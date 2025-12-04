Новый маршрут — ОАЭ: СДЭК даёт российскому бизнесу ещё один канал для выхода на рынок Ближнего Востока
СДЭК расширяет доставку на Ближний Восток — в Fatio и Noon
СДЭК Фулфилмент впервые организовал поставку клиентских товаров на международный маркетплейс Fatio в ОАЭ. Для отправки была выстроена полная логистическая цепочка — от приёмки и хранения до сборки, упаковки и доставки. Российские предприниматели таким образом получили новый прямой канал выхода на рынок Ближнего Востока.
СДЭК выстроил логистику для маркетплейса в ОАЭ
Fatio Store — специализированная e-commerce-платформа с широким ассортиментом, ориентированная на рынок Ближнего Востока. Выход на такую площадку важен для российских предпринимателей: через Fatio они получают прямой доступ к одному из самых перспективных рынков региона.
СДЭК осуществил первую клиентскую отгрузку на маркетплейс, организовав полный цикл фулфилмент-услуг — от приёмки до финальной доставки.
Развитие на рынке ОАЭ — часть стратегии компании
Запуск поставок на Fatio стал продолжением стратегии развития логистических коридоров для e-commerce на Ближнем Востоке. Ранее СДЭК Фулфилмент уже начал работу с маркетплейсом Noon (крупнейшая торговая площадка Ближнего Востока). Пилотная партия косметики была доставлена на зарубежный маркетплейс, где доминируют продавцы из Китая, Индии, Турции, США и Европы.
Некоторые правила, действующие в e-commerce ОАЭ
По данным СДЭК Фулфилмент, покупатели в регионе демонстрируют интерес к следующим категориям товаров:
- продукты питания;
- детские товары;
- косметика;
- автозапчасти.
Одновременно действует строгий перечень ограничений: на площадках запрещена продажа алкоголя, продукции из свинины, эротических товаров, оружия, боеприпасов, а также любых товаров, нарушающих исламские нормы.
Все категории подлежат обязательной сертификации; нарушение требований ведёт к полной блокировке аккаунта продавца.
Контекст
Российские продавцы получили альтернативный экспортный канал в регион с растущим спросом и высокой конкуренцией. СДЭК — один из первых логистических операторов в России начал предоставлять фулфилмент-услуги для поставок на маркетплейсы Ближнего Востока.
В мае 2025 года маркетплейс Wildberries запустил доставку товаров из Объединённых Арабских Эмиратов. ОАЭ стали десятой страной присутствия компании, отметила тогда владелица площадки Татьяна Ким.
Ozon также ранее сообщал, что рассматривает возможность выхода в страны Ближнего Востока.
- 1 В 2025-м рынок покупок в интернете вырастет до 11,3 млрд ₽ — на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет теперь и люкс Премиальные бренды заходят на маркетплейсы: аудитория готова 03 декабря 2025, 18:00
- 2 Яндекс Маркет запустил новую модель работы с селлерами: комиссия для beauty-товаров снизится в 4 раза — с 48 до 12% Яндекс Маркет снижает комиссию для продавцов beauty-товаров 02 декабря 2025, 15:00
- 3 Новогодний сезон начался на маркетплейсах раньше обычного: за год ёлки в среднем подешевели в 2,5 раза — до 2 600 ₽ Новогоднюю елку можно купить минимум от 2 600 ₽ в 2025-м 27 ноября 2025, 19:30
- 4 Яндекс Маркет внедрил ИИ для борьбы с контрафактом: алгоритмы ускоряют обработку жалоб более чем в 2 раза Яндекс Маркет ускорил выявление подделок с помощью ИИ 27 ноября 2025, 15:00