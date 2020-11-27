Госдума приняла закон об удаленной работе

Государственная Дума приняла закон, регулирующий условия дистанционной работы в России. В нем уточняется понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной — на срок не более шести месяцев — или комбинированной. Текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы.

Законом вводятся два дополнительных режима удаленки:

временная дистанционная работа — временная работа вне офиса сроком до шести месяцев; комбинированная дистанционная работа — режим работы, включающий удаленную и офисную занятость.

Инициатива предлагает заключать и расторгать трудовой договор с удаленным сотрудником, а также подписывать соглашение о материальной ответственности таких работников с использованием электронной цифровой подписи. При этом сведения о найме могут быть внесены в бумажную трудовую книжку.

Кроме того, закон определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на удаленку без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

При этом работодатель будет обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием или возместить затраты. Также компания должна провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

В документе также сказано, что переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Также удаленным сотрудникам предусмотрена оплата командировок.

Закон закрепляет право удаленного сотрудника на неприкосновенность личной жизни в оффлайн-режиме. Вместе с тем работодатель сможет уволить такого работника, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Проект о регулировании удаленной работы был внесен в нижнюю палату в июне этого года. Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Накануне законопроект прошел второе чтение в Госдуме. В документ был внесен ряд поправок, учитывающих интересы профсоюзов и работодателей.

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