Рынок облачных инструментов вырос до 91 млрд ₽: быстрее всего увеличиваются продажи корпоративных экосистем

По итогам 2025 года рынок облачных инструментов для бизнеса в России вырос на 24% — до 91,1 млрд рублей, следует из рейтинга аналитического проекта SaaS Rating. Сразу 15 компаний достигли рентабельности выше 30%. При этом общие темпы роста рынка замедлились: эксперты утверждают, что состояние отрасли стабилизируется после периода бурного роста..

В 2025 году рост рынка SaaS-инструментов замедлился почти вдвое

Совокупный рост прибыли поставщиков SaaS-инструментов составил 24%, медианное увеличение доходов составило 22%.

При этом выручка снизилась лишь у 6 из 75 участников, что указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка.

«Средний CAGR*Совокупный среднегодовой темп роста доходов компании за период 2021–2025 гг. составил около 40%, однако основные драйверы предыдущих лет — массовая цифровизация после пандемии и уход западных вендоров уже отыграны», — отмечает Аскар Рахимбердиев, сооснователь и генеральный директор ERP-сервиса для МСБ МойСклад.

По его словам, дальнейший рост рынка SaaS-решений будет происходить за счёт увеличения доли облачных решений, предложений улучшенных версий инструментов и перераспределения долей рынка между крупными SaaS-компаниями.

Половина общей выручки рынка SaaS-решений — у 7 компаний

Семь крупнейших компаний с выручкой более 3 млрд рублей формируют 53% совокупной выручки. За год доходы самых крупных разработчиков SaaS-решений выросли на 39%.

Для сравнения: компании с выручкой до 300 млн рублей увеличили свои доходы на примерно 10%. Конкуренция для средних игроков рынка SaaS-решений усложняется.

Быстрее всего растут экосистемы и конструкторы сайтов

Наиболее высокие темпы роста в 2025 году показали следующие сегменты SaaS-рынка:

B2B-экосистемы — +43%,

конструкторы сайтов — +53%,

решения для документооборота и КЭДО.

При этом продажи инструментов для аналитики и продаж на маркетплейсах снизились на 15% в 2025-м. Ещё в 2022–2023 годах сегмент показывал активный рост прибыли.

15 российских SaaS-разработчиков показали рентабельность выше 30% в 2025 году

Медианная рентабельность SaaS-рынка составила 13%, при этом 15 компаний показали уровень выше 30%. Это отличает рынок от многих зарубежных SaaS-компаний, где рост часто достигается за счет крупных инвестиций и отрицательной прибыли. В России SaaS-компаниям удаётся выходить на стабильную прибыль за счёт продажи доступа к своим ИТ-решениям.

Только 13% разработчиков на рынке оказались убыточными в 2025 году.

Самую высокую динамику в 2025 году показали:

iiko — +61%,

Яндекс 360 — +59%,

HRLink — +56%,

InSales — +51%,

YClients и DocInBox — по +43%.

Темпы роста рынка SaaS-решений замедлятся до 15–20% в 2026–2027 годах

В 2026–2027 годах темпы роста SaaS-рынка могут снизиться до 15–20%, считают аналитики SaaS Rating.

Среди ключевых факторов:

насыщение сегментов рынка,

перераспределение долей рынка между игроками,

рост интереса к решениям, которые разворачиваются на инфраструктуре компании-клиента,

изменение подходов к разработке ПО.

«Период ускоренного роста SaaS в России фактически завершён. Рынок входит в фазу замедления», — отметил Аскар Рахимбердиев, сооснователь и генеральный директор ERP-сервиса МойСклад.