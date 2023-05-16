Бизнес-психолог рассказала, как справиться с выгоранием на работе

С профессиональным выгоранием сейчас сталкиваются многие. Оно проявляется как постоянная усталость, раздражение, отсутствие интереса к работе, ощущение ее бессмысленности. Эксперт по рынку труда и сфере HR, бизнес-психолог, HRBP консалтинговой компании Service HR Алена Манохина рассказала RB.RU, как справиться с этим состоянием и помогают ли «недельные» отпуска.

По словам специалиста, важно начать работать с выгоранием сразу, как только появились первые симптомы, так как в случае «запущенного» состояния на борьбу придется потратить гораздо больше времени и средств.

Самое важное – в работе постараться переключиться с режима многозадачности, брать пару задач и качественно их выполнять. Это позволяет сохранять энергию на нужном уровне и получать удовлетворение от процесса.

Второе – оставлять работу на работе: приходя домой или общаясь с друзьями, не говорить о рабочих моментах.

Специалист также рекомендовала заняться спортом, так как физические нагрузки – отличный способ не только привести в форму тело, но и психологическое состояние. Тогда ум будет сосредоточен на ощущениях, а не на рабочих проблемах, отметила Манохина.

При выгорании на работе также стоит практиковать цифровой детокс – хотя бы 30 минут в день без гаджетов, средств связи и коммуникаций. В идеале – пару дней.

И, конечно же, лучший способ восстановления сил – здоровый сон, в идеале – восьмичасовой. Алена Манохина посоветовала, соблюдать гигиену сна и ложиться спать до 23:00, желательно в помещении без света и шума.

Психолог сомневается, что короткие отпуска помогают справиться с выгоранием. К концу «недельного» отдыха человек только-только может отпустить рабочую атмосферу. И то, при условии, что профессиональные обязанности не догоняют его в почте и мессенджерах в телефоне. А тут его уже ждет новый стресс — возвращение на работу, где за неделю, которую он отсутствовал, накопились вопросы, требующие его участия. Таким образом, после недельного отпуска человек работает в два раза больше – решает накопившиеся дела и, параллельно, новые задачи.

Алена Манохина рекомендует планировать несколько недель непрерывного отдыха каждый год. На это время желательно передать свои рабочие обязанности коллегам, чтобы по возвращении не пришлось ночевать на работе, стараясь восполнить упущенное за время отдыха.

Эксперт по рынку труда и сфере HR подчеркнула, что если длительный и насыщенный отпуск подходит к завершению, а возвращаться к рабочим будням нет ни сил, ни желания, стоит задуматься об истинных причинах такого положения дел. Возможно, нужно не отдыхать, а менять работу.

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