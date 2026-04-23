2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики — он оценит потенциал локации для открытия бизнеса

2ГИС добавил в сервис геоаналитики ИИ-помощника, который создаёт готовые отчёты с анализом перспективности района для открытия бизнеса. Нейроассистент позволяет предпринимателям быстрее оценить потенциал локации и снизить риски нерентабельности заведения. В 2ГИС уточняют, что аналогов ИИ-инструмента на российском рынке пока нет.

Нейросеть анализирует спрос на услуги и конкуренцию в районе

Сервисы геоаналитики помогают бизнесу выбирать локации для открытия точек — они анализируют трафик, поведение людей, конкуренцию и инфраструктуру. С помощью ИИ-ассистента 2ГИС даст бизнесу возможность быстрее анализировать местность и строить аналитику.

Чтобы получить нейроотчёт о выбранном районе, пользователю нужно сформулировать запрос в свободной форме — например, оценить спрос, конкуренцию или потенциал конкретного места. В результате система формирует дашборд на карте и аналитическую справку с ключевыми выводами.

ИИ может дорабатывать анализ местности с учётом контекста

Инструмент понимает сложные запросы, учитывающие несколько факторов одновременно: например, можно запросить у ИИ-системы список локаций в городе с высоким спросом на услуги и низкой конкуренцией.

Пользователь также может уточнять параметры, добавлять новые условия и поэтапно дорабатывать запрос. ИИ сохраняет контекст и обновляет дашборд без необходимости пересобирать данные вручную.

В компании отмечают, что новая функция позволяет работать с геоаналитикой без привлечения аналитиков и разработчиков.

«ИИ-ассистент помогает получать профессиональные дашборды с выводами, которые отвечают на запрос бизнеса. Это снижает барьер входа и ускоряет принятие решений», — отметила менеджер продукта 2ГИС Про Екатерина Колчинская.

Сервис может использовать внутренние данные компании. Кроме того, если пользователь загружает собственные наборы данных, ИИ способен включить их в анализ.

Функция уже доступна в 2ГИС Про в бета-режиме. В компании подчёркивают, что аналогов ИИ-инструмента на российском рынке пока нет.

Контекст

Ранее 2ГИС запустил режим навигации «Шаг за шагом», который позволяет продолжать движение при нестабильном GPS-сигнале. Маршрут разбивается на этапы: пользователю показываются направление, расстояние до следующего действия и ориентиры, а переход между шагами осуществляется вручную.

Режим уже доступен для автомобилистов, грузового транспорта и пешеходов.