Инвестиции в производство заменителей мяса выросли на 40% — исследование
Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, за семь месяцев 2020 года инвестиции в сегмент альтернативных пищевых белков составили €1,8 млрд. Это на 39% больше, чем за весь период 2019 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.
В прошлом году в компании, производящие заменители животного белка, было проинвестировано €1,1 млрд.
В отчете указано, что к альтернативным источникам белка относятся бобовые, зерновые, масличные культуры, злаки и орехи. Белковые продукты также получают из водорослей, насекомых, грибов. Сюда же относят производителей клеточного мяса и продуктов микробного синтеза.
В топ-5 сделок в производство заменителей мяса за 2020 год вошли инвестиции:
- $500 млн в компанию Impossible Foods, которая разрабатывает заменители мяса на растительной основе;
- $300 млн на производство альтернативной молочной продукции Perfect Day;
- $200 млн в компанию-производителя растительного мяса Livekindly;
- $200 млн в шведскую компанию по производству альтернативного молока Oatly;
- $186,25 млн в стартап по производству клеточного мяса Memphis Meats.
Все сделки зарегистрированы в США.
Отмечается, что инвестированием в альтернативную молочную и мясную продукцию стали заниматься знаменитости. Так, к раунду финансирования Oatly присоединились телеведущая Опра Уинфри, рэпер Jay-Z, актриса Натали Портман и бывший председатель Starbucks Говард Шульц.
По данным Fuel for Growth, на рынок заменителей животного белка постепенно приходят крупные производители традиционных продуктов питания и напитков. Например, в 2019 году Nestle и нидерландская компания-производитель пищевых компонентов Corbion объявили о сотрудничестве. Вместе они разрабатывают белковые ингредиенты на основе микроводорослей.
Unilever совместно с биотехнологической компанией Algenuity тоже работают с подобными продуктами.
«Рост инвестиций в альтернативные источники белка за неполный 2020 год показывает, что этот рынок сейчас является наиболее привлекательным для инвесторов. Думаю, что в будущем мы увидим увеличение притока средств в данный сегмент», — отмечает управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.
Он добавил, что по данным исследования ГК “Эфко”, Московской биржи и J’son&Partners Consulting, рынок новых источников белка составит в 2025 году $5,971 млрд. Ожидаемый среднегодовой темп роста — 50,5%.
Fuel for Growth — венчурный фонд с фокусом на инвестициях в фудтех. Был основан в сентябре 2019 года.
Фото: Payless Images / Shutterstock
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