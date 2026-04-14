Яндекс направит 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса: предпринимателям дадут скидки на продвижение

Яндекс инвестирует более 500 млн рублей в поддержку малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Предпринимателям предоставят скидки на продвижение и другие предложения от партнёров Яндекса. Поддержку смогут получить как как действующие пользователи рекламных инструментов, так и новые бизнесмены.

Яндекс предоставил бизнесу бесплатного ИИ-помощника для запуска рекламных кампаний

Предпринимателям будут доступны предложения партнёров и сервисов экосистемы Яндекса, включая:

образовательные продукты для бизнеса,

финансовые решения от банка-партнёра,

инструменты Яндекс 360,

логистические услуги Яндекс Доставки,

решения от оператора связи.

Также компания предоставит бесплатный доступ к инструментам для создания лендингов и ИИ-помощнику для запуска рекламных кампаний.

Яндекс удвоит рекламные бюджеты для компаний с премией «Хорошее место»

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса Яндекс Директ позволит предпринимателям уловить рекламный бюджет при запуске своей первой кампании. Это позволит протестировать новый канал привлечения клиентов с меньшими затратами.

В сервисе для предпринимателей Яндекс Бизнес отдельные условия предусмотрены для 200 тыс. обладателей премии «Хорошее место». Они смогут получить скидку на продвижение своих товаров и услуг или увеличить бюджет действующих рекламных кампаний.

Контекст

По данным Яндекса, рекламными инструментами пользуются более 370 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в России. Различными программами поддержки Яндекса уже воспользовались десятки тысяч предпринимателей. В 2025 году на аналогичные инициативы компания направила более 2 млрд рублей.

Ранее Яндекс запустил инструмент «Видимость сайта в Алисе AI», который показывает, как часто сайт компании упоминается в быстрых ИИ-ответах и с какими площадками он конкурирует в выдаче нейросети. Так, бизнес получил доступ к подробной аналитике: доле упоминаний, примерам пользовательских запросов и списку схожих по тематике сайтов.

Аналитику можно использовать для работы с контентом: попадание в ответы Алисы AI становится дополнительной точкой контакта с аудиторией и влияет на выбор товаров и услуг. Ежемесячно быстрые ответы используют 46,5 млн пользователей.