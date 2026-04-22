SpaceX предупредила о рисках нежизнеспособности ИИ-центров в космосе — проекты на Луне и Марсе могут не окупиться

Корпорация Илона Маска SpaceX предупредила акционеров, что планы по созданию орбитальных дата-центров для ИИ и колонизации Луны и Марса могут не принести прибыли, сообщает Reuters. Компания также признала, что её стратегия роста сильно зависит от успеха разработки и запуска ракеты Starship, которая пока не прошла полный цикл испытаний.

SpaceX предупредила о высоком риске поломки оборудования на орбите

В рамках подготовки к IPO компания раскрыла риски проекта по промышленному освоению Луны, орбиты Земли и других планет в конфиденциальной заявке для инвесторов. В документе подчеркивается, что инициатива находится лишь на начальной стадии и зависит от экспериментальных технологий.



В самой заявке проект оценивается сдержанно. Кроме того, компания не раскрывает сроки и бюджет строительства первых космических ЦОД.

Ранее Илон Маск называл космические дата-центры «единственным способом масштабировать ИИ» и утверждал, что уже в ближайшие три года они могут стать самым дешёвым вариантом для размещения вычислений.

Успех космических проектов зависит от готовности корабля Starship

SpaceX призналась акционерам, что дальнейший рост компании зависит от результатов запусков ракеты-носителя Starship. При этом её надёжность пока никто не может гарантировать. Любой сбой или задержка в разработке Starship может ограничить способность корпорации реализовывать другие проекты.

Ракета ни разу не использовалась для коммерческих запусков грузов и пассажиров — все полёты проходили в тестовом режиме и часто заканчивались неудачно.

В документах подчёркивается, что без стабильной эксплуатации Starship будет невозможно выводить на орбиту спутники и оборудование для будущих ЦОД. При этом компания всё ещё рассчитывает, что ракета будет готова к регулярным полётам уже к 2027 году.

Контекст

SpaceX подала конфиденциальную заявку на размещение акций в марте 2026 года. Компания планирует привлечь $75 млрд при оценке около $1,75 трлн, что сделает IPO крупнейшим в истории. Предыдущий рекорд принадлежит Saudi Aramco с $29 млрд. Корпорация Маска планирует провести листинг уже в июне этого года.

В декабре 2025 года SpaceX оценивалась в $800 млрд, но после февральского слияния с xAI стоимость объединенной структуры составила $1,25 трлн. Состояние Маска после проведения сделки превысило $800 млрд, что сделало его первым человеком в истории с таким капиталом.