СМИ узнали о планах правительства ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда

Правительство подготовило Общенациональный план действий для восстановление занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений в экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект антикризисного плана правительства.

Для роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — 12,13 тысячи рублей), так и новые инициативы.

Среди новых инициатив:

новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособиям гражданам, имеющим детей, с 1 января 2021 года. Это потребует дополнительно почти 52 млрд рублей;

установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев;

с июля 2020 года — возможность перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;

создание «социального казначейства», которое будет оказывать социальную поддержку;

возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

Выполнение национального плана, по замыслу властей, должно обеспечить рост реальных зарплат россиян на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении на конец 2021 года, а также сокращение уровня бедности к этому моменту ниже уровня 2019 года (12,3% населения).

Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей в проекте плана новых масштабных мер госпомощи не предлагается.

Среди значимых инициатив:

отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере;

внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в связи с их расходами на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям;

установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения;

повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек;

временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей.

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