфографика: Sifted

Для нескольких основателей «финансовая безопасность» стала основной причиной, почему они хотят покинуть компанию и найти «более стабильную работу».

Наиболее простыми аспектами работы опрошенные посчитали вопросы, связанные с людьми, такие как удержание клиентов, а также увольнение и найм сотрудников.

Отсутствие баланса между работой и жизнью

57% основателей заявили, что за последний год стали меньше заниматься спортом по сравнению с предыдущим, а 42% — начали хуже питаться.

62% сообщили, что отдыхали реже, чем обычно, 64% — стали проводить меньше времени с друзьями и семьей.

Вот что фаундеры стали делать реже за последний год. Инфографика: Sifted

«Вы постоянно работаете — даже на выходных и в отпуске», — заявил один из респондентов. «Я чуть не разрушил свой брак и семью», — сказал другой.

«Я стал более тревожным, депрессивным, обеспокоенным и асоциальным, перестал общаться с некоторыми друзьями и постоянно испытываю чувство вины перед семьей за то, что работа отнимает так много времени», — сообщил третий.

Четвертый добавил: «В последний раз я выключал телефон во время медового месяца в 2021 году. Это также был последний раз, когда я брал отпуск».

Усталость

55% фаундеров страдали от бессонницы в течение последнего года, а 53% — сталкивались с выгоранием.

«Я почти постоянно испытываю сильнейший стресс и большую часть времени чувствую себя уставшим и измотанным», — сказал один из них.

Психические расстройства, с которыми сталкивались фаундеры за последний год. Инфографика: Sifted

39% сообщили, что страдали от депрессии. В то же время почти все опрошенные (85%) испытывали сильный стресс.

Некоторые рассказали, что бизнес «больше не приносит им удовольствия» и им хочется «более простой жизни».

Разговоры помогают

Чуть менее пятой части респондентов заявили, что открыто рассказывают о своем психическом здоровье. Примерно то же количество опрошенных предпочитают не говорить об этом.

65% основателей обращаются за поддержкой к партнеру или супругу, 54% — к друзьям и семье, а 41% — к коучу или специалисту по психическому здоровью. 28% регулярно встречают с коучем, а 18% — с терапевтом.

38% в трудные времена обращаются к коллеге-основателю и лишь 13% — к инвесторам.

Давление со стороны инвесторов

Более половины опрошенных заявили, что инвесторы никак не поддерживают их с точки зрения психического здоровья. Только шесть человек сообщили, что получают большую поддержку.

Некоторые основатели заявили, что о выходе из бизнеса их заставило задуматься «давление со стороны совета директоров».

Задумывались ли вы об уходе из стартапа за последний год? Инфографика: Sifted

По мнению других, инвесторов не волнуют ни сами основатели, ни то, что они создают. «Было трудно принять, что мое видение не имеет для них никакого значения», — сказал один из фаундеров.

Конфликт между основателями

Десятки опрошенных подумывают об уходе из компании или недавно покинули ее из-за конфликта с другими основателями.

«Мне надоело спорить о будущем с кофаундером», — сказал один из них. Другой заявил, что не может договориться с сооснователем по культурным и организационным вопросам.

Третий респондент рассказал, что недавно его уволили сооснователи и совет директоров.

Что дальше?

Чем же будут заниматься фаундеры, которые всерьез задумываются о выходе из бизнеса? 39% планируют отдохнуть, 30% — найти работу, 28% — запустить новую компанию.

Вот что будут делать фаундеры, если покинут свой стартап. Инфографика: Sifted

Другие хотят написать книгу, заняться консалтингом или присоединиться к совету директоров. Некоторые же предпочитают просто «отправиться на райский пляж и приготовить сэндвичи».

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock