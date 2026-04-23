HeadHunter снизит стоимость размещения вакансий для МСП в небольших городах: цель — упростить поиск сотрудников

HeadHunter запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса «Доступный найм», которая охватит работодателей из населённых пунктов с численностью до 50 тыс. человек, сообщили в компании. Затраты на размещение вакансий для них снизятся более чем вдвое. Основная цель программы — расширить возможности профессионального наёма.

Доступ к базе резюме HeadHunter обойдётся менее чем в 3 тыс. ₽

Программа HeadHunter охватит более 550 тыс. компаний в 150 тыс. населённых пунктов. Конкретная стоимость размещения вакансии будет зависеть от региона, уточнили в пресс-службе компании.

HeadHunter также запускает специальные пакеты доступа к своей базе резюме. Пользователям предложат три варианта:

10 контактов из базы на 30 дней;

20 контактов на 30 дней;

размещение вакансии с возможностью купить пакет на 10 контактов со скидкой.

Такие форматы учитывают особенности найма в малом и среднем бизнесе, где подбор сотрудников чаще происходит точечно, а не массово. В 60% регионов стоимость пакета с доступом к 10 контактам не превысит 3 тыс. рублей.

Ежемесячно в малых городах появляется 100 тыс. вакансий

По данным hh.ru на март 2026 года, доля вакансий из малых населённых пунктов составляет 11% от общего числа размещений — показатель держится на уровне марта 2025 года. В абсолютных значениях это около 100 тыс. активных вакансий ежемесячно.

Наибольший спрос в малых населённых пунктах сосредоточен в двух категориях сотрудников:

рабочий персонал — 60% вакансий: чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и водителей;

офисные специалисты — 40% вакансий: востребованы операторы контактных центров и менеджеры по продажам.

Работодатели продолжают искать сотрудников через знакомых

Значительная часть компаний в малых населённых пунктах по-прежнему ищет сотрудников через личные контакты и чаты. Это увеличивает сроки закрытия вакансий и ограничивает выбор кандидатов.

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков отметил, что программа направлена не только на поддержку бизнеса, но и на развитие занятости в малых городах и повышение доступности работы по месту проживания.

По его словам, компания планирует развивать инициативу, в том числе за счёт изменения принципов ранжирования вакансий и распределения откликов между работодателями.