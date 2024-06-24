Психологи, телепаты, прорицатели: какой показывают работу профайлеров на экране

Что умеют делать профайлеры в сериалах и как это соотносится с реальностью, рассказала Наталья Дыбина, бизнес-профайлер ICDS-Group. Чтобы написать статью, эксперт посмотрела пять сериалов: «Менталист», «Обмани меня», «Выкуп», «Миллиарды» и «Метод Фрейда».

Если верить сериалам, профайлеры всегда знают, что чувствует человек, о чём думает в моменте и что будет делать следом. По мнению «Нетфликса», профайлеры на четверть психологи, наполовину телепаты и стопроцентно прорицатели.

Чем отличается профайлер от профайлера-верификатора

Если верить картинке на экране, то профайлеры — это, как правило, криминалисты, которые обладают нечеловеческим зрением, держат в голове миллионы единиц информации и умеют предсказывать будущее. Это правда, но лишь отчасти.

В реальности профайлеры не настолько всемогущи. Их многозадачность сильно преувеличена. Например, есть профайлеры, а есть профайлеры-верификаторы. И каждый из них занимается чем-то своим.

Профайлер — эксперт, который создает психологический портрет личности человека и прогнозирует его поведение, используя специальные инструменты и методики.

Профайлер-верификатор — специалист, который без тестов и технических средств может «прочитать» человека. Верификатор определяет его характер, мотивацию, жизненные ценности.

Сериал «Обмани меня»

По сюжету сериала главный герой доктор Кэл Лайтман и его коллеги выполняют задачи третьих сторон (в основном местных и федеральных правоохранительных органов), а также помогают в расследованиях и находят правду через применение психологии: интерпретируют мимику лица человека и язык тела.

Что умеет главный герой

По сюжету главный герой, доктор Кэл Лайтман и его коллеги выполняют задачи третьих сторон: местных и федеральных правоохранительных органов, а также помогают в расследованиях.

Лайтман, как супермашина, высматривает во время беседы микровыражения лица, которые обычно длятся меньше секунды. По ним профайлер устанавливает, врёт подозреваемый или говорит правду. По задумке сценариста, мозг Лайтмана никогда не устает и всегда точен.

Профайлер самоуверен, саркастичен и притягателен. Он ведет себя так, будто знает всё и обо всех. В любой непонятной ситуации он может дать точную оценку внутреннего состояния человека, описать весь его бэкграунд и спрогнозировать, как он поступит и почему.

Как на самом деле

В реальности микровыражение тоже можно увидеть, если профайлер достаточно натренирован. При этом, скорее всего, если специалист и увидит что-то, интерпретировать это можно по-разному. То есть достоверно спрогнозировать будущее по одной лишь ухмылке вряд ли получится.

Интересно, что в сериале сам процесс анализа собеседника сильно преувеличен. Он показан с такого ракурса или расстояния, будто у профайлера дальнозоркость как орла или дополнительный комплект глаз.

Важно: невозможно дать масштабную оценку, видя человека мельком или впервые в жизни. Для полноценного анализа нужно какое-то время пообщаться лично, посмотреть на человека в разных ситуациях. Тогда уже можно делать конкретные выводы о нём: почему ведёт себя так, как ведёт и что потенциально может сделать.

Каждое действие, фразу, жест или сигнал мимики необходимо рассматривать комплексно в конкретной ситуации, а не вырывать из контекста и моментально делать вывод: «Лжёт!».

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Сериал «Метод Фрейда»

В следственном отделе прокуратуры введена должность консультанта, которым становится психолог Роман Фрейдин по прозвищу «Фрейд» (в честь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда). В расследованиях Фрейдин опирается на свою интуицию и использует современные научные методики.

Что умеет главный герой

Роман Фрейдин восстанавливает картины событий, создаёт психофизические портреты преступников, прогнозирует их действия, получает признание или вынуждает человека сделать то, что ему нужно. Делает он это с помощью вопросов, провокационных ремарок или спонтанных действий, выбивающих человека из спокойного состояния.

Как на самом деле

На наш взгляд, сериал «Метод Фрейда» неплохо отражает работу профайлера в реальных условиях. У главного героя, в отличие от Кэла Лайтмана из «Обмани меня», нет новомодного оборудования, лаборатории и целой команды, которая помогает в работе.

Если у Лайтмана есть команда, которая готова безукоризненно выполнять его требования, то Фрейдин работает один. Персонажа регулярно критикуют и ставят под сомнения его возможности. Всё потому, что манера поведения Фрейдина не всегда кажется адекватной, а иногда даже нарушает норма человеческого общения.

Сериал «Миллиарды»

В центре сюжета сериала — две крупнейшие фигуры финансового мира США:

Миллиардер Бобби «Акс» Аксельрод — глава хедж-фонда Axe Capital, который смог сколотить состояние в неспокойное время после событий 11 сентября и финансового кризиса. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Чак Роадс, который узнает о теневой деятельности фонда, связанной с инсайдерской активностью Аксельрода, и решает начать расследование против него.

В компании Аксельрода работает психологом жена Чака — Венди. Акс очень дорожит ею и не хочет, чтобы она покинула штат фонда из-за возможного конфликта интересов.

Весь сериал построен на борьбе Аксельрода и Роадса, в которую время от времени вмешиваются другие персонажи и компании. Вэнди играет роль не просто корпоративного психолога-профайлера, а неформального лидера Axe Capital и при этом личного советника Аксельрода, помогая ему решать внутренние конфликты с наименьшими потерями.

Что умеет главный герой

В фильме мы видим бизнес-профайлера Венди Роудс только как человека, который «собирает и мотивирует» команду, причем делает это весьма провокационно. В других ситуациях помогает Аксельроду принять неудобное решение или найти выход из сложной ситуации.

Венди Роудс как будто всегда знает, о чем думают другие, и буквально предсказывает, как человек поведет себя в той или иной ситуации, какое решение примет и какими конкретно инструментами может на это повлиять. Причем делает это одинаково эффективно как с собственными сотрудниками, так и с теми, кого она видит первый раз в жизни.

Как на самом деле

Бизнес-профайлеры обязаны знать основы пяти профессий. Они должны обладать навыками в эффективном подборе персонала, медиации конфликтов, переговорах, маркетинге, психологии и психодиагностике.

В реальности это может быть и так, как показано в сериале, но чаще выглядит менее эффектно. Ведь на действия профайлеров накладываются те же требования о неразглашении, что и на психологов. Поэтому остроумные фразочки или колкие утверждения в жизни вряд ли встретишь.

Как бизнес-профайлеры мы делаем гораздо больше, чем показано на экране. Собственник видит в нашем лице спасителей и начинает доверять, в том числе личные проблемы. Эйчары, которые знают про профайлинг, идут к нам за помощью, чтобы мы оптимизировали процесс собеседования или онбординга.

Если на предприятии происходит ЧП или кража, тоже идут к нам. Мы можем работать без применения полиграфа, практически незаметно. При этом мы занимаемся бизнес-тренингами, проводим коуч-сессии: индивидуальные и групповые. Проводим внутреннее карьерное консультирование.

Сериал «Выкуп»

Сериал рассказывает о деятельности профессиональных переговорщиков. Нам показывают, как решаются сложные конфликты при захвате заложников. Эрик Бомон и его команда берут самые сложные дела по всему миру, решая вопросы методом переговоров. В команде переговорщиков есть профайлер Оливер Гейтс, который играет одну из ключевых ролей.

Что умеет главный герой

В обязанности Оливера Гейтса входит оперативный сбор информации о клиенте и противоположной стороне. Для ресерча герой использует интернет-ресурсы. Также Оливер помогает переговорщикам анализировать поведение оппонента в процессе переговоров. Здесь нужны и применяются знания о декодировании вербального и невербального поведения. Основная задача — точно спрогнозировать поведение человека, чтобы понимать, что от него ожидать и как с ним наиболее эффективно взаимодействовать.

Как на самом деле

Работа профайлера-верификатора в данном случае показана очень хорошо. Оливер Гейтс демонстрирует работу специалиста-профайлера в команде, профайлера-помощника во время переговоров и профайлера-верификатора, который анализирует вербальные и невербальные сигналы, составляет профиль человека и прогнозирует его поведение.

Профайлер активно использует в работе интернет, оперативную информацию от полиции и приборы-анализаторы. В жизни с приборами-анализаторами, как правило, все не так гладко. В большей степени используется мастерство профайлера, который должен обладать высоким уровнем калибровки: как зрительной, так и слуховой.

Сериал «Менталист»

Патрик Джейн — превосходный менталист, психолог-практик, переговорщик и манипулятор, притворявшийся раньше экстрасенсом. Джейн помогает Калифорнийскому бюро расследований США (КБР) в раскрытии тяжких преступлений. Однако основная причина сотрудничества Патрика с КБР — желание поймать серийного убийцу по прозвищу Кровавый Джон, который убил жену и дочь главного героя за пять лет до событий первого эпизода сериала.

Что умеет главный герой

Джейн умеет все, что в реальной жизни умеет действительно профессиональный переговорщик и профайлер-верификатор:

обладает незаурядным аналитическим умом, критическим мышлением и хорошей памятью;

является превосходным коммуникатором (манипулятором);

владеет большим числом переговорных техник и моделей, в том числе провокативной моделью, моделями гипноза;

умеет замечать детали и собирать из них единый пазл, дающий представление о человеке или ситуации в целом, о стратегиях мышления и поведения людей, а также о том, как стоит или не стоит выстраивать коммуникацию с ними дальше.

Как на самом деле

Профессиональный верификатор — это человек, обладающий широкой эрудицией и удерживающий в голове огромный объем информации. Именно это идеально показано в «Менталисте».

Патрик Джейн постоянно тренирует память и обладает высоким уровнем калибровки. А это один из важнейших навыков профайлера-верификатора.

Если говорить о провокативной манере поведения, присущей почти всем перечисленным героям, она отлично подходит, чтобы «выудить» у человека нужную информацию.

Кратко: что правда, а что ложь

Почти во всех сериалах, особенно касающихся криминальной темы, у профайлеров есть огромная команда, море крутой аппаратуры, с помощью которой можно выяснить почти что угодно и проверить любые гипотезы.

В реальной жизни чаще всего весь инструментарий профайлера состоит из его глаз, ушей и мозга. После сбора информации в работе помогает разве что компьютер.

Читаем ли мы, профайлеры, мысли других людей, анализируем, прогнозируем? Отчасти да. Что-то отслеживаем автоматически за счёт многолетней калибровки. Но ради удовольствия «ковыряться» в вашей голове точно не будем. Да и однажды взглянув на человека, «стопроцентно лжёт» утверждать тоже не станем.

Как правило, чтобы понять человека, нужно чуть больше времени, чем три секунды.

Фото на обложке: Freepik