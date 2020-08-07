Инвестиции в производство заменителей мяса выросли на 40% — исследование

Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, за семь месяцев 2020 года инвестиции в сегмент альтернативных пищевых белков составили €1,8 млрд. Это на 39% больше, чем за весь период 2019 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

В прошлом году в компании, производящие заменители животного белка, было проинвестировано €1,1 млрд.

В отчете указано, что к альтернативным источникам белка относятся бобовые, зерновые, масличные культуры, злаки и орехи. Белковые продукты также получают из водорослей, насекомых, грибов. Сюда же относят производителей клеточного мяса и продуктов микробного синтеза.

В топ-5 сделок в производство заменителей мяса за 2020 год вошли инвестиции:

$500 млн в компанию Impossible Foods, которая разрабатывает заменители мяса на растительной основе;

$300 млн на производство альтернативной молочной продукции Perfect Day;

$200 млн в компанию-производителя растительного мяса Livekindly;

$200 млн в шведскую компанию по производству альтернативного молока Oatly;

$186,25 млн в стартап по производству клеточного мяса Memphis Meats.

Все сделки зарегистрированы в США.

Отмечается, что инвестированием в альтернативную молочную и мясную продукцию стали заниматься знаменитости. Так, к раунду финансирования Oatly присоединились телеведущая Опра Уинфри, рэпер Jay-Z, актриса Натали Портман и бывший председатель Starbucks Говард Шульц.

По данным Fuel for Growth, на рынок заменителей животного белка постепенно приходят крупные производители традиционных продуктов питания и напитков. Например, в 2019 году Nestle и нидерландская компания-производитель пищевых компонентов Corbion объявили о сотрудничестве. Вместе они разрабатывают белковые ингредиенты на основе микроводорослей.

Unilever совместно с биотехнологической компанией Algenuity тоже работают с подобными продуктами.

«Рост инвестиций в альтернативные источники белка за неполный 2020 год показывает, что этот рынок сейчас является наиболее привлекательным для инвесторов. Думаю, что в будущем мы увидим увеличение притока средств в данный сегмент», — отмечает управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

Он добавил, что по данным исследования ГК “Эфко”, Московской биржи и J’son&Partners Consulting, рынок новых источников белка составит в 2025 году $5,971 млрд. Ожидаемый среднегодовой темп роста — 50,5%.

Fuel for Growth — венчурный фонд с фокусом на инвестициях в фудтех. Был основан в сентябре 2019 года.

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