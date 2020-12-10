Офис будущего: где и как мы будем работать

В условиях пандемии многие были вынуждены работать удаленно. Новый опыт в корне изменил взгляд на условия труда как у сотрудников, так и у владельцев бизнеса. Вот три модели рабочих мест, которые будут актуальны в ближайшие годы.
Гибридная рабочая система
Эта модель предполагает, что сотрудник может работать как в офисе, так и из дома, не выбирая один из этих вариантов в качестве постоянного. Эксперты считают, что переход на полностью удаленный режим положительно скажется на работе, однако работники предпочитают гибридную систему.
Для этого потребуется ввести гибкий график и предусмотреть общие помещения. При этом размер офисов будет сокращаться.
- 62% сотрудников Google хотели бы присутствовать в офисе несколько дней в неделю. СЕО Google Сундар Пичаи уже сообщил о планах разработать гибкие гибридные модели.
- 70% сотрудников Ford уже проявили интерес к гибридному графику. Директор по дизайну Ford Дженнифер Колстад обещает «создать новую рабочую среду, что-то среднее между офисом и домом».
Рабочая экосистема
Офисы не перестанут существовать, а преобразуются в корпоративные центры для развития инноваций и связей.
- Консультант Colliers International Доминик Богданас считает, что рабочее место будущего будет «спроектировано для поддержки сотрудничества, развития творческого потенциала и командного духа».
- Представители Cushman & Wakefield не согласны с этим прогнозом. Они считают, что офисы будущего «будут представлять из себя целую экосистему предприятий для поддержания работоспособности и благополучия сотрудников».
- По планам Starbucks, сотрудники будут бронировать помещения для случаев, когда им необходимо лично встретиться с коллегами. В следующем году компания переделает свою штаб-квартиру. Она избавится от большинства рабочих столов и сделает пространство более дружелюбным для сотрудников, что должно положительно сказаться на их производительности и эффективности.
Децентрализация
Со временем многие руководители перейдут к децентрализации рабочей структуры. Одна из самых популярных моделей — «веерная», которая подразумевает, что центральный офис расположен в городе, а второстепенные — в пригородной зоне. Такой подход может дать гибридной рабочей силе требуемую гибкость.
Например, компания REI недавно продала свой новый кампус площадью 40 тысяч кв. м и планирует вместо этого открыть несколько офисов по всему региону. Pinterest также недавно расторгла договор аренды на 45 тысяч кв. м офисных площадей в Сан-Франциско.
«Тяжелые события 2020 года заставили нас пересмотреть наши взгляды на привычные рабочие модели», — отмечает CEO REI Эрик Арц.
В качестве альтернативы некоторые лидеры рынка предпочитают открывать офисы в развивающихся регионах.
«Обширное присутствие позволит нам нанимать опытных и талантливых специалистов по всей стране», — говорит Тодд Моргенфельд, финансовый директор CNN.
После пандемии наша личная и рабочая жизнь никогда не будут прежними. Руководителям компаний необходимо переосмыслить весь рабочий процесс, чтобы он соответствовал новым запросам сотрудников и клиентов. Поэтому дальновидные лидеры уже сегодня начинают задумываться о возможных изменениях с целью повышения эффективности.Фото на обложке: Shutter B Photo / Shutterstock
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