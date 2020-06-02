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СМИ узнали о планах правительства ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Правительство подготовило Общенациональный план действий для восстановление занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект антикризисного плана правительства.

СМИ узнали о планах правительства ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда

Для роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — 12,13 тысячи рублей), так и новые инициативы.

Среди новых инициатив:

  • новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособиям гражданам, имеющим детей, с 1 января 2021 года. Это потребует дополнительно почти 52 млрд рублей;
  • установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев;
  • с июля 2020 года — возможность перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;
  • создание «социального казначейства», которое будет оказывать социальную поддержку;
  • возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

Выполнение национального плана, по замыслу властей, должно обеспечить рост реальных зарплат россиян на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении на конец 2021 года, а также сокращение уровня бедности к этому моменту ниже уровня 2019 года (12,3% населения).

Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в проекте плана новых масштабных мер госпомощи не предлагается.

Среди значимых инициатив:

  • отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере;
  • внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в связи с их расходами на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям;
  • установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения;
  • повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек;
  • временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей.

Фото: Unsplash

 

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