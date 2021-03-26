Растительная рыба: альтернатива мясу и решение экологических проблем

После того, как на рынке появилось несколько успешных проектов, создающих альтернативную говядину и свинину, логичным было задуматься о создании рыбы и морепродуктов на растительной основе. Вот какие перспективы и трудности связаны с этой задачей.

В 2019 году о планах создать растительную рыбу заявила Impossible Foods.

Стоит отметить, что на рынке рыбы и морепродуктов довольно разнообразное предложение, и бизнесу довольно сложно на нем развиваться. Потребители крайне чувствительны к «посторонним ароматам» в рыбе и моллюсках. Это означает, что запах растительной рыбы должен точно воспроизводить настоящий.

«У рыбы такое разнообразие тонких вкусов и текстур, и очень важно иметь возможность его имитировать. Еще сложнее с морепродуктами: придется отразить разнообразие видов и не ограничиваться одним приемов», — говорит Лорен Юпитер, управляющий партнер AccelFoods.

Поскольку запасы рыбы в океане сокращаются, растительная альтернатива кажется привлекательной с экологической точки зрения. Алисса Плезе, сотрудник Лаборатории альтернативного мяса Калифорнийского университета в Беркли, отмечает: «Считается, что не бывает экологичных морепродуктов, так что многие хотели бы решить эту задачу».

В январе 2020 года Good Catch получила $32 млн инвестиций на разработку растительной рыбы. Компания Nestle сообщила, что хотела бы создать в партнерстве салат из тунца на растительной основы. «У растительных морепродуктов множество преимуществ с точки зрения экологии — снижение воздействия на быстро истощающиеся рыбные запасы и хрупкие океанские экосистемы, сокращение влияния рыболовных сетей на проблему пластика в океане, а также уменьшение выбросов парниковых газов, связанных с производством», — отмечает Кэролайн Бушнелл из Good Food Institute.

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