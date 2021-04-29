Рынок альтернативного питания в России: ключевые игроки и тренды

Лидером по производству альтернативного мяса является Европа. Как считают аналитики в Deloitte, там производится 38% от общего количества. Крупными игроками также являются США, Латинская Америка и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Российское производство растительного мяса только начинает развиваться и составляет 0,7-0,8% от европейского.

Мировой рынок альтернативных продуктов стремительно растет. Так, рынок растительного мяса оценивается Deloitte Consulting в 11,5-12 миллиардов долларов, а к 2025 по прогнозам может достигнуть 25 миллиардов. Спрос на альтернативную молочную продукцию еще выше. В отчете Meticulous Research сообщается, что рынок молочной альтернативы к 2027 году составит 44,89 миллиардов долларов.

В России вегетарианцами являются два процента населения (согласно федеральному социологическому опросу, проведенного агентством Zoom Market) — это практически три миллиона человек. Эта концепция питания подразумевает частичное или полное исключение из рациона продуктов животного происхождения.

Однако производители растительных альтернатив нацелены не только «на веганов». Как рассказал Александр Киселев, СЕО и сооснователь компании Welldone, цель производителей — заинтересовать людей, которые потребляют животное мясо, предоставив им идентичную по вкусовым и питательным качествам продукцию.

Согласно исследованию ГК «ЭФКО» и TGI Friday’s за 2020 год, половина россиян хотят попробовать альтернативное мясо, а 60% стали регулярно встречать растительные аналоги в магазинах. Четверть респондентов готовы отказаться от традиционного мяса прямо сейчас, при условии одинаковой цены. 61% опрошенных готовы накормить своего ребенка растительным мясом.

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Альтернативное мясо и полуфабрикаты

В настоящий момент крупнейшими производителями растительных аналогов являются США, Китай и страны Западной Европы. Однако и на российском рынке уже заметен интерес производителей к данной сфере. В начале 2021 года аналитики Deloitte Consulting оценили рынок альтернативного мяса в России в 2,6 миллиарда рублей.

Александр Киселев считает, что российский рынок альтернатив мясу еще отстаёт от западных рынков:

С точки зрения рынка, мы сейчас — как Америка лет 5 назад.

Именно такие альтернативные гиганты как Beyond Meat способствовали развитию этого вида производства в России. «Когда они появились на российском рынке, про них очень много писали, в том числе и в деловых СМИ. Поэтому в России возник интерес к теме и осведомленность у людей».

При этом предприниматель не считает, что продукция его бренда и Beyond Meat конкурируют. Это связано с тем, что американская продукция дороже в несколько раз. Так, котлеты от Beyond Meat обойдутся потребителю в 1200 рублей, а аналогичные котлеты от Welldone — в 250 рублей, от «Митлесс» — в 200 рублей.

Цены на альтернативное мясо от российских производителей вполне можно назвать демократичными. Продукцию Greenwise (стрипсы и джерки) можно приобрести не дороже 200 рублей. Веганские котлеты от VegaFood (мясокомбинат «Окраина») стоят около 200-250 рублей за упаковку.

Все больше крупных мясокомбинатов запускают серии продуктов, в основе которых лежат растительные аналоги мяса.

Растительные котлеты от Welldone

Среди производителей традиционной мясной продукции веганскую серию запустили Наро-фоминский мясокомбинат, мясокомбинат «Окраина», колбасный завод «Тавр», компания «От Ильиной», а также компания «Эфко». Стоит отметить, что колбаса из растительного белка от «Тавра» появилась в магазинах торговой сети в начале апреля 2021 года.

Самым большим ассортиментом может похвастаться компания «От Ильиной» предлагающая потребителям 15 видов котлет на растительной основе. Наро-фоминский мясокомбинат производит четыре вида полуфабрикатов из растительного мяса, а также два вида сосисок и колбасу. Ассортимент от «Окраины» практически аналогичен.

Выручка Наро-фоминского мясокомбината увеличилась в 2019 году на 97 миллионов рублей и составила 470 миллионов. Общая выручка мясокомбината «Окраина» в несколько раз больше. В 2020 году она составила 2,1 миллиарда рублей.

Александр Киселев поделился мнением, что особых преимуществ у таких гигантов перед с молодыми стартапами нет. «По скольку это совершенно новые категория, технология и необходимая экспертиза — принципиальной разницы наша компания не видит. Понятно, что компании, которые что-то давно и активно продают на российском рынке, имеют уже систему дистрибуции, контракты с федеральными сетями».

Мы, делая качественный продукт, видим, что заключить контракт с федеральными сетями и дистрибьюторами — не так сложно.

Самые заметные бренды производители растительных альтернатив — GreenWise, Welldone, «Митлесс», «НЕ мясо» и Vego. Именно продукцию этих брендов потребитель может купить в крупных сетевых гипермаркетах, таких как «Перекресток», «Азбука вкуса», Globus.

Основатель компании «Митлесс» Иван Иванов поделился мнением, что у подобных малых предприятий есть ряд преимуществ перед «гигантами». «Среди преимуществ малых компаний можно выделить следующие: высокая мобильность в принятии решений, большая гибкость, эластичность, способность в короткое время быстро вносить корректировки в продукт, подстраиваясь под требования потребителя. Это особенно ценно в условиях неопределенности, в которых работают компании на новых и быстрорастущих рынках, таких, как наш».

Растительное филе от GreenWise

Ассортимент брендов-производителей альтернативного мяса и полуфабрикатов во многом схож. Так, например, все они предлагают различные виды растительных котлет, сосисок, колбас, фаршей. Примечательно, что у большинства компаний выбор продукции намного шире, чем в веганских сериях традиционных мясокомбинатов. К примеру, в каталоге Greenwise можно найти растительное филе и растительные стрипсы, а «Митлесс» производят альтернативные стейки.

Денежный оборот компаний-производителей растительных альтернатив стремительно растет. К примеру, Greenwise появилась сравнительно недавно — в 2018 году. Однако к 2020 году выручка компании составляла уже 17 миллионов рублей, с приростом в 11 миллионов.

Компания Welldone совсем молодая — производство они запустили только осенью 2020 года. К этому моменту пулом частных инвесторов в компанию было инвестировано 60 миллионов рублей. Как рассказал Александр Киселев, их продажи увеличиваются каждый месяц. Конкретные показатели не раскрываются, но, к примеру, за март было продано продукции в 4 раза больше чем за декабрь 2020 года. Предприниматель рассчитывает, что продажи будут расти на 30-50% ежемесячно.

Иван Иванов видит сильно возросший интерес к теме.

За последний месяц мы получили по меньшей мере два обращения инвесторов, интересующихся этой нишей. Еще в 2018-2019 годах, то в тот период мы не получали никаких предложений на эту тему.

Как рассказал предприниматель, по сравнению с мартом 2020 года выручка компании «Митлесс» увеличилась в 13,7 раз.

Серию альтернативных продуктов запускают и компании с фокусом на ЗОЖ. Так, компания Newa Nutrion производит натуральные и диетические продукты. В их каталоге можно найти, к примеру, веганский, то есть на основе растительного белка, протеин и смеси для выпечки на растительном молоке и с заменителями яиц. Выручка компании стабильно растет с каждым годом. В 2019 году она составила 34 миллиона рублей, а в 2020 уже 63 миллиона.

Некоторые компании запустили серию протеина на основе растительного белка — он уже представлен у брендов «Дары Памира», Bionova, Green protein и Prana Food.

Издание RB.RU совместно с корпорацией ЭФКО организуют в Москве международную конференцию Deep Food Tech Conference, которая состоится 20 мая.

На одной площадке соберутся биоинженеры, технологи, предприниматели и инвесторы, чтобы обсудить последние научные открытия и исследования в сфере Deep Food Tech. На конференции поднимут вопрос о том, какие технологии и концепции могут решить проблемы питания и здоровья человека в ближайшем будущем.





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Белок из насекомых

Еще одним альтернативным видом традиционного животного белка является белок из насекомых — энтомопротеин. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) оценивает рынок съедобных насекомых в $400 миллионов, а к 2023 году прогнозирует его прирост до $1,2 миллиарда.

В Европе многие компании производят корм для домашних животных на основе этого белка, а также изготавливают протеин. В России тренд только начинает набирать обороты. К примеру, в 2019 году было объявлено, что под Белгородом компания «Биопро» построит завод по производству белка из личинок мухи черная львинка. Планируется, что предприятие начнет работу в 2023 году.

Энтомопротеин от «Биогенезис»

«Биопро» — не единственная компания, которая использует «черную львинку» для производства белка. «Биогенезис» производит на основе белка этих личинок корма для домашней птицы, экзотических животных, а также протеин.

Одним из крупнейших поставщиков кормов из насекомых на российском рынке является компания Onto — производитель белка из сверчков. В каталоге бренда можно найти несколько видов паштета для кошек с энтомопротеином и другие угощения для домашних любимцев.

Альтернативная рыба и морепродукты

Рынок альтернативной рыбы и морепродуктов в России пока представлен лишь несколькими игроками. Единственная компания, которая специализируется именно на альтернативных морепродуктах, это «Европром».

Компания «Европром» основана в 1997 году и уже более 20 лет производит альтернативную икру. В ее основе — морские водоросли. Как заверяют производитель, икра максимально приближена по вкусовым качествам к «настоящей». В каталоге компании — более 10 различных имитированных продуктов. Например, серия «царская» включает в себя имитированную икру лосося, осетра и щуки. За 2020 год общая выручка «Европрома» составила 2,1 миллиарда рублей.

Альтернативная рыба от Vego

Серию растительной рыбы запустила компания «Agama», специализирующаяся на производстве «обычной» рыбной продукции. Общая выручка компании за 2020 составила 81 миллион рублей. Сейчас в «веганском» каталоге представлен только альтернативный лосось на основе овсяной муки, пшеничного белка, соевых бобов и морских водорослей.

Веганскую рыбу можно найти и у компании Vego, производящей альтернативное мясо и полуфабрикаты. Серия растительной рыбы у компании представлена тремя видами стейков — из лосося, дорадо и семги.

Альтернативное молоко и молочная продукция

В России альтернативное молоко пока не очень популярно. Как считает Александра Левкова, основатель и генеральный директор компании VolkoMoloko, это связано с консервативными вкусами потребителей.

Покупатели очень медленно раскачиваются — но за дело сейчас активно берутся производители, которые создают альтернативные (растительные) продукты и продвигают их, как бы трансформируя российского покупателя.

На российском рынке работают около 15 производителей альтернатив животному молоку. Среди крупных игроков можно выделить NeMoloko, VolkoMoloko, Green idea, SooperFoods, а также серия Green Milk от «Союз Пищепром».

Производство продукции NeMoloko

NeMoloko — бренд компании «Сады Придонья», один из первых производителей альтернативного молока, который появился на российском рынке в 2017 году. В 2019 году Nemoloko возглавил рейтинг брендов Forbes. По данным «Сады Придонья» к концу 2018 года продажи составили 20 000 тонн. Бренд специализируется только на напитках, предлагая потребителю альтернативу на основе овса, риса и гречки.

Также одним из самых узнаваемых брендов является VolkoMoloko. Общая выручка компании за 2020 год составила 56 миллионов рублей. Альтернативное молоко VolkoMoloko производит на основе трех видов орехов — арахиса, миндаля, фундука и на основе сои. Также бренд предлагает восемь видов растительных сыров, растительную колбасу и паштеты и несколько видов сладостей.

Александра Левкова поделилась достижениями и планами на 2021 год: «В начале 2021 года мы оптимизировали ассортимент, обновив модель развития. И до конца года планируем привлечь инвесторов, так как при ажиотаже на этом рынке, мы понимаем, что нам необходима финансовая поддержка».

Superfoods — еще одна компания с фокусом на ЗОЖ-продуктах. Бренд — один из немногих, которые предлагают альтернативу кисломолочным продуктам, такую как кокосовая сметана или кокосовый кефир.

Продукция VolkoMoloko

У бренда Green Idea самый большой ассортимент йогуртов на альтернативном молоке. Также в каталоге можно найти семь видов веганских сыров и три вида пудингов.

Альтернативные яйца

Еще одна новинка для российского рынка — альтернативные яйца. Эта сфера, как и сфера альтернативной рыбы, практически не представлена российскими игроками. Заменители яиц можно приобрести от трех производителей — «Макмастер», Polezzno и Newa Nutrion.

Компания «Макмамастер» производит диетические макаронные изделия из различных видов муки и с низким содержанием белка. Также в ассортименте большое количество диетической выпечки и других сладостей. Заменитель яйца от бренда можно использовать как для выпечки, так и для приготовления омлета. Продукт изготавливают на основе кукурузного крахмала и растительного лецитина. Цена в магазине производителя — 150 рублей за 100 граммовую банку.

Стенд с продукцией Polezzno

Компания Polezzno также специализируется на производстве ЗОЖ-продуктов. Выручка компании за 2020 год составила 299 миллионов рублей. В каталоге бренда большой выбор диетических смесей для выпечки, среди них и «Заменитель яиц». Смесь изготавливается на основе муки из зеленых бананов, нутовой муки и соевого белка. Ценовой диапазон заменителя приближен к бренду «Макмастер» и составляет 350 рублей за 200 граммов.

Компания Newa Nutrion уже упоминалась в разделе альтернативного мяса. В составе их продукта «Не яйцо» — кукурузная мука и крахмал, а также псиллиум. Цена — 200 рублей за 200 грамм.

Что повлияет на интерес к растительной альтернативе?

Российский рынок альтернативной продукции находится в зачаточной стадии, однако есть предпосылки для взрывного роста в ближайшие годы. Среди них эксперты называют интерес инвесторов и возросший спрос у покупателей.

Иван Иванов, основатель «Митлесс», считает, что важную роль в покупательской активности играет не только осведомленность о продукте. "Согласно исследованию «Едим лучше», с мая 2018 по апрель 2019 года продажи растительного молока увеличились на 561%, а овсяного — на 2531%. Цифры впечатляющие».

Я думаю, такие изменения обусловлены в первую очередь не маркетинговыми или PR-активностями производителей, а появлением у потребителя возможности покупать растительное молоко в удобных магазинах.

Это мнение разделяет и Александра Левкова. Основательница VolkoMoloko рассказала, что спрос потребителей можно повысить с помощью интенсивной работы по размещению альтернативных продуктов на полках федеральных сетей.

Эксперты сходятся и во мнении, что повлиять на спрос может обеспокоенность потребителей экологией. Александр Киселев рассказал, что многие действительно удивляются, когда узнают, сколько затрачивается энергии и других ресурсов на производство продукции на животной основе. Растительные продукты принято считать более экологичными. Александр Киселев объяснил на примере:

Чтобы получить из коровы 1 калорию в виде мяса, она должна «переработать» 100 растительных калорий. В результате теряется колоссальное количество питательной энергии.

«Когда мы производим продукцию из растений — мы берем эти калории из растений и оставляем их же в готовом продукте».

Все изображения взяты с официальных сайтов производителей или из их социальных сетей