СДЭК объявил о смене генерального директора — пост занял бывший заместитель главы компании Артём Ткачёв

СДЭК объявил о смене генерального директора — новым СЕО назначен Артём Ткачёв, сообщили в компании. Он сменил на этом посту сооснователя СДЭК Вячеслава Пиксаева, который занимал должность с 2024 года. Под новым руководством компания сосредоточится на развитии цифровой платформы и масштабировании логистических сервисов.

Новый CEO ранее работал в финансовом блоке компании

Как сообщает пресс-служба СДЭК, Артём Ткачёв работает в компании с сентября 2024 года. Сначала он занимал должность финансового директора, затем стал первым заместителем генерального директора. Артём Ткачёв участвовал в оптимизации финансовых процессов и укреплении позиций бизнеса на рынке, подчеркнули в компании.

Ранее пост генерального директора занимал сооснователь СДЭК Вячеслав Пиксаев. Он продолжит участвовать в управлении компанией и формировать её стратегическое видение в составе совета директоров.

Ткачёв обеспечил рост ключевых показателей в роли финдиректора

Под руководством Артёма Ткачёва на позиции финансового директора компания показала рост ключевых показателей, отметили в пресс-службе СДЭК. По итогам 2025 года выручка компании составила 47,8 млрд рублей, увеличившись на 14%. Чистая прибыль выросла на 113%.

Артём Ткачёв подчеркнул, что компания продолжит развиваться как цифровая платформа, усиливать ключевые направления бизнеса и расширять продуктовую линейку.

«Наш фокус — масштабирование логистических и сопутствующих сервисов, развитие цифровых каналов и продуктов, а также повышение операционной эффективности за счёт технологий и работы с данными», — отметил Артём Ткачёв.

Новый СЕО имеет опыт работы в международных компаниях

Артём Ткачёв получил образование в России и Германии: в Университете города Пассау и Государственном университете управления в Москве.

По данным СДЭК, новый генеральный директор имеет опыт работы в российских и международных компаниях, где занимался корпоративными финансами и стратегическим развитием.

Кроме того, ранее Артём Ткачёв входил в состав правления компании логистического профиля (название компании СДЭК не раскрывает), где участвовал в росте ключевых показателей и укреплении позиций бизнеса на рынке.

Прибыль СДЭК в 2025 году — 3,8 млрд ₽

По итогам 2025 года выручка СДЭК выросла на 14% — до 47,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 113% и достигла 3,8 млрд рублей. Компания работает без чистого долга и полностью самофинансируется.

Прибыль от продаж составила 7,6 млрд рублей, а рентабельность выросла с 10% до 16%. Рентабельность чистой прибыли достигла 8%, увеличившись на 4 п.п. за год. В 2025 году через СДЭК прошло более 123 млн посылок.

