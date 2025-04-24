Открыта регистрация на ежегодную конференцию ЭФКО и RB.RU Deep Food Tech 2025
20 мая пройдет четвертая международная конференция Deep Food Tech — большое ежегодное событие, посвященное инновациям в пищевой индустрии и новейшим исследованиям в области питания. Тема 2025 года — «Человек будущего — культура здоровья и питания».
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Сегодня возможности биотеха, в том числе в сфере питания, практически безграничны. С помощью современных технологий можно решать любые задачи. Но кто и как должен их формулировать?
Прежде чем говорить о решениях, важно определиться с образом человека, ради которого эти решения и создаются: будет ли это потребитель, ищущий лишь праздного удовольствия, или созидатель-творец, для которого важно дольше сохранять свою эффективность и который заботится о продлении своего здоровья.
Человеку-созидателю нужны продукты, развивающие интеллектуальную ресурсность и замедляющие процессы старения. В этом контексте фудтех выходит за рамки утилитарной задачи накормить и становится участником культурного выбора: повторять старые модели потребления или формировать новую норму, где питание — часть большой экосистемы человеческого развития.
ЭФКО и RB.RU соберут в Центре событий РБК ведущих ученых, исследователей и предпринимателей в сфере фудтеха, которые попытаются разобраться, как современные производители продуктов питания могут влиять на физическое и ментальное здоровье человека.
Мы постарались сформировать программу конференции так, чтобы это был по-настоящему доказательный разговор с участием самых авторитетных представителей науки и индустрии, с возможностью сопоставить подходы, которые практикуются в разных направлениях науки и даже разных частях света. Разговор на языке фактов, а не домыслов. Разговор, интересный человеку-созидателю, не безразличному к своему будущему. Если вы относитесь к их числу, бронируйте 20 мая в календаре и регистрируйтесь без отлагательств!
Вместе с участниками конференции гости Deep Food Tech разберутся:
• Почему тема питания выходит за рамки физиологии и становится философским и социальным вопросом?
• Как агрессивный маркетинг на страхе делает питания полем для манипуляций?
• Как распознать опасные диеты, чему на самом деле учит наука о сбалансированном питании и как вернуть себе ощущение контроля и благополучия без крайностей?
• Какие горизонты открывает фудтех с точки зрения интеллектуальных возможностей и тонкой биохимической настройки организма?
• Что такое еда, способная не просто насыщать, а усиливать когнитивные функции, поддерживать ментальную устойчивость и развивать потенциал человека?
Помимо деловой программы гостей ждут:
• Speed Dating — быстрые деловые знакомства с инвесторами и потенциальными партнерами;
• «Аллея еды будущего» — выставка инновационных продуктов (участие для производителей бесплатное);
• закрытый чат участников — для нетворкинга до и после конференции.
Регистрация на Deep Food Tech 2025 открыта до 15 мая на сайте конференции. Участие бесплатное.
Следите за анонсами спикеров и программы в Telegram-канале RB.RU.
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