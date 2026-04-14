Россияне потратили в интернете больше 90 млрд ₽ на товары для красоты: средний чек в 2026 году — 3,6 тыс. ₽

За январь и февраль 2026 года россияне потратили 91,3 млрд ₽ на покупку бьюти-товаров в интернете, сообщает «Коммерсант». Это на 16,6% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом выросло и число заказов косметики из-за рубежа — сразу в 2,4 раза.

Продажи бьюти-товаров на маркетплейсах выросли за счёт расширения ассортимента

Эксперты, на которых ссылается «Коммерсант», связывают ускорение продаж бьюти-продукции с активным развитием категории товаров для красоты на маркетплейсах.

Например, Wildberries значительно расширил ассортимент косметики после покупки сети «Рив Гош» в 2025 году. В итоге, за 2026 год, компания увеличил оборот бьюти-товаров на 14%.

Маркетплейс Ozon начал выпуск собственных торговых марок бьюти-продуктов. В 2026 году продажи косметики и парфюмерии на Ozon Select увеличились в два раза.

Розничные сети увеличивают долю продаж бьюти-товаров в онлайне

Сегодня розничные сети активно наращивают онлайн-продажи товаров для красоты:

«Золотое яблоко»: доля онлайн-продаж бьюти-товаров превысила 60% в 2025 году — на 10 п. п. больше, чем в 2024-м;

«Л’Этуаль»: доля интернет-продаж выросла до 33% против 29% годом ранее;

«Иль де Ботэ»: онлайн-продажи достигли 22% против 19% в 2024 году.

При этом среди крупных игроков только «Золотое яблоко» показало рост чистой прибыли по итогам 2025 года — она увеличилась почти вдвое, до 7,4 млрд рублей. Выручка сети достигла 205 млрд рублей.

У других игроков рынка показатели снизились:

Иль де Ботэ: выручка сократилась на 7%, зафиксирован убыток 1,4 млрд рублей,

Рив Гош: выручка упала на 13%, убыток вырос до 1,7 млрд рублей.

В 2025 году продажи косметики из-за рубежа выросли в 2,2 раза

Доля трансграничных заказов в категории товаров для красоты составила 5,6% против 3,8% в среднем по рынку онлайн-продаж, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным CDEK.Shopping, по итогам 2025 года продажи косметики из-за рубежа выросли в 2,2 раза, а число заказов — в 2,4 раза.

На зарубежные покупки россияне тратили около 1 тыс. рублей. При этом средний чек на российском онлайн-рынке бьюти-товаров значительно выше — около 3,6 тыс. рублей.