СДЭК опубликовал финансовые итоги 2025 года: чистая прибыль компании выросла на 113% — и достигла 3,8 млрд ₽

Выручка СДЭК по итогам 2025 года выросла на 14% — до 47,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «СДЭК-Глобал». Чистая прибыль увеличилась на 113% и достигла 3,8 млрд рублей. В компании подчеркнули, что СДЭК работает без чистого долга и полностью самофинансируется.

Компания нарастила прибыль за счёт оптимизации затрат

По данным пресс-службы компании, прибыль СДЭК от продаж достигла 7,6 млрд рублей, а её рентабельность выросла с 10% до 16%. Рентабельность чистой прибыли составила 8%, прибавив 4 п.п. за год.

«Мы объясняем это эффектом масштаба, оптимизацией прямых операционных затрат и увеличением среднего чека», — отметил финансовый директор СДЭК Андрей Каменский.

В компании подчеркнули, что стратегия «СДЭК-Глобал» направлена на трансформацию в цифровую платформу, которая объединяет логистические и сопутствующие сервисы для бизнеса и частных клиентов. Среди приоритетов — развитие экосистемы, цифровизация клиентского опыта и масштабирование продуктовой линейки.

Через СДЭК прошло более 123 млн посылок в 2025 году

Рост финансовых показателей сопровождается увеличением объёмов доставки. Ранее СДЭК сообщал, что в 2025 году через сервис отправили более 123 млн посылок.

Наибольшая нагрузка пришлась на декабрь, а самым динамичным сезоном по росту отправлений стала осень — на фоне онлайн-продаж и предпраздничной активности бизнеса.

Основной объём сформировали массовые категории товаров: «Одежда и обувь», «Бытовая техника и электроника», «Красота и уход», «Подарки и сувениры» и «Документы».

Москва стала крупнейшим центром отправлений, а в числе ключевых направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области.

СДЭК расширяет зарубежные логистические коридоры

Стратегия масштабирования реализуется через международные проекты. В октябре 2025 года СДЭК открыл первый фулфилмент-центр в Азии — CDEK Bangkok, который обеспечивает полный цикл логистики и позволяет работать с поставщиками напрямую.

Центр даёт возможность организовать B2B- и B2C-доставку между Азией, Россией и странами ЕАЭС с полным таможенным оформлением.

В декабре 2025 года компания также впервые организовала поставку товаров на маркетплейс Fatio в ОАЭ, выстроив полный логистический цикл. Это открыло российским предпринимателям прямой канал выхода на рынок Ближнего Востока.

Ранее СДЭК начал работу с маркетплейсом Noon (крупнейшая торговая площадка Ближнего Востока), куда была доставлена пилотная партия товаров.