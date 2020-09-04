Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе

За первое полугодие 2020 объем инвестиций в мировой рынок FoodTech вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти шесть месяцев показали, что в объемных показателях для инвесторов самыми привлекательными остаются платформы для доставки еды и суперприложения. Всего компании заключили 331 сделку на $8,6 млрд.

6 место: разработчик биотехнологий Manus Bio — $340 млн

Manus Bio — американский разработчик передовой технологии ферментации, предназначенной для воссоздания растительных процессов в микроорганизмах для получения натуральных ингредиентов, — 16 апреля 2020 года привлек $340 млн. В сделке участвовали BBGI и Prefix Capital.

Технология компании используется в производстве сложных и биологически активных натуральных продуктов, ароматизаторов, пищевых ингредиентов, биопестицидов и фармацевтических препаратов. Технология может обеспечить доступ к сложным натуральным ингредиентам по всему миру.



5 место: платформа для доставки еды из ресторанов DoorDash — $400 млн

Американская служба доставки еды DoorDash привлекла $400 млн. Сделку возглавили Fidelity Investments и Durable Capital Partners, при участии T. Rowe Price. Предварительно компанию оценили в $15,6 млрд.

Сейчас DoorDash доминирует на рынке доставки блюд в США: с начала года продажи компании выросли на 110%, а доля рынка — с 42% до 47%. При этом доли основных конкурентов — Grubhub, Uber Eats (сервисы компании по доставке еды по доходам превзошли оборот услуг по перевозке пассажиров) и Postmates — сократились.





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Аналитики объясняют успех компании в период локдауна выходом в пригороды незадолго до пандемии коронавируса.

Инвестиции будут направлены на новые продукты и услуги, удовлетворяющие потребительские привычки, сформированные при пандемии Covid-19.



4 место: производитель растительного мяса Impossible Foods — $500 млн

Американская Impossible Foods (прямой конкурент Beyond Meat) привлекла $500 млн в ходе сделки, возглавляемой Mirae Asset. Оценка компании составила $3,5 млрд. В раунде приняли участие Khosla Ventures, Horizons Ventures, Vika Ventures, Qatar Investment Authority, Temasek Holdings и 17 других инвесторов.

Продукты компании созданы с использованием комбинации жиров, аминокислот и витаминов из растений. Текстурой и вкусом они похожи на обычную говядину.





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В 2020 году компания фактически потеснила глобальных производителей продуктов питания, сделав ставку на массовый сегмент и знакомство потребителя с продуктом. В 2019 году стартап заключил соглашение с сетью ресторанов Burger King в США. В июне 2020 колбаски Impossible Foods появились в сэндвичах для завтрака в ресторанах сети на территории США. В конце июля о старте продаж продукции Impossible Foods объявил крупнейший ритейлер мира Walmart.

Привлеченные инвестиции будут использованы для финансирования R&D, расширения производства, розничного присутствия и выхода на ключевые международные рынки.



3 место: платформа для доставки еды из ресторанов Deliveroo — $575 млн

Британский разработчик онлайн-платформы доставки еды Deliveroo помогает пользователям заказывать еду в ресторане. Платформа оптимизирует заказ и доставку продуктов питания за счет интеграции сетевых и мобильных потребителей с терминалами управления заказами в торговых точках.

Компания привлекла $575 млн. В раунде участвовали Amazon, Fidelity Management & Research, The Strand Partners, Greenoaks Capital Partners и T. Rowe Price.

Финансирование привлекалось для развития команды инженеров компании в лондонской штаб-квартире, расширения районов доставки, привлечения новых клиентов.

Следующие две позиции в этом рейтинге — не столько фудтех-компании, сколько приложения, которые охватывают сервисы доставки сразу на нескольких рынках, включая доставку еды. Но было бы неверным обойти их стороной.



2 место: суперприложение Grab — $886 млн

Сингапурский суперапп Grab для совершения мобильных платежей, бронирования такси и других услуг занимается доставкой еды по всей Юго-Восточной Азии. Компания привлекла $886 млн от финансовой группы Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG Innovation Partners и TIS; в раунде также приняли участие Kymco, Peak Global Investments и MUFG Bank.

Платформа работает на основе определения местоположения, которое сопоставляет пассажиров с ближайшим доступным водителем. В числе других услуг приложение доставляет горячую и свежую еду через раздел GrabFood. Bloomberg назвал компанию самым ценным стартапом Юго-Восточной Азии.

Инвестиции будут использованы для продвижения продуктов и услуг по кредитованию, страхованию и управлению активами для потребителей в Юго-Восточной Азии, малых и средних предприятий.



1 место: платформа для доставки продуктов и услуг Gojek — $3 млрд

Компания Gojek из Индонезии привлекла $3 млрд в рамках сделки, заключенной Tencent Holdings, JD.com и Alphabet. Предварительная оценка компании составила $9,5 млрд.

Мобильное приложение Gojek позволяет заказывать еду, услуги уборщиков, массажистов, курьеров и парикмахеров по всей Индонезии. Также через приложение можно оплачивать всевозможные счета.

Средства будут направлены на расширение компании в Юго-Восточной Азии.



Что еще важно знать

Объем инвестиций в фудтех растет опережающими темпами даже без учета сервисов доставок, которые на пике популярности у инвесторов.

В топ сделок по объему инвестиций не попали также интересные фудтех-стартапы, за которыми стоит наблюдать в ближайшее время, так как их продукты и решения отвечают новым запросам со стороны потребителей.

Забота об экологии

На развитие фудтех-индустрии оказывает сильное влияние озабоченность общества проблемами экологии и отходов. Потребители при покупке продуктов все чаще отдают предпочтение перерабатываемой упаковке. Самые яркие представители этого сегмента — Nature's FYND, Strella Biotechnology, Matriark Foods — привлекли в общей сложности $83 млн за первое полугодие 2020.

Персонализированное питание

Такие компании, как Revolution Foods, Floré, AIVICK, Nourished, Super Deer Army, AnimalBiome, Keto And Co, Clear, MenuBubble, LOEWI, Passio, предлагают услуги по производству и доставке еды для разных категорий потребителей — детей, женщин, спортсменов. В совокупности они привлекли немного ($28 млн), но за этими стартапами на стыке питания и медицины — будущее.

Новые пищевые ингредиенты

$123 млн получили стартапы Geltor, Kate Farms и Prolupin, которые разрабатывают полезные ингредиенты (неживотный желатин, специальные добавки для детей, органические ингредиенты из люпина).

Отдельно в этой категории стоит упомянуть водоросли и микроводоросли: богатый состав этих растений (белки, омега-3) подталкивает компании к разработке натуральных ингредиентов для продуктов питания. Объем привлеченных средств пока невелик — всего $3,3 млн. Их привлекли такие стартапы, как ForeLight, Atlantic Sea Farms и Has Algae.

Сити-фермерство

Мир завоевывают современные способы выращивания органической продукции вроде гидропоники и вертикальных ферм. Они обеспечивают близость производства к потребителю и экономию ресурсов, это их делает очень популярными. $177 млн привлекли четыре компании в этой сфере: Plenty, Vertical Future, GroPod и Just Vertical.

Каннабис

Из-за неопределенности с регулированием рынка объем инвестиций в секторе сильно просел — до $35 млн. Но ряд стартапов (Kadenwood, Flora California, Groundworks Industries, Cann, Next Frontier Biosciences и Garden Society) активно продвигают различные решения для выпуска товаров на основе экстрактов конопли.

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