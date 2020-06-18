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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В Госдуму внесли законопроект, который защитит права удаленных работников. Также он урегулирует особенности временной и комбинированной дистанционной работы. Документ был размещен в электронной базе данных Госдумы.  

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

Авторами законопроекта является группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Они дают определение дистанционной работе и вводят два дополнительных режима удаленки:

  1. временная дистанционная работа — временная работа вне офиса;
  2. комбинированная дистанционная работа — режим работы, включающий удаленную и офисную занятость.

Предложения могут внести в гл. 49.1 ТК РФ  «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Ее название при этом изменится на «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Законопроект предлагает:

  • заключать трудовой договор о дистанционной работе в бумажном виде без использования электронной цифровой подписи;
  • снять ограничения об указании рабочего места удаленного сотрудника — он сможет работать везде, где есть интернет;
  • отменить дискриминационную норму, в соответствии с которой удаленного сотрудника намного легче уволить, чем офисного;
  • предусмотреть право удаленного сотрудника на неприкосновенность личной жизни.

«Работник не обязан отвечать на запросы работодателя, сделанные в любой форме, вне времени, установленного порядком взаимодействия», — говорится в законопроекте.

Закон об удаленной работе может быть принят до конца июля.

Ранее в антикризисном плане правительства была предусмотрена возможность перехода работников с июля 2020 года на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

Фото: Alex Brylov / Shutterstock

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