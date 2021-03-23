Российские ученые создали съедобную пленку для упаковки продуктов

Группа ученых из Индии и России разработала съедобную пищевую пленку на основе полимера из морских водорослей и природного антиоксиданта, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Над созданием пленки трудились ученые Университетов Шри Венкатешвары, Шри Падмавати Махила Висвавидялаям (Тирупати, Индия), Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН.

Интерес к производству подобной упаковки могут проявить производители пищевой продукции, считают представители университета.

Старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру рассказал, что для производства съедобных пленок разработчики используют зачастую такие биополимерные материалы, как углеводы, хитозан, белки, липиды и их смеси.

«Многие из этих материалов дорогие, а некоторые имеют плохую термическую стабильность и растворимость в воде, вызывают аллергию у людей. Мы пошли по другому пути и создали три вида пищевых пленок на основе природного полимера из морских водорослей — альгината натрия», — добавил он.

Молекулы альгината ученые «склеили» феруловой кислотой. Это природный антиоксидант, он не только делает пленку прочной, но и позволяет замедлять процессы окисления у хранимых продуктов. Ученые пояснили, что в упаковку можно также добавить натуральные противовирусные средства, например, чеснок, куркуму, имбирь, что тоже продлит срок годности еды.

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Фото: Yavdat / Shutterstock